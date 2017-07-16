Иркутску есть что помнить

«Не видеть Иркутска, значит не видеть Сибири», - писал о губернском городе в XIX веке публицист Николай Шелгунов. Уже тогда, как отмечало одно дореволюционное издание, «внутренний вид был Иркутска солиден, и величина – внушительна». Но чтобы стать солидным городом потребовалась трудная и напряженная работа, началу которой положили русские землепроходцы. В Восточной Сибири они появились в первой половине XVII века, на Ангаре они основали цепочку острогов и зимовий: в 1628 году – Рыбинский острог, в 1630 году – Илимское зимовье, в 1631 году – Братский острог.

После выхода русских землепроходцев к Байкалу, при реке Иркут было основано зимовье, близ которого позже был заложен острог.

«…Против Иркута реки на Верхоленской стороне государев но­вый острог служилыми людьми став­лю...», - отмечал в своем донесении Яков Иванович Похабов воеводе Енисейска.

Дата, указанная Похабовым, 6 (16) июля 1661 года считается днем основания Иркутска.

Острог, поставленный по просьбе тувинского князька Яндаша Дороги, получил название по его имени Яндашинский, но это имя не прижилось, острог и город вошли в историю как Иркутск.

Месторасположение города оказалось выгодным и перспективным, вокруг острога начинают селиться пашенные крестьяне. Они заводят пашни и покосы, занимаются промыслами и ремеслами. По роду своих занятий первые иркутяне получают прозвища: Иван Колокольник, Евсевий Кузнец, Иван Кваснин.

Спустя 10 лет после основания острога поселенцев буде насчитываться 104 человека, а к концу XVIII века – до тысячи. В поселении возводится Богоявленская церковь, и основываются Вознесенский и Знаменский монастыри. Через четверть века Иркутск получит статус города, на утвержденном гербе которого изобразят тигра (амурского, в Сибири его называли бабр) с соболем в зубах.

Иркутск становится связующим звеном между Москвой и Пекином. Путь царских послов и членов Русской духовной миссии в империю Цин проходит через Иркутск, а благодаря успехам дипломатии и заключению Нерчинского договора Иркутск станет транзитным пунктом нового торгового пути.

С 1719 года Иркутск – центр Иркутской провинции в составе Сибирской губернии, после отмены царской монополии на экспорт пушнины здесь начнется «золотой век» русского купечества, которое будет играть большую роль в государстве. Достаточно вспомнить Григория Шелихова и созданную им Российско-Американскую компанию.

Большим стимулом в развитии города будет открытие месторождений золота в Ленско-Витимском районе. Именно во второй половине XIX века начнет формироваться облик города. Чехов, бывший здесь проездом, назовет Иркутск самым лучшим сибирским городом, превосходным и интеллигентным.

В настоящее время Иркутску удалось сохранить свою самобытность, в нем купеческие дома, старинные храмы сочетаются с современной архитектурой.

«Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей…», - совершенно точно отметил уроженец земли Иркутской писатель Валентин Распутин.

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