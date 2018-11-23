Виктор Ан. Грудь его в медалях…

Число людей, связавших свою жизнь и судьбу с Россией растёт. Приобретение российского гражданства в глазах мировой общественности является вторым отчаянным шагом (после наложения на себя рук), на который мировые знаменитости, как правило, решаются после серьёзных трудностей на своей Родине.

Уклонист от налогов французских фискальных органов Жерар Депардье, известный связями с мафией Стивен Сигал, футболист Фернандес, дзюдоист Гамбе, боец Монсон. И, конечно же, шорт-трекист Ан Хен Су, более известный в наших широтах, как Виктор Ан.

Немного истории! Встать на коньки Ан Хен Су решил в 1993 году, когда, восторженно смотрел на конькобежцев, скользивших по льду на Олимпиаде в далёком норвежском Лиллехаммере. После выступления двукратного золотого медалиста, корейца Чай Чжи Уна, Ан Хен Су упросил отца разрешить ему заниматься спортом. Родители малыша поддержали его начинание, не придав сперва особого значения желаниям сына.

Приведя мальчика в секцию, они доверили его заботливым тренерам. Те сделали всё возможное для развития природных способностей ребёнка, которые оказались, прямо скажем, велики. Очень скоро паренёк начал демонстрировать успехи, что не могло не заинтересовать одного из корейских корифеев шорт-трека. Звали его Ким Ки Ун. Известный тренер, когда-то трижды приносившие золотые медали своей стране на олимпийских состязаниях, сделал Ан Хен Су предложение, от которого тот не смог отказаться. Выбирать пришлось между буднями обычного счастливого подростка и спортивной жизнью, полной боли, падений, испытаний.

Юноша оказался в элитной команде, которую возглавлял один из лучших специалистов по шорт-треку. Формат тренировок, который тренер предложил подростку, смог выдержать далеко не каждый. Подготовка велась по «прогрессивной корейской системе», предполагавшей ежедневное 10-часовое нахождение на льду.

Располагая уникальной тренировочной базой, позволявшей фиксировать на видео каждое движение молодых спортсменов, Ким Ки Ун, разглядевший в мальчишке спортивный дар, посвящал остаток дня анализу его промахов и ошибок.

«Корейская система» подготовки шорт-трекиста вскоре дала всходы. 16-летний Ан Хен Су успешно отстоял честь своей страны на чемпионате мира среди юношей в 2002 году, получив золотую медаль. После этого парня без лишних разговоров приняли во взрослую сборную Южной Кореи по шорт-треку. Успех вполне мог бы вскружить ему голову. Но, как оказалось, расслабляться целеустремлённый юноша был вовсе не намерен.

Во взрослой сборной, находясь среди маститых спортсменов, получавших награды на международных соревнованиях, этот ещё не достигший совершеннолетия мальчишка, вдруг смог выиграть серебро. Но в командном зачёте была занята лишь бронзовая ступень. А Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где Ан Хен Су занял лишь четвёртое место, оставшись без медали, и вовсе была воспринята молодым спортсменом как личное поражение.

Не каждый шорт-трекист достигает такого результата на протяжении всей своей спортивной карьеры. Но четвёртого места для амбиций Ан Хен Су было мало. И 10-часовые тренировки стали 12-часовыми. Упорный труд позволил ему уже в следующем году проявить себя настоящим метеором на льду, трижды победив на соревнованиях в Азии и четырежды одержав феерическую победу на чемпионате мира.

То, что сделал Ан Хен Су в 2004 году и вовсе не поддаётся никакому логическому объяснению. Целеустремлённость и прекрасная физическая форма спортсмена позволили ему завоевать ещё… 6 золотых медалей! Из них 5 были его персональным достижением, а 1 – получена в командном зачёте.

Ещё более значимое событие в спортивной карьере Ан Хен Су случилось в 2006 году. Компенсируя «неудачу» (четвёртое место!) на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, он одержал серию блестящих побед в Турине, трижды завоевав золотую награду и лишь один раз «скатившись» до бронзы…

Начиная с 2006 года Ан Хен Су является лидером всемирного шорт-трека. Именно он стал единственным корейским спортсменом, который получил золоту награду трижды. Но затем началось что-то странное…

Успех Ана возымел обидную и неожиданную сторону. Отношение к спортсмену с исключительными способностями вдруг стало, мягко говоря, прохладным. Не понимая, что происходит, Ан Ги Вон, отец молодого спортсмена, упрекнул тренера в том, что он обделил вниманием его сына, и практически не контактирует с ним. Но главное! Вступил в сговор с его конкурентами, чтобы исключить возможность победы Ан Хен Су в борьбе за звание абсолютного чемпиона.

