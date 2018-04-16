Юний Давыдов: «Наша сила – в иронии»

Основатель и президент рекламной группы компаний RCG Юний Давыдов рассказал нам о патриотизме, иронии, и о том, как правильно «продать Родину».

«Русская Планета» (РП): Давайте для начала немножко поговорим о цифровом обществе. Такая тотальная цифровизация: все гаджеты, которыми мы пользуемся, социальные сети – кажется, что они знают о нас больше, чем мы сами. Они напоминают нам о событиях, о которых мы уже забыли. Они влияют на наше поведение. Они нам предлагают модели поведения. Как вы считаете, во что это может вылиться в ближайшем будущем?

Юний Давыдов (ЮД): Вы знаете, я тут очень субъективен. С одной стороны, я возглавляю прогрессивное агентство. С другой стороны, я человек очень тёмный. Вот это мой телефон (показывает обычный кнопочный мобильник – ред.) принципиально, последние много лет. Меня нет ни в одной соцсети, потому что я, надо признаться, этого боюсь, я это очень сильно не люблю. Я не написал ни одной СМСки в жизни. Это не какая-то позиция протеста, это просто суеверный страх и недоверие к цифровому миру. Я понимаю, что я сейчас ничего конструктивного не предлагаю взамен, я просто как старикашка брюзжу. Но… Это уже выливается в тотальную катастрофу, с моей точки зрения. Потому что люди меняются. Люди вообще не меняются тысячелетиями, но сейчас принципиально другое время, когда эти гаджеты очень быстро внедряют в нас новые повадки. Сейчас уникальная ситуация, когда дети знают больше, чем родители. Никогда такого не было и быть не могло априори – а вот сейчас дети учат родителей.

Я, конечно, надеюсь на лучшее – я надеюсь, что будет всё же откат. Мы же по спирали развиваемся, и если говорить про моду, мы же понимаем, что то, что сейчас входит в моду, уже было модно раз пять в прошлом. И наши мамы и даже бабушки уже всё это проходили. Поэтому я надеюсь, что мы вернёмся к человеческим отношениям. Когда вот эта цифровизация дойдёт до края – она ещё не дошла, но, по-моему, уже близко, – когда мы полностью перестанем произносить слово «дружба» и станем говорить не «друг», а «френд», не «любовь», а «лайк» и так далее, возникнет потребность в человеческом общении. Не цифровом – личном, из уст в уста, из глаз в глаза. И эта потребность станет модной. И уже самые продвинутые люди, которые могут себе это позволить, не будут иметь гаджетов и будут этим гордиться. И когда это станет модным, это станет массовым.

Я, скорее, не как эксперт сейчас отвечаю, и даже не как футуролог. Но ваш вопрос такой, что на него, я думаю, никто не ответит точно.

РП: Конечно. Мы не предсказаниями занимаемся, мы собираем разные мнения. Но всё-таки вы же по роду своих занятий предлагаете какую-то коммуникацию для того самого поколения, которое к этим гаджетам привыкло, как к наркотику. Как меняются сейчас каналы коммуникации, подход, как до этих людей достучаться – с помощью каких приёмов?

ЮД: Каналы коммуникации, естественно, меняются. Я воспитывался по учебникам, в которых были прописаны основные каналы (если мы говорим про рекламу): телевизор, наружка и прочие с сегодняшней точки зрения трупы – ну или полутрупы. Понятно, что основной канал – не для частных коммуникаций, не для локальных брендов, а для глобального бренда – это интернет. Соответственно, главное – это портал в интернете, СМС-коммуникации… Хотя СМС – это уже зашквар, это уже вчерашний день. Вот СМС по геолокации – не зашквар. Естественно, в любых коммуникациях мы в нашей работе сталкиваемся с этим постоянно: невозможно провести рекламную кампанию без интернета. Тенденция – я ничего нового не открываю – такая, что интернет сейчас составляет 30%– это гарантированно, иногда и 60% - бюджета рекламной кампании.

Мы проводим ивенты для наших клиентов, на ивенты надо приглашать селебрити… Если раньше это были актёры – то сейчас это блогеры. Мы давно работаем с селебрити, мы привозили Джуда Лоу, мы с голливудскими звёздами первой величины работаем, мы знаем, как с ними надо работать, какая охрана должна быть на человека… Мы работаем с самой профессиональной службой, которая обеспечивает эту охрану, и если это звезда первой величины, там должно быть от 60 профессионалов на массовых мероприятиях. Это технология.

Так вот недавно мы проводили для KFC крупное мероприятие в Парке Горького. И в качестве селебрити там было человек семь блогеров, возрастом от 14 до 20 лет. Нам пришлось втрое увеличить охрану! Для меня это было удивительно, я не готов был к этому. Вот кто новые иконы. Они, правда, не очень грамотно говорят, вообще ничему не учились, но они действительно влияют на людей. Три кордона охраны нужно, потому что к ним хотят прикоснуться, с ними хотят сфотографироваться, поплакать от радости. Предложить себя в любовники этому 20-летнему прыщавому существу. Я смотрю на них и не понимаю: как так? Что они сделали такого? И я понимаю, что это моя проблема.

РП: Но селебрити нового поколения очень быстро меняются. Фактически от популярного блогера до ноунейма – очень короткая дистанция. При этом есть же какие-то вечные вещи, к которым можно обращаться – дружба, любовь? Насколько эти штуки играют в коммуникации сейчас?

ЮД: Мы стараемся предлагать нечто новое, но мы всё равно вторичны – мы следуем за клиентом, как любое рекламное агентство. Мы тень, мы зеркало. Мы должны исходить из потребностей того, кто платит. Это наш клиент, и мы не можем настаивать на том, что давай откажемся от этого, давай экспериментировать. Потому что в тендере много рекламных агентств, и они выберут кого-то ещё. Поэтому мы следуем за сиюминутными потребностями клиента. Клиент говорит: нам нужны блогеры. И мы берём блогеров. И делаем на основе интернет-технологий рекламные кампании.

Но эта коммуникация – она сама себя исчерпает скоро. Она перейдёт в нечто другое. Пока что все брифы клиентские, независимо от того, от кого мы их получаем, похожи как близнецы. В них очень важно слово «хайп»: все сейчас гонятся за хайпом, и все сейчас считают хайп мерилом эффективности. Да, это дешёвая популярность, очень быстро проходящая популярность.

По поводу хайпа я два слова хотел сказать. Мы – я говорю это сейчас с гордостью и ностальгией – мы это придумали вообще. Мы продвигали то, что мы назвали провокационным маркетингом. Это было 15 лет назад, практически в доинтернетную эпоху. Но мы говорили о том, что провокация – это то, чего не надо стесняться; скандал – это то, чего надо добиваться брендам, и, соответственно, мы скандалили. И мы были пионерами – мы проходили всё это, мы убеждали солидных клиентов, что даже для самых консервативных и солидных компаний необходимо такое общественное и молодёжное внимание. А это общественное молодёжное внимание строится на чём-то нестандартном, скандальном, шокирующем, пугающем…

Продолжение беседы читайте завтра...

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