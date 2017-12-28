Остановить мразей!
Остановить мразей!

Прогремевший в Петербурге взрыв всё же должен заставить законодателей вернуться к решению «деликатного» вопроса

Буквально несколько дней назад «Русская Планета» опубликовала материал «Ждать ли терактов на Новый год», в котором один из работников антитеррористических подразделений на условиях полной анонимности дал нам вполне утешительный прогноз на грядущие новогодние праздники: «Ситуация под контролем. Оснований для паники нет», - уверенно и по-военному кратко сказал он.

К величайшему сожалению, практика показывает, что контролировать все и всех невозможно. Вчера вечером, около 18.30, в супермаркете «Перекресток», расположенном в здании «Гигант-холла» на Кондратьевском проспекте, 44, прогремел взрыв, мощность которого была приблизительно равна 200 граммам в тротиловом эквиваленте.

Этой мощности хватило для того, чтобы взрывная волна смела остекление внутри супермаркета, достигла торгового зала и задела одну из расположенных ближе к выходу касс.

Фото: Пресс-центр Национального антитеррористического комитета

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Хотя признаки террористического акта (совершение взрыва, создающего опасность гибели группы лиц, причинения имущественного ущерба и т. д.) налицо и расследование ведет Национальный антитеррористический комитет. 

Фото: соцсети

Фото: spb.kp.ru

Самодельное взрывное устройство было заложено в камеру хранения. Такая вот хитрая террористическая логистика. Можно заметить человека, который оставляет сумку или пакет в месте для этого не предназначенном – например, в вагоне поезда метро, в парке, на детской площадке. Но кто обратит внимание в час пик на человека, который ставит сумку в камеру хранения?

Следственной группой, работающей на месте происшествия, обнаружены элементы, которыми было начинено взрывное устройство. Это шарики подшипников, усиливающие поражающий эффект.

Количество пострадавших от взрыва достигло 13-ти человек. Один из них с тяжелой раной живота находится в тяжелом состоянии. Вот имена, которые известны и опубликованы Telegram-каналом Mash  

Галина Соловьева (1982 г.р.)

Инна Кобелева (1971 г.р.)

Иврукул Аликулов (возраст неизвестен, в тяжелом состоянии)

Антон Лыгин (1980 г.р.)

Елена Ушакова (1964 г.р.)

Людмила Александрова (1954 г.р.)

Алла Литвинова (1962 г.р.)

Максим Дорофеев (1983 г.р.)

Как сообщила «Комсомольская правда», петербуржцы, которые в час пик спешили по домам, услышав хлопок, проявили удивительную солидарность. Многие из них, вместо того, чтобы спасаться бегством, поспешили к эпицентру взрыва, чтобы помогать людям, оказавшимся в беде.

Те, кто находился в это время в супермаркете, покидали его, задыхаясь от наводнившего помещение едкого дыма. По сообщениям очевидцев, на асфальте были видны пятна крови. В больницах Санкт-Петербурга находятся 8 человек, еще 5 отказались от госпитализации.

Полиция и специальные службы Северной столицы переведены в особый режим работы. Но поможет ли это предотвратить новый теракт, если – кто знает? – над его подготовкой сейчас ведется работа?

К слову, уже не первый год в Государственной Думе поднимается вопрос о необходимости введения визового режима со странами Средней Азии, откуда, по заявлению представителя органов государственной безопасности, с которым удалось пообщаться корреспонденту «РП», приезжает к нам устраивать взрывы наибольшее количество «гостей».

Многие из этих людей, интегрируясь в наше общество, не проходят специальных проверок, позволяющих выявить у них наркотическую зависимость и другие опасные заболевания (вспомним об убийстве помощника главы города Электросталь Дарьи Туркиной, скончавшейся от ножевых ранений, нанесенных гастарбайтером-наркоманом).

Некоторые создают террористические ячейки и реализуют свои чудовищные замыслы, как это сделал 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов, получивший неправедным путем российское гражданство и взорвавший 3 апреля 2017 года петербургское метро на перегоне ст.м. Сенная - Технологический институт.

Нас пугают: не будет гастарбайтеров, мы утонем в залежах мусора, расшибемся этой же зимой в лепешку, поскальзываясь на нечищеном и обледеневшем асфальте. Но в дни, когда на улице гололед, я ни разу не видел трудолюбивых выходцев из Средней Азии, с киркой и лопатой, очищающих тротуары ото льда. Может, они заняты «куда более важными делами»?

К сожалению, какими бы высококлассными специалистами не были силовики – они не всегда способны предугадать замысел очередных мразей, решивших испортить праздник нашим согражданам, предотвратить непоправимые последствия.

Полностью обезопасить людей от терактов нельзя, но затруднить создание и работу террористических формирований может законодатель, воспрепятствовав безвизовому проникновению в нашу страну отморозков, которые намерены убивать безоружных граждан.

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