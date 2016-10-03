Путин назначит Дворковича президентом РЖД?

Президент РФ Владимир Путин назначит вице-премьера Аркадия Дворковича президентом ОАО «Российские железнодорожные дороги». Об этом «Русской Планете» сообщил источник, близкий к руководству корпорации. Нынешний глава РЖД Олег Белозеров с большой вероятностью станет министром транспорта. Какая учесть уготована главе транспортного ведомства Максиму Соколову – РП узнать не удалось.

«Указ президента о назначении Дворковича будет опубликован 5 октября. О другой дате информации нет, но принципиальное решение уже принято. Белозеров, как и ожидалось, будет руководить Минтранспорта», - заявил собеседник РП. Также источник посетовал на неудовлетворительное положение дел в РЖД: «После ухода Якунина порядок так и не был наведен».

Отметим также, что официального подтверждения грядущего громкого кадрового назначения на момент публикации статьи пока не поступило.

Экономист широкого профиля

Тему творящегося в РЖД бардака собеседник РП обсуждать отказался. Олег Белозеров был назначен главой государства на должность президента РЖД 20 августа 2015 года. До прихода в РЖД он отработал шесть лет заместителем министра транспорта. Скорее всего, перед Белозеровым была поставлена задача исправить недостатки, возникшие в период 10-летнего правления Владимира Якунина.

На первом плане наверняка стояла стоимость перевозок. Якунин запомнился бескомпромиссными требованиями десятков миллиардов рублей из бюджета на субсидирование тарифов, которые постоянно росли. Также Якунину ставили в вину катастрофическую ситуацию с пригородным сообщением. Очевидно, что за год работы Белозерова кардинальных изменений не произошло. Но, судя по всему, управленец доверия не лишился.

44-летнего Дворковича сложно назвать профессионалом в железнодорожной отрасли. В должности вице-премьера он курировал «реальный сектор экономики», в том числе вопросы в сфере транспорта. Однако вряд ли он на детальном уровне разбирается в ситуации. Фигура Белозерова, трудившегося с 2004 по 2009 год руководителем Федерального дорожного агентства, выглядит куда более презентабельной. Если судить по резюме Дворковича, он скорее экономист широкого профиля, эксперт либерального толка без конкретной специализации.

Слухи о переходе вице-премьера в РЖД появились более года назад, когда он был избран председателем совета директоров корпорации (22 июня 2015 года). 22 сентября 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на место Дворковича будет выдвинут глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков. Вместо него руководить СВР будет спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Логично предположить, что клубок перестановок будет распутан как раз на этой неделе.

Дворковичу на должности президента РЖД предстоит решать сложнейшие проблемы. Не исключено, что вице-премьер возьмет курс на оптимизацию расходов компании с целью сокращения стоимости перевозок. Прежде всего, речь идет о коммерческих перевозках, которые осуществляет монополия. Адекватные и прозрачные тарифы упростят работу добывающим и промышленным предприятиям. В период кризиса вменяемая тарифная политика – важная мера поддержки реального сектора. Однако оптимизация практически всегда сопряжена с массовыми увольнениями и сокращением зарплат.

«Обойма» президента

Трудоустройство Дворковича главой РЖД и другие назначения – часть президентского плана кадровых перестановок, общие параметры которого, видимо, были определены за несколько месяцев до сентябрьских выборов. Триумфальная победа «Единой России» и зашкаливающий рейтинг популярности позволят Владимиру Путину провести все задуманные изменения в политической элите. Скорее всего, основные события, произойдут в ближайшие недели.

Помимо вышеуказанных перестановок, на данный момент известно, что спикером новоизбранной Госдумы станет куратор внутренней политики Вячеслав Володин. Из многочисленных сообщений СМИ следует, что должность первого заместителя главы администрации Кремля займет директор «Росатома» Сергей Кириенко. До выборов самым громким кадровым решением Путина стал указ о назначении Антона Вайно главой администрации Кремля.

Сергей Иванов, с которым у президента крепкие дружеские связи, получил должность спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Однако по сведениям источников «Русской Планеты», Иванов «не выпал из обоймы» и может какое-то время потрудиться премьер-министром. Иванов, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, главная запасная фигура в кадровом резерве.

Дать точный прогноз кадровой политике Путина, пожалуй, совершенно невозможно. Последние недели в медиасреде появились множество неподтвержденных документами сообщений. В частности, превалируют публикации по поводу прихода Кириенко в АП и отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. При этом отсутствует вменяемая экспертная оценка данных изменений. Тот же Кириенко, если судить по работе в «Росатоме» хороший управленец, но явно не подходит на роль «серого кардинала».

Версий «хитрого плана» множество и искать потайной смысл можно сколько угодно. Однозначно можно сказать одно – Путин не сделал ставку на смену элиты. Речь пока идет только о перестановках и отстранении дискредитировавших репутацию персон. Практически все фигуры – креатура главы государства, что косвенно свидетельствует о его желании сохранить бразды правления после 2018 года. В то же время Путин пробует несколько омолодить и обновить истеблишмент. Это выражается в назначении неизвестных публике силовиков на губернаторские посты.

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