Непонимание нарастало, словно снежный ком. Дошло до курьёза: спортсмены стали сторониться Ан Хен Су. Завидуя его достижениям, они начали избегать ничего не понимавшего парня, отказываясь находиться рядом с ним в столовой или самолёте. Тренироваться в такой атмосфере было опасно. И место штатного тренера Ан Хен Су заняла руководитель… женской сборной, под руководством которой подготовка молодого человека продолжилась в чисто женском коллективе.

Что же случилось? Ан Хен Су вырвался чересчур далеко. Быть может, за грани дозволенного. И теперь испытывал серьёзнейшей прессинг со стороны коллег, с которыми ещё вчера плечом к плечу отстаивал честь своей страны. Психологическое давление на спортсмена, результатами достижений которого, по идее, должна была гордиться вся страна, оказалось чрезмерным. И Ан Хен Су задумался об уходе…

Его судьба, безусловно, однажды станет основой для создания фильма с отменной драматической перипетией. После уникального триумфа и получения статуса шорт-трекиста № 1, после серии скандалов, связанных с его именем, Ан Хен Су получает травму колена, и ряд последующих мировых чемпионатов… проходят без него.

Утрата былой спортивной формы вследствие травмы приводит к исключению его из национальной сборной. Он «пролетает» мимо Ванкувера и готов сообщить о завершении своей карьеры, но принимает решение, которое становится настоящей сенсацией в мире спорта. Ан запрашивает спортивное гражданство в России, фактически, решив громко хлопнуть дверью и начать жизнь с нуля.

В России шорт-трекиста № 1 принимают с распростёртыми объятиями в 2011 году. На тот момент ему было лишь 25. Время спортивных свершений ещё не прошло. Теперь он — не Ан Хен Су, а Виктор (победитель!). Но в качестве фамилии он оставляет фрагмент своего прежнего имени «Ан». Позже спортсмен заявит, что при выборе имени отдал дань уважения другому легендарному корейцу — Виктору Робертовичу Цою.

В сборной России Виктора Ана принимают тепло. В отличие от подавляющего большинства русских, которые тщетно пытаются получить годами российское гражданство, он получает русский паспорт сразу же по программе усиления национальных спортивных кадров за счёт привлечения зарубежных атлетов.

Очередным рубежом для Виктора Ана являлась Олимпиада-2014, которая проходила в Сочи. Отличная возможность продемонстрировать бывшим «коллегам», поставившим на нём крест, что возвращение из «спортивного небытия», куда безжалостно и злорадно списали его после травмы, более чем реально.

Начав с бронзы, которая была завоевана 10 февраля 2014 года, уже 15-го числа он положил в копилку нашей команды золотую медаль, принёс «контрольное» золото на 500-метровой дистанции, победил в командной эстафете и… побил мировой рекорд.

В истории шорт-трека такого еще не случалось. Награды, «списанного» спортсмена градом сыпались в копилку сборной «приютившей» его страны!

У спортивных чиновников Южной Кореи случилась массовая истерика. Сотрясали воздух громкие заявление о необходимости искоренения междоусобиц в спортивной сфере. Несладко пришлось Союзу конькобежцев Республики Корея, самоустранившемуся в своё время от решения проблемы.

Россия оказалась щедра по отношению к переметнувшемуся под её знамена атлету, одарив его трехкомнатными апартаментами в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга (100 м2 в комплексе «Князь Александр Невский»), а также квартирой неподалёку от учебно-тренировочного центра в «Новогорске» и, вдобавок, персональным жильём в Одинцово.

В общем, Ан остался доволен. И на Родине восприняли его вынужденную эмиграцию правильно, посетовав на коррумпированность системы, так бездарно прошляпившей молодого спортсмена.

Ирония судьбы. Убежав от опалы в своей стране. И заявив было о завершении своей карьеры после выступления на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, Виктор Ан с невыразимым удивлением узнал… о том, что он не допущен к участию в олимпийских состязаниях наряду со многими прославленными спортсменами из России.

Как? За что? Почему? Эти, в общем-то, риторические вопросы Виктор Ан задал в своём открытом письме к Томасу Баху, председателю Международного олимпийского комитета, но ответы были настолько очевидны, что даже не прозвучали.

Выбирая когда-то страну, он никак не мог подумать, что, избежав опалы персональной и получив российский паспорт, он попадёт в опалу вместе со всем российским народом, ставшим, увы, после 2014 года изгоем на международной арене. Поэтому карьера Виктора Ана, которую он мечтал завершить на Олимпиаде-2018, так и не была завершена. Она оказалась прервана. Сам Виктор вдруг вспомнил о том, что корейского гражданства его никто не лишал и уехал на Родину с формулировкой «ради учёбы дочери».

Ну, а материальные блага, которыми одарила его страна? Не отбирать же теперь. Заслужил.

Такая история.

Интернет-издание «Русская Планета» поздравляет Виктора Ана с возрастом Христа и желает новых свершений на любом интересном

для него поприще в любой из стран мира!

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