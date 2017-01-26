Александр Пушкин: Дельвиг был лучшим из нас

Антон Антонович Дельвиг родился 6 (17) августа 1798 года в Москве. Принадлежал к старинному, но обедневшему эстляндскому дворянскому роду. Его отец, Антон Антонович принимал участие в боевых действиях во время русско-шведской войны 1788-1790 годов и русско-польской 1792-1793 годов. Отец был помощником коменданта Московского Кремля и дослужился до генерал-майора. Мать, Любовь Матвеевна была внучкой известного астронома и геодезиста Андрея Красильникова.

Начальное образование Дельвиг получил в частном пансионе. Любовь к русской словесности мальчику привил его домашний учитель литератор А. Боровков, он же и отвез его осенью 1811 года в Царскосельский лицей. Это был первый набор юношей в это учебное заведение, здесь Дельвиг подружился с Пушкиным и Кюхельбекером.

Первое время преподаватели невысоко ценили прилежание Дельвига к учебе, его способности считали посредственными, а успехи медленными. В табели за 1812 год, его имя стоит на 26 месте из 30. Пушкин вспоминал, что до 14 лет Дельвиг не знал ни одного иностранного языка.

Впоследствии ситуация переменилась, Дельвиг наизусть цитировал немецких поэтов Шиллера, Гельти и Бюргера, русских Державина и Жуковского, разбирал древнего Горация. Он приобрел репутацию одного из лучших знатоков русской литературы среди лицеистов.

Антон Антонович принимает живое участие в издании рукописных журналов Лицея, в 1814 году стихотворение Дельвига «На взятие Парижа» публикуется в «Вестнике Европы».

По мнению критиков, литературные опыты 15-летнего Дельвига стоят на уровне профессиональной поэзии. Директор Лицея Егор Энгельгардт именно к нему обратился с просьбой написать гимн Лицея. Гимн, написанный талантливым поэтом в 1817 году, звучал в стенах этого учебного заведения сто лет, до самой гибели империи.

По окончании Лицея Дельвиг, чтобы обеспечить себя, был вынужден поступить на государственную службу. Он служил в ряде учреждений: в Департаменте горных и соляных дел, в Министерстве финансов, в Императорской публичной библиотеке. Но служба его мало привлекала, Дельвиг – завсегдатай литературных салонов, которых в Петербурге в 1810 годах появилось немало.

Один из них образовался в доме поэта. Вместе с супругой Софьей Михайловной, она вышла замуж за Дельвига в 1825 году, они принимали гостей, среди которых Александр Пушкин, Василий Жуковский, Пётр Плетнёв, Евгений Баратынский, Николай Языков и другие.

В 1825-1830 годах вместе с Орестом Сомовым занимается выпуском альманаха «Северные цветы», у Дельвига была интуиция распознавать начинающие таланты, их он привлекал для участия в альманахе. Самым крупным талантом, который увидел Дельвиг, был, конечно же, Пушкин, Дельвиг первый публично заявил о Пушкине как о гениальном поэте, и после смерти Державина указал на него как на главу современной русской поэзии.

Стихи самого Дельвига уже при жизни перелагались на музыку, самым известным переложением стал романс «Соловей», посвященный Пушкину и положенный на музыку Александром Алябьевым.

В 1830 году Дельвиг основал «Литературную газету», которая просуществовала недолго, редакцию обвинили в политической неблагонадежности и вскоре закрыли.

Для Антона Антоновича это был серьезный удар. Второй удар нанесла жена, однажды, в собственном доме он застал ее в объятиях брата Евгения Баратынского. Жена не стала скрывать измены, но даже обвинила мужа в недостаточности внимания к ней, нехватки денег на светскую жизнь, и наконец, заявила, что ей он просто надоел.

Дельвиг тяжело заболел и вскоре умер. Его смерть, наступившая 14 (26) января 1831 года для всех его друзей оказалась полной неожиданностью. «Он был лучшим из нас», - сказал тогда его друг Александр Пушкин.

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