«Закон о бомжах»
РИА Новости / Константин Чалабов

РИА Новости / Константин Чалабов

Новый закон позволит лишить людей единственного жилья

В Госдуму внесен проект поправок в законодательство, который позволит изымать у должников и их семей единственное жилье. В настоящее время должников нельзя лишить жилплощади, если это их единственное жилье — за исключением квартир, приобретенных в ипотеку. Бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов написал в своем twitter, что это «очень спорный законопроект. Сделать бомжами тех, у кого и так нет средств?».

Закон разрабатывается в недрах Министерства юстиции РФ. Инициатива принадлежит Конституционному суду: он обязал Парламент разработать меры по ограничению имущественного иммунитета граждан. К слову, это уже не первая попытка КС внести подобные изменения. Однако если раньше это была лишь рекомендация, то теперь, похоже, инициатива рискует воплотиться в реальном законе. По мнению Министерства юстиции, это позволило бы улучшить «ситуацию по взысканию задолженности со злостных неплательщиков алиментов и создать условия для обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением при разводе родителей».

Главная идея вносимых изменений — в том, что с должника может быть взыскано единственное жилье в том случае, если его площадь превышает определенные законом нормативы и «средние показатели». В ряде регионов эта цифра варьирует от 12 до 18 квадратных метров. Деньги, полученные после продажи жилья за вычетом суммы долга вернут должнику - по задумке, ему будет дано 3 месяца на покупку нового или на переселение в меньшее по площади жилье, которое будут выделять местные власти.

При этом не ясно, как быть, если на жилплощади, помимо должника, прописаны или проживают другие члены его семьи, которые, к слову, могут вообще не знать, что на нем висит огромный долг. Будут ли ущемлены их права? И как быть, в конце-концов, если должник не может расплатиться с долгом по причинам, от него не зависящим — все мы знаем, как тяжело сейчас в стране с работой, особенно в ряде регионов? Вопросов пока больше, чем ответов.

Законодатели, разумеется, оправдываются тем, что эта мера будет направлена на взыскание долгов с предприимчивых товарищей, которые наберут кредитов, купят на них дорогое жилье, а по долгам не платят — и отнять его никак нельзя. А через какое-то время продают его и живут припеваючи, поскольку исковые сроки давности проходят. Также законодатели уверяют, что повально выгонять людей из квартир не будут, и в каждом отдельном случае будут разбираться.

Но мы все знаем, как работают законы в России, и пострадают не хитрые товарищи с пентхаусами, а самые незащищенные слои населения либо люди, попавшие в трудную ситуацию. К тому же, основными взыскателями долгов в данном случае будут коммерческие структуры — банки и ЖКХ. А на другом конце — и без того нищие граждане, попавшиеся на рекламные уловки доступных кредитов или микрозаймов. По статистике, почти 50 процентов населения России имеют долги, у многих — ипотека. Задолженность за коммунальные услуги по России составляет свыше 170 миллиардов рублей. При этом самое большое количество должников приходится на территорию центральной России.

В настоящий момент у документа статус - «проведение общественного обсуждения о подготовке проекта нормативного правового акта»: на данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. На специальном сайте  можно также оставить свои предложения по данному закону.

Учитывая волну общественного возмущения, хотелось бы надеяться, что в данном виде закон точно не примут. Лиц без определенного места жительства у нас и так хватает. А выталкивать людей на самое дно социального ада с формулировкой «сам виноват», даже если и правда виноват — значит, плодить нищету, да еще и на фоне тяжелейшего кризиса. А уж о минимальной социальной норме в 18 квадратов на человека — и это в самой большой стране мира! - и говорить как-то стыдно. Почему бы не прописать в Конституции право каждого на участок земли 2 на полметра — и этим и ограничиться? Самый главный ресурс любого государства — люди, а не квадратные метры. С ними-то у нас полный порядок. А вот люди, если следовать логике некоторых законотворцев — лишние.  

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