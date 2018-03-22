Язвы российской оборонки

Одна из главных проблем российской оборонной промышленности (ОПК) — срыв сроков завершения опытно-конструкторских работ, этапов испытаний и опытной эксплуатации. Зачастую вовремя заканчиваются только научно-исследовательские работы, то есть первоначальная стадия разработки новой военной техники. Далее — в заявлениях ответственных лиц мы видим постоянный перенос дедлайнов.

21 марта глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о необходимости продолжения опытно-конструкторских работ по проекту атомных крейсеров 955 «Борей-Б» из-за допущенных специалистами ошибок. Это означает, что передача флоту новых подлодок отложится, скорее всего, на несколько лет.

«Борей-Б» — проект более совершенного подводного носителя межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Первая подлодка будет заложена ориентировочно в 2020-2022 годах.

Напомним, что план создания атомоходов по предыдущему проекту «Борей» был фактически сорван. Сейчас у ВМФ России три крейсера — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах». В 2011 году предполагалась, что в 2018 году ВМФ будет обладать 8 «Бореями», затем назывался срок — 2022 год.

Сегодня в процессе строительства находятся пять подлодок — «Князь Владимир» (спущен на воду), «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Таким образом срок реализации строительства атомных крейсеров был сдвинут как минимум на пять лет.

В разработке других типов новейшего оружия РФ господствует аналогичная ситуация. Яркий пример — межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», о которой говорил президент. Сроки первых бросковых испытаний переносились четыре раза. В итоге они состоялись только в конце 2017 года. Действительно уникальная МБР будет готова к эксплуатации не раньше 2020 года.

Явно забуксовали проекты танка третьего поколения Т-14 «Армата» и самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 «Коалиции-СВ». Опытно-войсковая эксплуатация танка начнется в 2019 году (ранее планировалось в 2015-2018).Срок окончания тестирования Т-14 не уточняется. «Коалиция-СВ» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию не раньше второй половины 2018 года (планировалось в 2016-2018). Предположительный срок ее окончания — 2020 год.

Кроме того, российский ОПК грешит тем, что не выполняет в установленные сроки работы по модернизации и ремонту. 21 марта заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что парк стратегических ракетоносцев Ту-160 должен обновиться к 2030 году. При этом в 2015 году Владимир Путин называл иной срок — 2023 год.

«Русская Планета» уже писала про печальную ситуацию с ходом модернизации «Белого лебедя». 25 января 2018 года в Казани Путину показали полет первого собранного с нуля Ту-160М2 «Петра Дейнекина». В этот же день Объединенная авиационная корпорация заключила контракт на поставку 10 самолетов. Военные, промышленники и федеральные СМИ тактично промолчали по поводу того, куда делись запланированные 50 машин.

Стоит напомнить, что решение о возобновлении производства Ту-160 было принято из-за срыва сроков разработки стратегического бомбардировщика нового поколения — ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации), который призван заменить все самолеты дальней авиации. Теперь в России заваливается план модернизации парка «Белых лебедей».

Невозможно без слез комментировать ситуацию с надводным флотом России. Символом постепенной деградации является продолжающаяся с 2016 года дискуссия о ремонте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Первоначальный бюджет на починку корабля в 40-50 миллиардов рублей был урезан до 25 миллиардов. На ремонт должно уйти три года, но он, судя по всему, даже не начался.

В рамках Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы ВМФ получит около 2,6 триллиона рублей. Командованию предстоит построить два универсальных десантных корабля типа «Прибой», несколько корветов и фрегатов, заложить атомный авианосец «Шторм», кардинально обновить флот судов обеспечения и минных тральщиков. Хватит ли указанной выше суммы при учете других расходов — вопрос риторический, но ответ, скорее всего, вновь будет отрицательным.

Самое нелепое, что проекты военной техники, которая описывается в данном материале, раскручены в СМИ настолько, что невольно создается впечатление прекрасного положения дел. При этом совершенно непонятно, когда та же «Армата» начнет поступать в войска в виде полноценной боевой единицы.

С большой вероятностью именно затянувшаяся доработка танка третьего поколения вкупе с недостатком средств вынудила Минобороны запустить модернизацию советских машин Т-72 и Т-80. Подобная ситуация, конечно, не является катастрофой, у России достаточно хороших танков. Но вызывает удивление, что Т-14 стал лучшим в мире танком, не пройдя даже этап войсковой эксплуатации, где как раз и выявляются скрытые недостатки техники.

Очень часто журналисты, эксперты, военные и политики любят употреблять выражение «новейший». Это слово-паразит прикрепляется ко всему, что выпускает и модернизирует оборонка, включая советские, по сути, образцы. Понятно, что такое расхваливание интригует аудиторию, привлекает внимание людей, далеких от военной техники. Но в реальности по-настоящему «новейшим» оружием российская армия практически не оснащена.

У отечественного ОПК целый букет самых разнообразных проблем — недостаточное финансирование, неэффективное расходование выделяемых средств, кадровый дефицит, деградировавшие производственные мощности, слабая кооперация с другими предприятиями. Очень плохо обстоит дело со станками и промышленными роботами.

Срывы и переносы сроков в разработке и модернизации военной техники также могут быть вызваны комплексом всевозможных проблем: от непрофессионализма специалистов до нехватки финансов со стороны государства. К тому же новейшее оружие всегда дорабатывается несколько лет для устранения многочисленных «детских болезней».

В силу секретного характера большинства разработок не стоит безапелляционно критиковать оружейников. В то же время российская оборонная промышленность, Минобороны и правительство далеко не всегда заслуживают тех лестных отзывов, которые вновь зазвучали после презентации Путиным «супероружия». Все перечисленные президентом проекты находятся на стадии реализации. Это не то, чем Россия может пригрозить противнику здесь и сейчас.

Кроме того, по-прежнему неясны грядущие масштабы производства «супероружия», реальные и потенциальные возможности самой промышленности. Язвы, которые подрывают обороноспособность страны, после заявления президента никуда не делись. И об этом никогда не нужно забывать, говоря о «новейшем» вооружении. К слову, глава государства регулярно созывает совещания по проблемным вопросам в сфере ОПК.

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