Юний Давыдов: «Наша сила – в иронии»
Юний Давыдов: «Наша сила – в иронии»

«Русская Планета» встретилась с одним из пионеров отечественного рекламного рынка

Основатель и президент рекламной группы компаний RCG Юний Давыдов рассказал нам о патриотизме, иронии, и о том, как правильно «продать Родину».

«Русская Планета»  (РП): Давайте для начала немножко поговорим о цифровом обществе. Такая тотальная цифровизация: все гаджеты, которыми мы пользуемся, социальные сети – кажется, что они знают о нас больше, чем мы сами. Они напоминают нам о событиях, о которых мы уже забыли. Они влияют на наше поведение. Они нам предлагают модели поведения. Как вы считаете, во что это может вылиться в ближайшем будущем?

Юний Давыдов (ЮД): Вы знаете, я тут очень субъективен. С одной стороны, я возглавляю прогрессивное агентство. С другой стороны, я человек очень тёмный. Вот это мой телефон (показывает обычный кнопочный мобильник – ред.) принципиально, последние много лет. Меня нет ни в одной соцсети, потому что я, надо признаться, этого боюсь, я это очень сильно не люблю. Я не написал ни одной СМСки в жизни. Это не какая-то позиция протеста, это просто суеверный страх и недоверие к цифровому миру. Я понимаю, что я сейчас ничего конструктивного не предлагаю взамен, я просто как старикашка брюзжу. Но… Это уже выливается в тотальную катастрофу, с моей точки зрения. Потому что люди меняются. Люди вообще не меняются тысячелетиями, но сейчас принципиально другое время, когда эти гаджеты очень быстро внедряют в нас новые повадки. Сейчас уникальная ситуация, когда дети знают больше, чем родители. Никогда такого не было и быть не могло априори – а вот сейчас дети учат родителей.

Я, конечно, надеюсь на лучшее – я надеюсь, что будет всё же откат. Мы же по спирали развиваемся, и если говорить про моду, мы же понимаем, что то, что сейчас входит в моду, уже было модно раз пять в прошлом. И наши мамы и даже бабушки уже всё это проходили. Поэтому я надеюсь, что мы вернёмся к человеческим отношениям. Когда вот эта цифровизация дойдёт до края – она ещё не дошла, но, по-моему, уже близко, – когда мы полностью перестанем произносить слово «дружба» и станем говорить не «друг», а «френд», не «любовь», а «лайк» и так далее, возникнет потребность в человеческом общении. Не цифровом – личном, из уст в уста, из глаз в глаза. И эта потребность станет модной. И уже самые продвинутые люди, которые могут себе это позволить, не будут иметь гаджетов и будут этим гордиться. И когда это станет модным, это станет массовым.

Я, скорее, не как эксперт сейчас отвечаю, и даже не как футуролог. Но ваш вопрос такой, что на него, я думаю, никто не ответит точно.

РП: Конечно. Мы не предсказаниями занимаемся, мы собираем разные мнения. Но всё-таки вы же по роду своих занятий предлагаете какую-то коммуникацию для того самого поколения, которое к этим гаджетам привыкло, как к наркотику. Как меняются сейчас каналы коммуникации, подход, как до этих людей достучаться – с помощью каких приёмов?

ЮД: Каналы коммуникации, естественно, меняются. Я воспитывался по учебникам, в которых были прописаны основные каналы (если мы говорим про рекламу): телевизор, наружка и прочие с сегодняшней точки зрения трупы – ну или полутрупы. Понятно, что основной канал – не для частных коммуникаций, не для локальных брендов, а для глобального бренда – это интернет. Соответственно, главное – это портал в интернете, СМС-коммуникации… Хотя СМС – это уже зашквар, это уже вчерашний день. Вот СМС по геолокации – не зашквар. Естественно, в любых коммуникациях мы в нашей работе сталкиваемся с этим постоянно: невозможно провести рекламную кампанию без интернета. Тенденция – я ничего нового не открываю – такая, что интернет сейчас составляет 30%– это гарантированно, иногда и 60% - бюджета рекламной кампании.

