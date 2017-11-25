За что Исмаилов «расстрелял» Авраама Руссо?

Основательно устав после очередного кабацкого «концерта», певец Авраам Руссо вышел из ресторана «Астория». Телохранитель с готовностью распахнул перед ним правую заднюю дверь «Land Rover». Несмотря на усталость, «сириец армянского происхождения», добросовестно отработавший «корпоратив», отмахнулся, жестом показав, что машину поведет сам. Без разговоров телохранитель «упал» на переднее пассажирское сидение.

Машина сорвалась с места. Проезжая мимо 24 дома по улице Бурденко, Руссо не обратил внимания на легковушку, которая стояла у обочины. Человек, сидевший в ней, проводил взглядом внедорожник певца, притормозившего в этот момент на переходе, чтобы повернуть к своему дому в Земледельческом переулке. А затем сжал в руке автомат.

Фото: google.maps

Повернув направо, Руссо окажется у ворот своего дома и чуть-чуть опустит левое боковое стекло, нажав на кнопку «брелока». Металлические ворота медленно начнут открываться, и в этот миг позади взвизгнут тормоза.

Находившийся за рулем артист, посмотрит налево и обомлеет. Вышедший из машины стрелок неспешно, словно в тире, невысоко поднимет АК-47.

Осознает ли в этот миг Авраам, от кого именно он получает «привет»? Впрочем, успей он это сделать, долго думать бы ему не пришлось. «Терки» у певца были только с одним человеком. Грянули выстрелы! А потом — резкая боль в голени, бедре, самом низу живота.

Сохранить связь с реальностью в этот момент мог бы далеко не каждый. Но Авраам резко выворачивает руль вправо и вдавливает педаль газа в пол. Машина эстрадного исполнителя сносит мусорные баки. Пространства для крутого разворота катастрофически не хватает!

Фото: google.maps

С места взяв скорость и пытаясь вырваться из западни, Руссо налетает на чужой автомобиль. Соседскую иномарку отбросит на случайно «затесавшуюся» среди машин на парковке у элитного дома «Девятку».

Вслед продолжают звучать одиночные выстрелы! Но автомобиль уносится по узкому Земледельческому переулку, который в эти секунды кажется бесконечным.

Истекающий кровью певец гонит «Land Rover» вовсе не в больницу, а к дому № 15 по 3-й улице Ямского Поля. Адрес выбран не случайно. Здесь расположен офис его личной службы безопасности. Обратим внимание на этот факт. Обзаведется подразделением персональной охраны Руссо не случайно в 2004 году.

Фото: google.maps

От места покушения до точки, где располагался штаб охраны Руссо, 18 минут езды по ночной Москве без пробок. Выжимая из простреленного автомобиля всё, что можно, певец домчался сюда за 10 минут.

Самостоятельно выйдя из автомобиля, Руссо буквально упадет на руки подоспевшим охранникам, которые вызовут «Скорую». За жизнь певца в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского врачи будут бороться 5 часов.

Сказать, что следствие сбилось с ног, разыскивая заказчиков этого нападения, было бы натуральной издевкой. Кто и почему преследует «сладкоголосого сирийского соловья», успешно получившего «краснокожую российскую паспортину», было понятно не только в ту августовскую ночь 2006 года, а двумя годами ранее, когда было совершено первое покушение.

Но заказчик оказался настолько состоятельным и могущественным человеком в России, что имя его будет названо лишь тогда, когда он откажется положить деньги в копилку еще более могущественной персоне, покоряющей наши сердца тандемом своей силы и вежливости не первый год.

Впрочем, обо всем по порядку.

Жил да был красивый сирийский юноша Апрахам Ипджиан, зарабатывавший себе на жизнь выступлениями в ночных клубах знойного Кипра. И вот однажды, летом 1997 года, на 28-летнего певца обратил внимание не кто-то, а хозяин одной из самых больших российских «толкучек» России, король «Черкизона» Тельман Исмаилов — миллионер, пользовавшийся в Москве таким авторитетом, которому мог бы позавидовать первый президент российского государства.

Говорят, сраженный манерой исполнения восточных песен молодым Ипджианом, Тельман Марданович провел в «козырном» заведении несколько вечеров кряду, а потом… принял решение превратить жизнь «сирийского соловья» в сказку.

Закономерно, что сказки, в которых из ресторанных певцов делают конфетку, чаще всего сбываются в России! Пообщавшись с Апрахамом Ипджианом, Исмаилов предложил ему перебраться в Москву.

Сириец понял, что это его шанс, и через некоторое время обосновался в столице России, где на раскрутку молодого человека были брошены лучшие творческие силы Первопрестольной.

Для того чтобы парень состоялся, Тельман Марданович приложил максимум усилий! У Руссо появились не только российское гражданство, шикарное авто и прекрасная зарплата, но и целый штат помощников, возглавляемый поэтом Ларисой Рубальской. За его имидж боролись Аркадий Укупник и Виктор Чайка.

Певцу был создан образ загадочного «парня из ниоткуда» с репертуаром по уровню пошлости, пожалуй, не уступавший лучшим поделкам других представителей российской эстрады тех лет. С одной лишь разницей: те получали гонорары, а Руссо – зарплату, которую ему платил хозяин.

Но вот беда! Парнишка с ветхозаветным именем Авраам и еще более издевательской французской фамилией Руссо никак не хотел становиться кумиром жителей Западного Бирюлево и других уголков земного шара.

По просьбе Исмаилова в процесс «формирования творческой личности» включился и не такое видавший продюсер Иосиф Пригожин:

- Сколько? - спросил его Исмаилов.

- Тридцать пока, - осторожно помешал ложечкой в чашке с капучино человек с харизмой Шрека. – А там – как пойдет.

На кавказский манер пожевав губами, Тельман кивнул помощнику, с готовностью открывшему дипломат. И понеслось.

Кого только не делали из Руссо, чтобы завоевать симпатии российской аудитории! Пробовали сотворить знойного испанца. Был снят редкой пошлости клип «Amor» с вкраплением фламенко, полуобнаженными китайскими проститутками и белыми голубями, порхающими на фоне костра.

Не менее душераздирающая история ожидала тех, кому Авраам мог понравиться в амплуа отчаянного американца. Речь о клипе «Tonight».

Совершая кошачьи пассы руками перед «элвисовским» горбатым микрофоном, он нравился некоторым матронам Электростали и Ногинска, но добиться всесоюзной популярности не получалось.

Тельман Марданович не сдавался. Клипы записывались с привлечением лучших московских специалистов, на запись каждого ролика уходило 40-50 тысяч долларов.

Руссо представал перед зрителем в окружении разноцветных женщин, с чемоданом долларов и песнями на восточный манер: «Вспоминаю голос в ночи! Он мне душу рвет и кричи-и-ит!».

Его сторонились и не хотели. Ведь где бы не возникал Авраам, за его спиной маячил образ «Дона Черкизона», державшего артиста на зарплате и коротком поводке. Справедливости ради, следует сказать, что отношение к молодому человеку, у которого были свои амбиции, действительно, являлось чисто «восточным»: «Я тебя породил, я тебя и накормлю. А потом заставлю пЭть».

В роскошных казино Монте-Карло Тельман Марданович, играючи, ворочал на зеленом сукне горами фишек, а когда они уходили в доход казино, жестом подзывал к себе Авраама.

- Ава, спой мне азербайджанский мугам. Знаешь?

- Тельман Марданович, но здесь люди. Неприлично.

- Спой мне, я сказал.

- Можно я вам на ухо спою? – краснел Руссо.

- Пой!

И он пел, приковывая к себе взгляды изумленных иностранцев. Пел для Исмаилова столько, сколько было нужно.

Фото: соцсети

А где-то далеко, очень далеко, просматривавший материал очередного клипа Пригожин вздыхал с облегчением, вытирал зеркальную лысину платком и одобрительно кивал:

- Тельману должно «зайти».

