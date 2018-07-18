Елена Север: Настоящей любви никакая «цифровизация» нестрашна

Певица, телеведущая и основатель музыкальной премии BraVo Елена Север рассказала со-продюсеру «Русской Планеты» Ольге Куценко о том, как мечта может стать настоящим триумфом. О порой непростой, но всегда интересной жизни в полностью творческой семье и любимом деле — воспитании и открытии талантов — читайте в рубрике МНЕНИЯ И ЛЮДИ.

Далее в рубрике