Мы проводим ивенты для наших клиентов, на ивенты надо приглашать селебрити… Если раньше это были актёры – то сейчас это блогеры. Мы давно работаем с селебрити, мы привозили Джуда Лоу, мы с голливудскими звёздами первой величины работаем, мы знаем, как с ними надо работать, какая охрана должна быть на человека… Мы работаем с самой профессиональной службой, которая обеспечивает эту охрану, и если это звезда первой величины, там должно быть от 60 профессионалов на массовых мероприятиях. Это технология.

Так вот недавно мы проводили для KFC крупное мероприятие в Парке Горького. И в качестве селебрити там было человек семь блогеров, возрастом от 14 до 20 лет. Нам пришлось втрое увеличить охрану! Для меня это было удивительно, я не готов был к этому. Вот кто новые иконы. Они, правда, не очень грамотно говорят, вообще ничему не учились, но они действительно влияют на людей.  Три кордона охраны нужно, потому что к ним хотят прикоснуться, с ними хотят сфотографироваться, поплакать от радости. Предложить себя в любовники этому 20-летнему прыщавому существу. Я смотрю на них и не понимаю: как так? Что они сделали такого? И я понимаю, что это моя проблема.

РП: Но селебрити нового поколения очень быстро меняются. Фактически от популярного блогера до ноунейма – очень короткая дистанция. При этом есть же какие-то вечные вещи, к которым можно обращаться – дружба, любовь? Насколько эти штуки играют в коммуникации сейчас?

ЮД: Мы стараемся предлагать нечто новое, но мы всё равно вторичны – мы следуем за клиентом, как любое рекламное агентство. Мы тень, мы зеркало. Мы должны исходить из потребностей того, кто платит. Это наш клиент, и мы не можем настаивать на том, что давай откажемся от этого, давай экспериментировать. Потому что в тендере много рекламных агентств, и они выберут кого-то ещё. Поэтому мы следуем за сиюминутными потребностями клиента. Клиент говорит: нам нужны блогеры. И мы берём блогеров. И делаем на основе интернет-технологий рекламные кампании.

Но эта коммуникация – она сама себя исчерпает скоро. Она перейдёт в нечто другое. Пока что все брифы клиентские, независимо от того, от кого мы их получаем, похожи как близнецы. В них очень важно слово «хайп»: все сейчас гонятся за хайпом, и все сейчас считают хайп мерилом эффективности. Да, это дешёвая популярность, очень быстро проходящая популярность.

По поводу хайпа я два слова хотел сказать. Мы – я говорю это сейчас с гордостью и ностальгией – мы это придумали вообще. Мы продвигали то, что мы назвали провокационным маркетингом. Это было 15 лет назад, практически в доинтернетную эпоху. Но мы говорили о том, что провокация – это то, чего не надо стесняться; скандал – это то, чего надо добиваться брендам, и, соответственно, мы скандалили. И мы были пионерами – мы проходили всё это, мы убеждали солидных клиентов, что даже для самых консервативных и солидных компаний необходимо такое общественное и молодёжное внимание. А это общественное молодёжное внимание строится на чём-то нестандартном, скандальном, шокирующем, пугающем…

Продолжение беседы читайте завтра...

Теги:
События: общество
Нана Куликова: Россия – действительно страна возможностей Далее в рубрике Нана Куликова: Россия – действительно страна возможностейИзвестный криптоэксперт и продюсер громких событий в мире блокчейна рассказала, почему именно русские покорили криптомир Читайте в рубрике «Умная Россия» Виктор Черномырдин: «Не будите в нас зверя»9 апреля исполнилось бы 80 лет человеку № 2 в России, который ненадолго стал первым лицом государства Виктор Черномырдин: «Не будите в нас зверя»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО