С оружием вход воспрещен
Фото: 29.ru

Фото: 29.ru

Министерство образования поддержало инициативу депутата Сухарева по установке металлодетекторов в школах

Министерство образования поддержало инициативу депутата Ивана Сухарева по установке металлодететекторов на контрольно-пропускных пунктах в школах. В частности в официальном письме указано (есть в распоряжении РП), что были проведены совещания в формате видео-конференц-связи с субъектами Российской Федерации по вопросу об усилении комплекса мер, направленных на обеспечения безопасности в образовательных организациях.

Напомним, 18 января РП сообщила, что соответствующий вопрос по усилению безопасности был направлен депутатом Госдумы Иваном Сухаревым в Министерство образования и науки.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это произошло в Перми или сегодня в Кургане, где детей расстреляли из пневматического оружия. И это, к сожалению, не первый случай. Уверен, что необходим комплексный подход», — отметил Сухарев.

Напомним, 15 января в Перми было совершено нападение на школу №127. Двое молодых людей в масках ворвались в класс, где занимались ученики 4-го «Б» класса, напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям. В результате нападения пострадали 15 человек. В тяжёлом состоянии находятся педагог и ещё два школьника. Преступники задержаны.

А сегодня, в городе Шадринске (Курганская область) 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе №15. В результате ​пострадали по меньшей мере семь учеников.

Инициативу депутата Ивана Сухарева поддержал также ряд экспертов. Руководитель  общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в беседе с РП отметил, что предложенная парламентарием мера будет нелишней.

«Металлодетектор, видеонаблюдение, охранник – это все инструменты охраны, которые должны быть объединены в единую систему. Надо создать полностью эту систему: дать четкую инструкцию охраннику, куда идти, на что смотреть, как грамотно настроить рамку металлоискателя, как грамотно настроить и куда поставить камеры видеосистемы наблюдений, чтобы было как можно меньше мертвых зон. Это все одна система, и она должна четко работать», — убежден эксперт.

Он также отметил, что металлодетекторы можно настроить по-разному, чтобы они не срабатывали на циркуль или линейку из металла, которая у каждого второго школьника есть, а срабатывали на что-то, более значимое по весу, на большой кусок металла, соизмеримый по весу с холодным или огнестрельным оружием. Важно, что металлодетектор обратит внимание сотрудника охраны на то, что у человека, проходящего сквозь рамку, есть нечто металлическое. А дальше уже в работу вступает порядок досмотра.

Сергей Афанасьев Адвокат, председатель Московской коллегии «Афанасьев и партнеры», заявил, что полностью поддерживает инициативу депутата Ивана Сухарева. По его словам, в школах необходима установка турникетов и рамок, аналогичных тем, что установлены в метро и на вокзалах в целях обнаружения потенциально опасных предметов.

«Достоверно знаю, что если такие технические средства установлены, то большинство правонарушителей не решится пронести в школу оружие. Кроме того, охранять правопорядок в школе и обеспечивать пропускной режим должны профессиональные лицензированные охранники, прошедшие специальную подготовку и дополнительные курсы по общению с несовершеннолетними в критических ситуациях. Надеемся, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обратит на эту проблему пристальное внимание и в свойственной ему манере ускорит принятие соответствующих законопроектов», — отметил Сергей Афанасьев.

Как сообщалось выше, инициатива депутата была полностью поддержана Министерством образования и науки, что безусловно является позитивным образцом взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Теги:
Организации: Дума, Минобразования
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