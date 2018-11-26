“Приехали за баблом”: конференция Ходорковского в Праге собрала озлобленных русофобов
“Приехали за баблом”: конференция Ходорковского в Праге собрала озлобленных русофобов

Осужденный в России олигарх Михаил Ходорковский инициировал проведение конференции «Россия вместо Путина» в Праге

Форум проходит с 23 по 25 ноября в интерьерах Grandior hotel Prague. Спонсором стал сам Ходорковский и еще один русофоб Вильям Браудер. Журналистам с лояльными взглядами в отношении России, вход закрыли. Те сотрудники СМИ, которые все-таки приехали на конференцию, не были допущены охраной.

«Мы не для журналистов или России работаем, а для клиента», - грубо объяснил один из организаторов.

Однако корреспондент Федерального агентства новостей попал тусовку «сливок» российской оппозиции. Здесь обсуждали вопросы политики, экономики, медиа, правовой защиты. Ходорковский собирал вокруг себя людей и рассказывал, как его пытались устранить в тюрьме. Но эта лживая история рассказывается им снова и снова.

Денег нет, вам и так платят

Участниками конференции стали представители “Открытой России”, признанной Минюстом РФ нежелательной организацией. Здесь были журналисты “Новой газеты”, “Радио свобода”, “Сибирь. Реалии”, “Голос Америки”. Эти редакции прикармливает сам Ходорковский и спонсоры с Запада. Но “Эху Москвы” пояснили, что на них денег нет, редакция получает поддержку от “Газпрома”.

В Прагу также приехал и журналист-фантазер Денис Коротков, которого неоднократно ловили на фейковых новостях. Его сопровождали друзья, которые говорили на украинском языке.

Коротков рассчитывал на встречу с Ходорковским, однако ему в этом было отказано. Его даже не хотели допускать на саму конференцию. Ему пришлось совершить несколько звонков и просить о допуске. Однако проходка на мероприятие не приблизила горе-журналиста к цели. Его избегали коллеги и сам Ходорковский. Видимо, после ряда скандалов его сочли отработанным ресурсом.

Вечеринка интересней идеологии

Многие участники конференции жаловались, что их не потчевали чем-то заморским. Всех интересовал банкет, а также то, что к нему будет подаваться. Никто не хотел слушать разговоры о деньгах “на трезвую голову”, кто-то решил, что “под кокаином лучше заходит”, не так скучно. Многие просто ехали сюда, чтобы отметиться и получить обещанное “бабло”.

Теги:
События: оппозиция
«Главред уединялся с девочками и мальчиками» Далее в рубрике «Главред уединялся с девочками и мальчиками»Журналист Мария Купрашевич о содомии в «Новой газете» Читайте в рубрике «Общество» Псевдопатриот Шабаев уже давно хочет пустить реки крови в РоссииЭкстремистские высказывания могут стоить лжеофицеру свободы Псевдопатриот Шабаев уже давно хочет пустить реки крови в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО