Крест над Софией

Многие успешные действия русской армии на Балканах во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов связаны с именем генерала Иосифа Гурко, простые солдаты называли его «Генерал Вперед».

Именно Иосиф Владимирович предложил взять Плевну в полную осаду, он составил план по переходу русской армии через Балканы и сам возглавил этот поход. Цель этого смелого плана состояла в уничтожении армии Мехмеда-Али-паши, который мог оказать помощь Осман-паше, засевшему в Плевне. Во-вторых, Гурко наделся помочь армии генерала Радецкого, державшей оборону в условиях суровой зимы на Шипке. В-третьих, взятие Софии, на тот момент крупнейшего после Константинополя европейского города, принадлежавшего османам, обесточило бы противника. В Софии находилось множество военных складов, отсюда турки получали обмундирование и экипировку.

В сложнейшем переходе армии Гурко через Балканы русским саперам помогали болгары, они прокладывали дорогу, по которой шли главные силы. Серьезную помощь оказал пастух из села Врачеш, указавший две горные тропы, по которым можно было пройти в обход постов турецких черкесов.

Сильные морозы и метели сильно затрудняли движение войска, десятки русских солдат скончались во время перехода, сотни получили обморожения. Переход армии Гурко через Балканы позднее сравнят с суворовским переходом через Альпы.

С продвижением русских к Софии активизировались болгарские добровольческие отряды. Из Софии в русский лагерь перебралось несколько болгар и передало важные сведения о месторасположении турецких войск, их численности и составе.

Получив известия о приближении русской армии, комендант Софии собрался сжечь город, но вместо этого прихватив казну, бежал.

Утром 4 января 1878 года русские войска вошли в город, кубанские казаки сбросили со здания администрации турецкий флаг. Русских освободителей болгары встречали песнями и развевающимися знаменами. Впоследствии этот день долгие годы в Болгарии отмечался как национальный праздник.

Знаменательным было в этой войне, начавшейся ради избавления православного населения Балкан от османского ига, освобождение Софии – главный храм которой, Святая София был назван по образцу главного храма Византии. Русские были очень близки к исполнению давних чаяний, водрузить крест над Святой Софией в Константинополе, и их чаяние исполнилось в Софии болгарской.

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