Исмаилову, действительно, «заходили» восточные завывания Руссо, а вот зрителям нет.

«Без губ твоих душа болит в груди-и-и» — неслось из каждого утюга.

Россиян не цепляло.

Пригожин «метал бабло», платя в радио- и телеэфире средства за тотальное зомбирование аудитории. Клипы и ролики крутили, но «Руссомания» никак не случалась. Всеядные российские звукозаписывающие компании не хотели брать песни Руссо даже в пиратские сборники.

Исмаилов жевал губами всё интенсивнее, и посыпавший голову пеплом продюсер Пригожин становился все грустнее и грустнее.

- Надо выступить в «Олимпийском», - неожиданно произнес Тельман Марданович.

Надо ли говорить о том, что в этот момент у Пригожина «похолодела спина»? Чтобы понять, почему, достаточно сказать, что было это в очень непростое время, когда страна приходила в себя после чудовищного теракта в театральном центре на Дубровке. И собрать 18000 человек, чтобы послушать лицо кавказской национальности было – вах! – как не просто.

Но есть ли что-то непростое для Тельмана Мардановича, обладавшего в то время состоянием, которое и сейчас позволяет ему посылать… воздушные поцелуи объявившим его в международный розыск российским спецслужбам?

Для того чтобы на Руссо пришел хоть кто-то, в дуэт к нему позвали Кристину Орбакайте. Как Пригожину удалось «соблазнить» таким предложением дочку Примадонны? Это тема для отдельной статьи.

Пустующие ряды «Олимпийского» были в приказном порядке заполнены сотрудниками многочисленных компаний Исмаилова, которые «насладились» дуэтом дочки Пугачевой и Авраама.

Имитация «аншлага» стоила Исмаилову под миллион долларов. Но… разве это деньги, когда хочешь сделать приятное понравившемуся тебе юноше, карьерный взлет которого находится в твоих руках? Вопрос риторический.

«Олимпийский» рукоплескал Аврааму, вознося его самооценку на опасные высоты. Тандем Орбакайте/Руссо, где Кристина играла роль локомотива, было решено закрепить. Число их совместных концертов достигало 25-30 подряд!

Фото: ECELEBRITY

Некоторое время все шло хорошо. Исмаилов открывал сейф с деньгами и доставал оттуда столько, сколько было нужно Пригожину. Иосиф прилагал неимоверные усилия на радио и телеканалах для того, чтобы пропихнуть «творчество» Руссо в эфир.

Короткий поводок, на котором был Авраам, стал давить шею, опухшую от поцелуев, появившихся, наконец, в достаточном количестве поклонниц.

А тут еще подключились сыновья Тельмана Мардановича, которые однажды подняли Руссо из не слишком одинокой постели, сообщив:

- Срочно приезжай. Вопрос срочный!

Помчавшись через всю Москву, Руссо с удивлением обнаружил, что его пригласили… спеть для девочек по вызову.

- Давай, вставай на стол и пой, канарейка, - недвусмысленно улыбаясь, предложил один из братьев, желая произвести впечатление на двух длинноногих нимф. Последние слегка обалдели, увидев перед собой звучащего из каждого утюга Руссо.

И Аврааму пришлось встать. Сначала на стул. Со стула на стол. Ведь сыновей Тельман Марданович любил больше, чем Руссо. И если бы кто-то из них утопил популярного эстрадного исполнителя в унитазе, то их папа… просто съездил бы на Кипр еще раз и нашел там нового певца.

Это Россия, детка!

Окончательно обидевшийся Руссо сделал попытку переметнуться, обратившись к одному из авторитетных предпринимателей, который предлагал Исмаилову неплохие деньги за «соловья»:

— Тельман, мальчик хочет уйти ко мне.

Нужно ли говорить, что Тельман Марданович очень расстроился? Наверное, нет. Осознав, что босоногий кипрский бродяга плюнул ему в душу, «отблагодарив» черной монетой за многомиллионные вливания, он, конечно же, огорчился.

Но последней каплей стал тот факт, что в банковской ячейке, куда складывалась выручка за выступления Авраама Руссо, неожиданно не оказалось денег. Ключи от сейфа были только у Исмаилова и его подопечного. Была ли сумма критичной для Тельмана Мардановича? Конечно же, нет. В банках еще не изобрели ту ячейку, где уместившаяся сумма наличных денег, окажется критичной для владельца человека, с рынка которого одевалось пол-России.

И публичная порка не заставила себя ждать! Сирийского соловья пригласили спеть в ресторан «для весьма респектабельной аудитории». Когда Авраам облачился в сценический костюм и вышел на сцену, публика была уже на местах, но вдруг… из-за столиков поднялись люди давнего приятеля Исмаилова – чеченского криминального авторитета Тархана, которые… били певца на глазах у всех долго и старательно, а затем сели в машину и укатили.

Оклемавшись, сирийский соловей, увы, не смог сдержать своего негодования:

— У него деньги есть, но ума не хватает, оказывается. К сожалению, мы живем там, где не существует защиты человеческих прав. Человеческая жизнь дешевле, чем жизнь собаки. Поэтому я много не хочу об этом говорить, но для меня все понятно! – прокомментировал «Нападение-2004» артист в интервью.

Можно было даже не сомневаться, что продолжение экзекуции последует. Уже тогда, в 2004-м, когда никак не хотел заживать сломанный нос, и болела после сотрясения мозга голова, у Авраама возникали мысли об отъезде. Но он решил… дать бой!

Говорят, певец пытался найти нового покровителя на Первом канале. Там тактично отказались от «эксклюзивного предложения». Однако каплей, переполнившей чашу терпения, стали дошедшие до Исмаилова слухи о том, что пригретый им парнишка обсуждает с представителями «иных кругов» вопрос «хирургического вмешательства» в конфликт. Того самого вмешательства, которое позволило бы избавить талантливого певца от внимания назойливого покровителя.

И «Дон Черкизон» снял трубку…

В руках нападавших был «Калашников», который они сразу же выкинули, как только умчались с места преступления. Почему не «Стечкин» или «Макаров»? Что означает стрельба в низ левой двери одиночными выстрелами… из АК-47 с магазином на 60 патронов, с помощью которого можно было бы превратить «Ленд Ровер» и людей, в нем сидящих, в решето менее чем за полминуты?

Только лишь желание заказчика «мероприятия» сказать, что «третьего урока» не будет. И в следующий раз стрельба будет вестись очередями.

Но откуда нападавшие могли знать, что именно Авраам будет за рулем? Если бы он сидел с другой стороны, то логичнее было бы поставить автомобиль не на Бурденко, а со стороны Земледельческого переулка, чтобы бить в правую дверь. На все про все у стрелка было… 8 секунд.

Именно за это время открываются автоматические ворота у дома, где жил Руссо. Скорей всего, телохранители Авраама были в курсе «запланированного второго урока» и не хотели ссориться с Исмаиловым.

Прошло 11 лет. И эта история вновь становится актуальной.

«А почему?» - спросите вы. Да только лишь потому, что несколько лет назад, когда крупнейшие предприниматели России вкладывались в проведение Олимпиады-2014 в Сочи, Исмаилов, как и его сирийский соловей когда-то, излишне вознесся. Он допустил, что может вкладываться в строительство 7-звездочного отеля на Турецком берегу Средиземного моря.

Предприниматель, достигший в нашей стране невероятных высот, вдруг решил, что у него нет хозяина. Решил, увы, также опрометчиво, как сделал это когда-то Авраам Руссо.

- Аз есмь! – вежливо прозвучало «с небес».

И теперь список чудовищных преступлений, совершенных Тельманом Мардановичем растет каждый день. Думается, что в итоге это будет очень большой список.

Но это уже другая история излишне самоуверенного взлета и падения, о которой мы рассказали ранее.

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