Будущие летчицы и Алиса-пулеметчица
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Почему в России призывают женщин служить в армии и силовых структурах

В России продолжается кампания по популяризации службы представительниц прекрасного пола в войсках и силовых ведомствах. После 8 марта в федеральных СМИ появилось несколько весьма броских материалов на эту тему. Также в начале апреля большой резонанс вызвали новости о том, что Украина и Катар разрешают женщинам замещать армейские должности. К чему могут привести подобные манипуляции, разбиралась «Русская Планета».

Псевдотрадиции в авиации

В конце марта программа «Часовой» на Первом канале посвятила сюжет девушкам-курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). Впервые службу в учебном заведении проходят 16 представительниц прекрасной половины человечества. Почти все девушки хотят служить в боевой авиации, но будем надеяться, что весь экспериментальный набор отправят осваивать технику управления транспортными самолетами Ан и Ил.

Сюжет Первого канала можно охарактеризовать одним словом — «милый». Просмотр того, как девушки учатся строевому шагу и стрельбе, действительно вызывает невольную и добрую улыбку. Но наряду с этим бросается в глаза отсутствие серьезной атмосферы в коллективе будущих летчиц. К тому же девушкам создали непривычно комфортные для военных училищ условия проживания.

Основная мысль сюжета заключается в том, что нынешние девушки из КВВАУЛ — эдакие продолжательницы традиций советской боевой авиации —знаменитых «ночных ведьм», и в частности, 46-го Таманского авиационного полка. Не вызывает сомнений величина вклада женщин в Великую Победу (23 летчицы полка были удостоены званий Героев СССР), однако, как уже писала РП, участие слабого пола в боевых действиях было исключительной мерой, на которую руководство страны пошло из-за чудовищных потерь среди мужского населения.

На войне нацисты подвергали советских женщин самым унизительным пыткам, и с тех пор ничего не изменилось. Даже мужчины-летчики предпочитают выдернуть чеку, чтобы не оказаться в плену и не терпеть невыносимых издевательств. О том, насколько опасна профессия боевого пилота, ярко иллюстрирует недавняя история гибели командира штурмовика Су-25СМ майора Романа Филипова.

В конце концов, летчик может погибнуть и в мирное время по совершенно разным причинам. Падения истребителей, сопровождающихся гибелью экипажа, периодически происходят как в России, так и на Западе. Таковы законы этой профессии, и любой человек, принимающий решение о службе в боевых частях, должен осознавать возможные последствия.

Подноготная службы

«Вырубаю одним движением» под таким названием в конце марта вышла заметка на сайте РИА Новости, посвященная тому, что девушки модельной внешности якобы предпочитают службу в полиции. Одним из героев стала «хрупкая шатенка с большими синими глазами и густой шевелюрой» Алиса Селезнева по прозвищу «Алиса-пулеметчица».

Чем конкретно занимается девушка не очень понятно, и ее имя по какой-то причине изменено. Свою профессиональную мотивацию Алиса объясняет тем, что насмотрелась в детстве австрийского сериала «Комиссар Рекс». Неудивительно, что, как признается героиня, родные выступили против ее желания служить в правоохранительных органах. Одно дело — восхищаться собачками, другое дело — постоянно общаться с коллегами-мужчинами и преступниками.

Собственно, Алиса не скрывает, что к ней часто относятся несерьезно в силу впечатляющих внешних данных: «Бывает, что тебя просто воспринимают как красивую девушку в форме, даже заигрывать начинают. Говорят что-то вроде: «Арестуйте меня поскорее!» Ну, я и арестовываю, чтобы неповадно было».

О положительных и отрицательных сторонах службы в силовых ведомствах сказано немало, в том числе в сериалах. Даже если Алиса трудится не оперативником (это наиболее тяжелая часть работы), а следователем, то ей наверняка приходится сталкиваться не только со снисхождением, но и откровенной грубостью, а, возможно, и неприличными намеками. Таковы законы любого закрытого мужского коллектива. Выжить в нем можно только действуя с аналогичной жесткостью по отношению к окружающим.

На девушек в форме можно вдоволь насмотреться в Instagram-сообществе Russian Police. Девушки-полицейские позируют на фоне служебных машин и фотографируются с табельным пистолетом Макарова. Подноготная службы в полиции (постоянная ругань с начальством, допросы урок, отсутствие порой нормальных удобств в отделениях) в этом сообществе естественно никак не отражена.

Пример Израиля

Сторонники вовлечения женщин в традиционно мужские профессии часто апеллируют к опыту армии Израиля, где массово служат представительницы слабого пола. По этому пути, дескать, пошел даже ультра-религиозный Катар. Однако в этих рассуждениях не учитывается специфика еврейского государства.

Израиль вынужден держать огромную призывную армию, распространяя эту повинность на женщин. Не стоит забывать, что Израиль занимает клочок территории Ближнего Востока и окружен арабскими государствами, с которыми вел несколько достаточно крупных войн. В случае очередного вооруженного конфликта Тель-Авив должен обладать возможностью поставить под ружье десятки и сотни тысяч резервистов.  

Кроме того, в израильской армии в силу скромных размеров территории нет практики службы вдалеке от родных мест. Конечно, женщины живут в казармах, но близость к обычной гражданской жизни ликвидирует проблему неуставных взаимоотношений в ее зачатке. Очевидно, что в России совершенно иная специфика, и уж точно нашей стране нет смысла следовать примеру Минобороны Украины, которое готово принимать женщин на службу в ВСУ.

Чем тогда объяснить рвение самих российских женщин? Пожалуй, существуют две фундаментальные причины. Во-первых, служба в силовых ведомствах — это всегда стабильная и достаточно высокая зарплата. В регионах РФ, где ситуацию с вакансиями можно порой характеризовать как катастрофическую, служба в силовых структурах является способом выживания. Чем беднее будет Россия, тем больше женщин будут стремиться получить погоны.

Во-вторых, мы наблюдаем последствия женской эмансипации, начавшейся в советский период, где (опять же не от хорошей жизни) женщина по крайней мере на короткий период стала «лошадью, быком и мужиком». Разница в том, что в наше более сытое время происходит гламуризация службы. Девушка в погонах (в том числе благодаря популяризации в СМИ) воспринимается как ходячий секс-символ. Да, на милые мордашки всегда приятнее смотреть, но другого отношения к службе слабого пола быть не может, так как сейчас нет никакой необходимости в том, чтобы женщины вновь рисковали жизнью и здоровьем вместо мужчин.

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