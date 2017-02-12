Федор Слудский – основоположник российской геофизики
Федор Слудский – основоположник российской геофизики

Научные труды ученого посвящены математике, механике и геофизике

Федор Алексеевич Слудский родился 31 января (12 февраля) 1841 года в Ярославле в семье служащего. После смерти матери воспитывался в семье дяди, он определил мальчика в ярославскую гимназию. Семиклассную гимназию Федор окончил в 1856 году с золотой медалью.

Дядя помог племяннику поступить на физико-математический факультет Московского университета. Здесь Слудский слушал лекции математика и выдающегося педагога Николая Брашмана, Августа Давидова, астрономов Федора Бредихина и Богдана Швейцера, механика Дмитрия Зернова. Под руководством астронома Митрофана Хандрикова занимался изучением местного притяжения. По окончании обучения был оставлен при университете на кафедре астрономии.

В 1863 году защитил магистерскую диссертацию «Об уклонении отвесных линий и о притяжении многогранников». В 1865 году защитил сразу две докторские, по астрономии - «Триангуляция без базиса» и математике - «О равновесии и движении капельной жидкости при взаимодействии ее частиц».

После защиты кандидатской приступил к чтению лекций по начертательной геометрии и теории чисел, позже – по механике. «Курс теоретической механики» (1881), составленный на основе лекций, в ясной и доступной форме излагает сложные вопросы аналитической механики. Значительную часть в «Курсе…»  Слудский отвел под «кинематику». Новинкой был специальный раздел «Геометрия масс».

Среди первых студентов Слудского был Николай Жуковский, о своем учителе будущий создатель аэродинамики отзывался так:

«Преподаватель Федор Алексеевич был аккуратный и толковый. Все излагаемое им было хорошо обдумано и не оставляло у слушателей никаких сомнений».

Среди геофизических интересов Слудского – интерпретация гравитационных и магнитных аномалий, этой темой он начал заниматься еще в 1872 году. Но в период потрясений начала XX века результаты его исследований оказались утерянными, лишь спустя тридцать с лишним лет советские ученые вновь пришли к тем же выводам, что и первооткрыватель в этой области Федор Слудский.

Среди многочисленных работ ученого по механике, математике и геофизике следует отметить фундаментальное исследование «Общая фигура Земли», за нее Федор Алексеевич был удостоен высшей награды Русского географического общества — Константиновской медали.

Свои математические и геофизические выкладки о фигуре Земли Слудский предварил кратким экскурсом в историю вопроса, рассмотрев важнейшие исследования о форме нашей планеты от Аристотеля до Лапласа и современных ученых Фишера, Листинга, Ферголы, Кларка и других.

Федор Слудский был в числе первых участников Московского математического общества, а с 1890 года он возглавил Московское общество испытателей природы. Общество сыграло значительную роль в развитии естественных и прикладных наук в царской России.

В конце жизни здоровье Федора Алексеевича пошатнулось, у него обнаружилась неизлечимая болезнь. Ученый безропотно и терпеливо переносил смертельный недуг. Скончался он на 57-м году жизни, 13 (25) ноября 1897 года. 

Теги:
Места: Россия
События: наука
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