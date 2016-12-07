Миссионеры на вездеходе

Патриарх Кирилл, исполняя просьбу епископа Воркутинского и Усинского Иоанна, подарил епархии вездеход. На нем священники северной епархии смогут передвигаться по тундре для миссионерской работы с оленеводами.

По словам епископа Иоанна, такую дорогостоящую технику епархия сама бы не смогла приобрести.

Плавающий вездеход «Трэкол» российского производства был подарен Патриарху на семидесятилетие, которое отмечалось 20 ноября.