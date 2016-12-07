Миссионеры на вездеходе
Вездеход-амфибия

Вездеход-амфибия "Трэкол 39294"

Святейший Патриарх Кирилл передал Воркутинской епархии вездеход для миссионерских поездок

Патриарх Кирилл, исполняя просьбу епископа Воркутинского и Усинского Иоанна, подарил епархии вездеход. На нем священники северной епархии смогут передвигаться по тундре для миссионерской работы с оленеводами.

По словам епископа Иоанна, такую дорогостоящую технику епархия сама бы не смогла приобрести.

Плавающий вездеход «Трэкол» российского производства был подарен Патриарху на семидесятилетие, которое отмечалось 20 ноября.

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