Изымать или не изымать

Вокруг нового законопроекта министерства юстиции разгорелись ожесточенные и во многом эмоциональные споры. На общественные обсуждения был вынесен документ, содержащий норму о взыскании с должника единственного жилья и земельного участка. Ранее подобная мера находилась под запретом, но не была конкретизирована.

В законопроекте говорится, что решение об изъятии будет принимать суд после соответствующего обращения пристава-исполнителя. Оценка стоимости жилья будет проводиться «с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости». Суд вправе изъять любые жилые помещения, «не являющиеся предметом ипотеки».

Побудить должников

Глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков считает, что инициатива Минюста законна и не противоречит Конституции, которая в статье 40 гарантирует гражданину право на жилище и защищает права нуждающихся в жилье. Статья 25 подчеркивает право на неприкосновенность жилища и указывает на случаи, установленные «федеральным законом, или на основании судебного решения».

В 2012 году Конституционный суд обязал парламент уточнить норму о запрете взыскания с должника части его единственного жилого помещения. Однако Госдума и Совет Федерации пятый год обеспокоены иными вопросами, чем и воспользовался Минюст, подготовив свой законопроект.

Замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин пояснил, что взыскание будет касаться жилья, которое по размеру и стоимости «явно» превышает потребности в жилище должника и его семьи. Соразмерность, как следует из законопроекта, будет определять суд с репутацией «самого гуманного в мире».

«Важная цель закона — побудить должников не доводить до такого состояния и самостоятельно рассчитываться с кредиторами, со своими изыскателями. В том числе, никто не запрещает продать свою квартиру самому до наложения на нее взыскания и самому приобрести себе то жилье, которое нравится, а оставшиеся деньги вернуть взыскателю», — заявил Гальперин в интервью каналу «РБК».

По его словам, минимальный долг должен превышать пять процентов от оценочной стоимости квартиры. В связи с этим адвокат Олег Сухов в беседе с «Русской планетой» отметил, что именно оценка стоимости жилья является самой слабой стороной новеллы Минюста: «Хотелось бы отметить, что кадастровая цена жилья — это весьма относительный и неточный критерий».

По задумке ведомства, гражданин, попавший в долговую яму, после изъятия квартиры получает деньги на приобретение другого жилья в том же населенном пункте.

На первый взгляд, Минюст предложил вполне разумный выход из ситуации: должник обязан платить даже в кризис. Однако во время судебной тяжбы из нарушителя закона гражданин рискует стать пострадавшей стороной и жертвой правового произвола из-за необъективной оценки стоимости жилья и суммы долга, которая тем самым может превысить планку в пять процентов.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян призвал максимально осторожно подходить к такой щепетильной норме и учесть социальные последствия. «Тем не менее, когда вы принимаете на себя обязательства, эти обязательства экстраполируются на все ваше имущество. Жилье является одним из таковых», — резонно заметил Тосунян.

По его мнению, страх потерять жилье, которое часто указывается как гарантия возвращения долга, стимулирует граждан трезво оценивать собственные финансовые возможности и «дисциплинирует как на этапе заимствований, так и на этапе обслуживания».

В поисках золотой середины

Кредитор имеет право на «железобетонные» гарантии возвращения денег и спорить с этим бессмысленно. Должники пользуются всеми возможными лазейками, чтобы не платить по счетам. А законных инструментов воздействия на них, как указывают эксперты, не так много.

Вопрос упирается в целесообразность драконовских мер в виде выселения, а также в адекватность и профессионализм российской судебной системы. Серьезную социально-экономическую проблему, которую затронул Минюст, ряд политических и общественных деятелей призывают осмыслить с «человеческой» точки зрения, не предлагая конкретного решения.

Однако ситуация требует не популистских и человеколюбивых лозунгов, а кропотливого юридического анализа и учета интересов обеих сторон конфликта. «Сущность данной инициативы заключается в том, чтобы защитить права кредиторов от недобросовестных должников-владельцев дорогостоящей недвижимости», — считает Сухов.

«В числе сильных сторон законопроекта можно назвать достаточно высокую планку требований к подлежащему наложению взыскания жилью (это служит страховкой против применения данной меры к социально незащищенным слоям и представителям среднего класса) и наличие положений, предусматривающих предоставление заемщику и его семье иной, хотя и более скромной, жилплощади», — сказал эксперт.

Сухов убежден, что предложения Минюста не нарушают Конституцию и законодательство РФ (КС РФ уже не раз призывал федерального законодателя к внесению соответствующих поправок в ГК РФ). «Однако реализация этого замысла вряд ли приведет к серьезным улучшениям в общей ситуации с невыплатой долгов», — резюмировал собеседник РП.

Адвокат Виктор Наумов полагает, что Минюст становится на сторону кредиторов, но при этом не лишает должника единственного жилья: «Авторы законопроекта предлагают следующий вариант решения вопроса: в случае, если заемщик владеет квартирой или домом, размер и стоимость которых в двух или более раз превышает нормативы по обеспечению граждан жилплощадью (от 14 до 18 квадратных метров на человека) или средний размер кадастровой стоимости недвижимости для конкретного квартала, должник меняет свое жилье на более скромное, а на сверхнормативные «квадратные метры» (или часть стоимости) накладывается взыскание».

«Сильные стороны данной инициативы заключаются в том, что она позволяет лучше защитить права заимодавцев и наказать недобросовестных должников, владеющих элитной недвижимостью в качестве единственного жилья. В то же время отдельные положения данного законопроекта могут служить поводом для дискуссии. В частности, нередки случаи, когда кадастровая стоимость объектов завышается, в силу чего могут пострадать, в том числе добросовестные должники, не имеющие сверхдоходов», — отметил Наумов.

Предлагаемый к принчятию проект закона о возможности изъятия единственного жилья у должников уже уверенно претендует на лавры одного из самых скандальных в наступившем году. «Русская Планета» продолжит следить за судьбой законопроекта и приглашает к дальнейшей дискуссии экспертное сообщество - юристов, риэлтеров, приставов. Присылайте нам свои мнения, мы приведем их в ближайших публикациях.

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