Федор Апраксин – сподвижник Петра I
Федор Апраксин. Портрет кисти Таннауэра

Федор Апраксин. Портрет кисти Таннауэра

Государственную службу Апраксин нес с «радостным сердцем и чистой совестью»

Федор Матвеевич Апраксин, один из создателей Армейского флота и Российского военно-морского флота родился 27 ноября (7 декабря) 1661 года.

Его предки были выходцами из Большой Орды, перешедшими в конце XIV века на службу к русским князьям. В 1682 году Апраксины породнились с царствующей семьей, Марфа Матвеевна Апраксина стала супругой государя Федора Алексеевича Романова, брата Петра I. Супруги совместно прожили недолго, болезный государь скончался через два с небольшим месяца после свадьбы. В это время царица успела определить своего младшего брата Федора в стольники к царю. Юный Петр, взойдя на престол, унаследовал от старшего брата вместе со всем другим и юного стольника, Федор остался при дворе и вскоре стал постоянным участником потешных сражений. В первые годы правления юный государь с товарищами были увлечены военными играми и маневрами, но именно в это время формировалось то самое «гнездо Петрово», из которого впоследствии выпорхнут дипломаты и военачальники, управленцы и администраторы.

В 1693 году Петр поручил заботам Апраксина Архангельск, единственный на тот момент русский порт. В связи с этим он получил от государя и дружеское прозвище, закрепившееся на всю жизнь: «Мейн герр губернатор Архангел». Этот город имел стратегическое значение, сюда стекались торговые суда, здесь велась оживленная торговля. Русского торгового флота тогда еще не существовало. Апраксин начал с возведения верфи на Соломбальском острове и потом приступил к строительству первого казенного торгового корабля «Святой апостол Павел».

Спуск на воду 26-ти пушечного корабля стал настоящим праздником в Архангельске. Примеру губернатора последовали многие купцы, стали открываться частные верфи, строиться корабли, укрепляться торговые связи. Когда Петр отправился в составе Великого Посольства в Европу, он поставил перед Апраксиным новую задачу — создать Азовский флот.

В Воронеже закипела работа, сюда с отдаленных верфей привозили «секции» для будущих кораблей, собирали их и отправляли в устье Дона. Только при активном участии новой флотилии второй Азовский поход завершился победой, и турецкая крепость, наконец, была взята. В должности азовского губернатора Апраксин перестроил Азов, построил Таганрог с портом, укрепив город Троицкой и Павловской крепостями, учредил новые верфи в городах Новопавловске (Борисоглебске) и Таврове.

Неудачный Прутский поход Петра и условия договора, которые должна была выполнить Россия, свели на нет всё сделанное, Апраксину пришлось уничтожить южный флот (часть судов удалось продать), а Таганрог и береговые укрепления отдать туркам.

Апраксин был правой рукой Петра и разделял все труды царя по превращению России в морскую державу. Он стоял во главе Адмиралтейства с момента его основания и стал первым генерал-адмиралом в истории России. По собственному выражению Апраксина, он нес свою службу «по силе ума своего с радостным сердцем и чистой совестью». Федор Матвеевич пользовался большим уважением не только государя, но и всех окружающих людей.

После азовского губернаторства Апраксин был назначен начальником завоеванных у шведов Эстляндии, Ингерманландии и Корелии.

Во время Северной войны проявился и полководческий талант Федора Матвеевича: блестящая операция по защите основанного Петербурга, взятие Выборга и, конечно, знаменитое сражение у мыса Гангут сделали Апраксина героем русского флота. В 1722 году он принимал как начальствующий морскими силами на Каспийском море участие в Персидском походе русской армии и флота.

Государя-императора и своего друга Петра Великого Апраксин пережил всего на два с лишним года, он скончался в ноябре 1728 года и был погребен в Златоустовском монастыре в Москве.

Вся жизнь Апраксина была бескорыстным служением России, лучше всего ее характеризуют слова, выбитые по указу Петра на медали с изображением портрета генерал-адмирала и русского флота: «Храня сие не спит; лучше смерть, а не неверность».

Теги:
Места: Россия
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