Призыв — дело тонкое

В Сети появилось множество странных комментариев по поводу подписанного Владимиром Путиным указа о призыве граждан на военные сборы в 2018 году. Также огромный резонанс эта новость вызвала в СМИ, оказавшись в топ самых популярных тем.

Вероятно, причудливый информационный эффект объясняется, прежде всего, совпадением двух несвязанных между собой событий: указ президента был опубликован на портале правовой информации днем 19 марта, а после полуночи того же дня стало понятно, что Путин переизбран главой государства. Таким образом, сложилось впечатление, что документ о военных сборах является первым указом президента, и потому якобы станет визитной карточкой его четвертого срока.

Еще одна причина взрыва информационной бомбы — высокий градус «милитаризма», ставший следствием подхваченной федеральными СМИ «ракетной риторики» Путина. Как писала «Русская Планета», заявление президента РФ о «супероружии» всполошило больше не умы на Западе, а российскую аудиторию. Вероятно, избиратели Владимира Владимировича до сих пор находятся в настолько разогретом состоянии, что любые новости на военную тему воспринимают, как призыв идти на поле боя.

Конечно, речь не идет о подготовке к какому-либо вооруженному конфликту. Призыв на сборы находящихся в запасе граждан — рутинный указ, который президент (как Верховный Главнокомандующий) подписывает ежегодно. К тому же масштаб призыва на сборы в РФ невозможно сопоставить с советскими мобилизационными мероприятиями.

Гипотетически повестку из военкомата может получить едва ли не каждый совершеннолетний гражданин РФ мужского пола. Помимо отмотавших срочную и контрактную службу, это могут быть выпускники вузовских военных кафедр, граждане, получившие отсрочку до 27 лет, и лица предпенсионного возраста (до 60 лет).

В реальности на сборы ежегодно отправляются лишь от трех до пяти тысяч человек. Длительность переподготовки обычно не превышает двух месяцев. Номинальная цель сборов — ознакомить «запасников» с новым вооружением, которое появилось в войсках. Армия в России на 50% является призывной. Согласно доктринальным документам, каждый годный к строевой службе мужчина должен обладать военной специальностью и владеть элементарными навыками обращения с оружием.

Многие эксперты считают практику военных сборов атавизмом холодной войны, когда стране требовались огромные сухопутные вооруженные силы. Однако и до 1991 года призыв «запасников» был в большей степени формальной процедурой, которая могла принести больше вреда, чем пользы. С точки зрения реальной боевой подготовки и укрепления обороноспособности государства сборы, по сути, ничего не давали.

Народным фольклором стали рассказы про 40-летних мужиков с пивным животом, которые не могли залезть на бронетехнику, забывали автоматы и гранаты. Да и в принципе вырванные из обычной жизни «запасники» совершали немыслимое количество глупостей. Причины очевидны — человек на гражданке очень быстро отвыкает от военных будней, обрастает жирком, приобретает совершенно иные привычки и навыки.

Уровень мотивации «запасников» также оставляет желать лучшего. И никакая пропаганда не способна держать их в нужной для выполнения марш-бросков физической и моральной форме.

Военные сборы часто преподносятся как обязательное и крайне важное мероприятие. Например, в 2017 году Росгвардия провела однодневный курс боевой подготовки для депутатов Госдумы. Как это могло происходить на самом деле? Неужели наши народные избранники, оказавшись на полигоне, за сутки научились сносно стрелять из стрелкового оружия и залезать на БТР?

Если говорить серьезно и убрать присущий военной службе пафос, то сборы широкому кругу «запасников» (и уж тем более депутатам) не нужны. Имеет смысл призывать резервистов — граждан, которые были уволены в запас, но заключили с военкоматом специальный контракт. Данная категория граждан регулярно проходит переподготовку по своей специальности и получает за это деньги.

Такая практика широко распространена в Швейцарии, Израиле и отчасти — в Прибалтике. В этих странах количество «активных» резервистов превышает численность кадровых военнослужащих. Такой подход вызван в первую очередь историческими традициями и стремлением сэкономить на оборонных расходах.

Эстония, Латвия и Швейцария сделали ставку на партизанскую борьбу с потенциальным агрессором. В Израиле господствует иная парадигма, немного более близкая к российским реалиям. Тем не менее, в еврейском государстве переподготовке «запасников» уделяется намного больше внимания, чем в РФ.

Разница в том, что главная задача ЦАХАЛ заключаются в поддержании ВС в состоянии, которое позволит отразить нападение превосходящих сил противника. Кроме того, израильская армия должна быть готова в кратчайшие сроки осуществлять интервенции в соседние государства. Тель-Авив вынужден крайне серьезно относиться к поддержанию мобилизационных возможностей страны.

В России никакой острой необходимости в возвращении масштабных военных сборов нет. В беседе с членами национальной сборной WorldSkills Russia 24 октября 2017 года Путин дал ясно понять, что призывная система уходит в прошлое. 19 марта 2018 года на встрече с бывшими кандидатами в президенты РФ он заявил о том, что государство продолжит сокращать военные расходы (речь идет о плановом снижении доли военного бюджета в ВВП с 4,3 до 2,8% — РП).

Нельзя забывать, что военные сборы — это всегда дополнительные расходы к миллионной армии военнослужащих и 900 тыс. гражданских госслужащих Минобороны. Собственно, именно для выделения денег Путин ежегодно подписывает указы о призыве «запасников».

Судя по текущим тенденциям, военные сборы в РФ используются как раз для переподготовки резервистов. Каких-либо сверхусилий на этом направлении нашему государству предпринимать не нужно. Более того, в российской армии идет сокращение числа призывников (1 апреля стартует весенняя кампания). Профессионалов в погонах в России хватает, и потому к призывам на военные сборы или срочную службу стоит относиться спокойно.

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