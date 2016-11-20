Патриарху Кириллу – 70 лет
Фото пресс-службы Патриарха Московского

Фото пресс-службы Патриарха Московского

Глава Русской Православной Церкви в день своего юбилея совершил литургию в Храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Дед патриарха был священником, он прошел 47 тюрем и 7 ссылок, провел в заключении около 30 лет. Отец патриарха священный сан принял в 40-летнем возрасте, он отбывал наказание по политической статье в лагере на Колыме. Сам Володя священником хотел стать с самого раннего возраста, в 5 лет он знал наизусть последование молебна и панихиды.

Пример деда и отца, пострадавших за веру, сильно повлиял на выбор Владимира, он готовил себя к такой же судьбе. В школе он не вступал в пионеры и комсомол.

В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, после в Ленинградскую духовную академию. По требованию своего духовного наставника митрополита Ленинградского Никодима (Ротова) сдавал за 1 год два курса.

Патриарх и сейчас часто вспоминает своего наставника и его советы. Так один раз, будучи студентом, он не присутствовал на важной службе Погребения плащаницы Божией Матери. Митрополит Никодим, заметив его отсутствие, поинтересовался о причине. Владимир Гундяев сказал, что предстоит много экзаменов, нужно готовиться. На что митрополит ответил: «Если ты будешь делать любые другие дела в ущерб главному – богослужению, то ты никогда ничего не успеешь». С тех пор будущий Патриарх не пропускал не одного важного богослужения. И сейчас, не смотря на свой немолодой возраст, совершает регулярные богослужения в храмах Москвы и храмах Русской Православной Церкви во время многочисленных поездок.

В 1969 году митрополитом Никодимом был пострижен в монашество в честь святого равноапостольного Кирилла, рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. В 28 лет был назначен ректором Ленинградских духовных школ.

В 1976 году посвящен в епископа Выборкского, викария Ленинградской епархии.

С 1978 года – по 2009 председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). С 1984 занимал Смоленскую кафедру. Большинству россиян стал известен по программе «Слово пастыря», выходившей на 1 канале начиная с 1994 года. Уже тогда многие увидели и услышали его дар слова, Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Калининградский, очень доступным и понятным языком говорил о вещах высоких и божественных.

После кончины Патриарха Алексия II, 27 января 2009 года на Поместном соборе РПЦ большинством голосов был избран Патриархом Московским и всея Руси. И это неудивительно, по своим личным качествам и опыту церковного служения, он выделялся из всего епископата.

В речи после интронизации Святейший сказал: «Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам и вся его жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не обрел веру». С принятием сана Патриарха понятие личной жизни окончательно исчезло, а ответственность перед Богом и Церковью увеличилась многократно.

Патриарх произвел некоторые изменения в церковном управлении – был создан орган Межсоборное присутствие, его функцией является содействие в подготовке важных церковных решений; были образованы новые синодальные отделы и оптимизированы уже существующие, созданы различные экспертные советы, в том числе по взаимодействию Церкви и общества.

Патриархом Кириллом инициирована административная реформа: принято решение об увеличении числа епархий, часть епархий сгруппированы в митрополии. Цель этой реформы – сократить дистанцию между управляющим епархией и народом. За 6 лет количество епархий возросло с 69 до 181. Стали ли архиереи ближе к народу, этот вопрос надо рассматривать в каждом отдельном случае.

Среди особых деяний патриарха – это первая в истории встреча предстоятеля РПЦ с Римским понтификом, она состоялась в 2016 году в Гаване.

Патриарх еще в молодости научился отделять сигналы от шумов, т.е. первостепенное от маловажного и ненужного, поэтому его деятельность приносит хорошие результаты. И хотя многие сторонние наблюдатели прилагают к нему нецерковный термин «эффективный менеджер», сам Патриарх успехи Церкви, а значит и свои собственные определяет не по каким-то внешним статистическим показателям, а по нравственному состоянию народа. А это бесконечное делание, причем «работать» с каждым новым поколением становится все сложнее, чем с предыдущим.

Поэтому в юбилей Патриарха Кирилла пожелаем ему помощи Божией в управлении Русской Православной Церковью и многих и благих лет жизни.

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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