«Александр Невский»: курс на патриотизм

Курс на патриотизм, взятый ВКП(б) в начале 1930-х годов, следует рассматривать в контексте удержания Сталиным власти.

Понимая, что с идеей о мировой революции долго популярность сохранить не удастся, он отошел от первоначальной большевистской интерпретации российской истории, по которой царская дореволюционная Россия рассматривалась как отсталая во всех отношениях держава. Показательным примером служит публичная критика поэта Демьяна Бедного, продолжавшего в своих стихосложениях поносить Россию и утверждать, что она «в прошлом представляла соус мерзости и запустения».

Сталин подобных поэтов назвал клеветниками всего народа. Ключевым моментом российской истории, по мнению Сталина, оставалась Октябрьская революция 1917 года, но перед историками стояла задача провести линию преемственности между славными событиями прошлого и настоящим. Генеральный секретарь партии, соответственно, являлся продолжателем традиций, заложенных великими деятелями прошлого. Пересматривался учебный план по истории, были составлены новые учебники, в 1937 году торжественно отметили пушкинскую дату – столетие со дня трагической гибели поэта, в 1938 году на советские экраны вышел фильм, повествующий о событиях дореволюционного периода – «Александр Невский».

Снял его Сергей Эйзенштейн, режиссер, приобретший после «Стачки» (1924), «Броненосца Потемкина» (1925) и «Октября» (1927) репутацию художника революции. Снимая эти картины, он не предполагал, что очень быстро они станут знаками эпохи. «Броненосец Потемкин», изначально снимавшийся как агитационный и пропагандистский материал, со временем стал восприниматься как призыв к революции и символ свободы.

После революционных картин, Сергей Михайлович получил заказ на создание историко-патриотического фильма. Заказ поступил своевременно, на западе исконные соперники России вынашивали планы по захвату всего мира, а народ, дух которого был смят революцией, Гражданской войной и последующими событиями нуждался в настоящих примерах. Очевидно, что Ленин, размахивающий кепкой и призывающий свергнуть Временное правительство, на роль защитника Родины не годился.

Подходящий сюжет стали искали на страницах русской истории. Победа 1242 года над рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере оказалась идеальным вариантом. В сознании людей эта победа давно стала символом единства русского народа перед лицом врага: только вместе, сообща, мы победим.

«Патриотизм – наша тема», – писал Сергей Эйзенштейн о фильме «Александр Невский».

«Александр Невский» – первая звуковая картина Эйзенштейна. Сценарий он сочинял вместе с писателем Петром Павленко, сорежиссером стал Дмитрий Васильев. Музыку написал Сергей Прокофьев, главную роль в картине сыграл талантливый Николай Черкасов.

Сценарий внимательно изучили историки, консультантом в фильме выступал видный археолог Артемий Арциховский. Соответствия историческим реалиям съемочной группе достичь удалось, а вот некоторые детали и не соответствия при внимательном рассмотрении все же видны, чтобы соблюсти дедлайн, зиму снимали летом, льды Чудского озера – на мосфильмовском дворе, асфальт посыпали мелом и заливали жидким стеклом. Режиссер пошел на эти издержки, посчитав, что показать «подлинность доблести русского народа» важнее, чем показать подлинность льда.

Подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа приостановил прокат фильма, но после начала войны, он вернулся в кинозалы и стал одним из самых популярных среди зрителей.

Глубина и сила фильма поражала не только зрителей, но и критиков, и будущих создателей кинофильмов. Влияние «Александра Невского» испытали голливудские режиссеры Джон Милиус («Конан-варвар»), Ральф Бакши «Властелин колец» и другие.

В советское время, даже находясь в идеологических тисках, режиссерам удавалось снимать хорошее историческое и патриотическое кино. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем обратное, при съемках фильмах о великих русские героях, отечественные режиссеры («Легенда о Коловрате») ориентируются на Голливуд и снимают дешевые реплики «300 спартанцев».

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