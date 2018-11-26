“Приехали за баблом”: конференция Ходорковского в Праге собрала озлобленных русофобов

Форум проходит с 23 по 25 ноября в интерьерах Grandior hotel Prague. Спонсором стал сам Ходорковский и еще один русофоб Вильям Браудер. Журналистам с лояльными взглядами в отношении России, вход закрыли. Те сотрудники СМИ, которые все-таки приехали на конференцию, не были допущены охраной.

«Мы не для журналистов или России работаем, а для клиента», - грубо объяснил один из организаторов.

Однако корреспондент Федерального агентства новостей попал тусовку «сливок» российской оппозиции. Здесь обсуждали вопросы политики, экономики, медиа, правовой защиты. Ходорковский собирал вокруг себя людей и рассказывал, как его пытались устранить в тюрьме. Но эта лживая история рассказывается им снова и снова.

Денег нет, вам и так платят

Участниками конференции стали представители “Открытой России”, признанной Минюстом РФ нежелательной организацией. Здесь были журналисты “Новой газеты”, “Радио свобода”, “Сибирь. Реалии”, “Голос Америки”. Эти редакции прикармливает сам Ходорковский и спонсоры с Запада. Но “Эху Москвы” пояснили, что на них денег нет, редакция получает поддержку от “Газпрома”.

В Прагу также приехал и журналист-фантазер Денис Коротков, которого неоднократно ловили на фейковых новостях. Его сопровождали друзья, которые говорили на украинском языке.

Коротков рассчитывал на встречу с Ходорковским, однако ему в этом было отказано. Его даже не хотели допускать на саму конференцию. Ему пришлось совершить несколько звонков и просить о допуске. Однако проходка на мероприятие не приблизила горе-журналиста к цели. Его избегали коллеги и сам Ходорковский. Видимо, после ряда скандалов его сочли отработанным ресурсом.

Вечеринка интересней идеологии

Многие участники конференции жаловались, что их не потчевали чем-то заморским. Всех интересовал банкет, а также то, что к нему будет подаваться. Никто не хотел слушать разговоры о деньгах “на трезвую голову”, кто-то решил, что “под кокаином лучше заходит”, не так скучно. Многие просто ехали сюда, чтобы отметиться и получить обещанное “бабло”.

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