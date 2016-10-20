Мутко пошел на повышение

Из предвыборных прогнозов и предсказаний начинают сбываться самые неоднозначные с точки зрения логики. Одним из них стало назначение министра спорта РФ Виталия Мутко на должность вице-премьера. В новом амплуа он будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Новым министром спорта стал олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию 47-летний Павел Колобков, который с 5 октября 2010 года работал заместителем Мутко.

Поражения и «недоуспехи»

Что сделал для российского спорта господин Мутко? Попробуем отбросить предубеждения, насмешки над фамилией и объективно оценить итоги его деятельности. Профессиональный футбольный менеджер получил министерский портфель 12 мая 2008 года. Как изменился российский спорт за восемь лет? Ответ: катастрофы не произошло. И добавить к этому, пожалуй, нечего.

На ОИ-2008 в Пекине сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, но завоевала меньше медалей, чем в Афинах. 22 золотых, 20 серебряных и 29 бронзовых наград в 2008 году против 28 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых в 2004-м. А выступление на Зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году иначе как провалом не назовешь. Сборная добыла в Канаде 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, разместившись на 11-й строчке в неформальном зачете.

ОИ-2012 продемонстрировали, что позиции России в летних видах спорта по-прежнему сильны, однако потенциал сборной по-прежнему остается нереализованным. В Лондоне наши атлеты получили 81 медаль, но заняли четвертое место в общекомандном зачете. Великобритания с 65 медалями обогнала РФ, и причина заключалась в количестве золотых наград. У россиян их было 24 (29% от общего числа медалей), а у хозяев ОИ - 29 (44%).

Поражения и «недоуспехи» Мутко нередко вызывали всплеск критических высказываний в его адрес и призывы уйти в отставку. Каждый раз министр говорил, что готов покинуть свой пост. Негативный имидж в глазах общественности Мутко удалось подправить по итогам Сочинской Олимпиады, которая завершилась неожиданным триумфом для нашей страны (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых медалей).

Мутко может записать себе в актив некоторое улучшение ситуации в массовом любительском спорте. В 2009-2014 годах число увлекающихся спортом граждан выросло в 1,7 раза. В 2014 году в спортивных секциях и клубах состояли 39, 1 миллиона человек (27% населения) против 22,6 миллиона в 2008 году (16%). Число тренеров увеличилось с 295,6 тысячи (2008) до 361,3 тысячи (2015). С 2009 по 2015 год отмечен рост всероссийских физкультурных мероприятий - в 1,6 раза.

Согласно статистическим данным, в России получила развитие спортивная инфраструктура. В 2008-2014 годы в нашей стране стало больше спортплощадок и спортивных полей (на 22,6 тысячи), спортивных залов (на 3,1 тысячи), бассейнов (1,235 тысячи). В то же время сократилось число стадионов с трибунами на 684 единицы, что свидетельствует о деградации футбольной инфраструктуры.

Футбол, коррупция и допинг

Футбол - это вотчина Мутко и именно здесь Россия добилась наиболее противоречивых результатов. В 2001 году по инициативе Мутко, который на тот момент занимал должность президента ФК «Зенит», вместо Высшего Дивизиона национального футбольного чемпионата была создана Российская футбольная Премьер-Лига (РФПЛ). Красивая вывеска на иностранный манер сути российского футбола не поменяла.

За минувшие 15 лет конкуренция в чемпионате РФ так и не приблизилась к европейскому уровню. Как писала «Русская Планета», именно этот фактор в сочетании с завышенными зарплатами, договорными матчами и коррупцией обрекает национальную сборную на застой в развитии потенциала. За время работы Мутко министром спорта Россия одержала только две крупные победы и обе они датируются 2008 годом. В мае «Зенит» завоевал Кубок УЕФА, а в июне национальная сборная получила бронзу на Евро.

Мутко полтора десятка лет оказывает огромное влияние на российский футбол. С 2005 по 2009 год он работал главой Российского футбольного союза (РФС). В сентябре 2015 года Мутко вернулся на этот пост и продолжает пребывать на нем, несмотря на назначение вице-премьером. Ситуация в современном российском футболе - это в первую очередь результат политики Мутко.

Главным провалом в карьере Мутко, несомненно, стал разразившийся в 2016 году допинг-скандал. Минспорта не смогло отстоять права наших спортсменов в преддверии Летней Олимпиады. Сначала международные организации не пустили в Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов, штангистов, метателей ядра и копий, а потом отстранили весь состав паралимпийской сборной.

Обструкция российской олимпийской сборной не имела твердой правовой основы. Подозрения строились на докладе комиссии Ричарда Макларена. Однако Минспорта отказалось указывать WADA, МОК и IPC на очевидную предвзятость, недостаток улик и несостоятельность подозрений. Ведомство Мутко решило не спорить с международными институтами и свалило вину на надзорные органы в сфере спорта, тренерские штабы и спортсменов.

Стоит отметить, что высшее руководство РФ и государственные СМИ «прикрыли» Мутко, направив негодование общества в сторону WADA, МОК и IPC и объявив безликую русофобию - основной причиной неприятностей. Преемнику нынешнего вице-премьера Павлу Колобкову предстоит решать чрезвычайно сложные задачи. Россия рискует не попасть на ОИ в 2018 и 2020 годы, если не решит вопрос с допингом.

Должность министра спорта превратилась в такую же расстрельную, как министр образования, культуры, экономики и финансов. Иными словами: дрова, которые наломал Мутко, придется собирать Колобкову. Мутко пошел на повышение и снял с себя необходимость лично утрясать созданные в период его руководства проблемы.

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