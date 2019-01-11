Самолет Игоря Сикорского С-6 установил мировой рекорд

Биплан С-6, построенный авиаконструктором Игорем Сикорским, 29 декабря 1911 года (по старому стилю) установил мировой рекорд скорости 111 километров в час. На борту находилось два авиатора. Этим полетом были побиты сразу три рекорда: рекорд скорости с двумя авиаторами, рекорды бипланов вообще и русских самолетов в частности.

После ряда доработок самолет, названный С-6А, установил новый мировой рекорд, 10 марта 1912 года он взлетел с четырьмя пассажирами на борту, и развил скорость 108 километров в час.

25 марта 1912 года на Второй Международной Выставке Воздухоплавания из 80 экспонатов, среди которых 22 аэроплана, С-6А сразу обратил на себя внимание и получил высшую награду - Большую Золотую медаль от министерства торговли и промышленности.

Имя Игоря Сикорского стало известно по всей России, а сам он получил предложение занять должность главного конструктора авиационного отдела «Руссо-Балта». Выдающийся конструктор получил возможность работать на крупнейшем машиностроительном предприятии России. И после С-6, установившего рекорд скорости, последуют новые рекорды, уже инженерной и конструкторской мысли.

С именем Сикорского связано создание тяжелой авиации. Первенцем ее стал четырехмоторный самолет «Русский витязь», и легендарный — «Илья Муромец». Впервые в мире на практике была доказана возможность создания мощной машины, способной нести значительный груз, как мирный, так и военный, и совершать дальние перелеты. В годы Первой мировой войны самолеты, сконструированные Сикорским, защищали небо России.

После октября 1917-го, в изгнании, все пришлось начинать с нуля. Предприятие, основанное Сикорским в Америке, стало одним из примеров того, как талант российского изобретателя может быть реализован в самых сложных условиях. Собрав вокруг себя русских эмигрантов, Сикорский организовал производство, достигшее значительных успехов — изготовление самолетов-амфибий, принесшее немалую прибыль, сменилось разработками вертолетов: конструктор вернулся к мечте своей молодости. Во время Второй мировой войны вертолеты Сикорского применялись армией США, а после нее стали одними из лучших в мире.

В начале XX века, когда Сикорский начинал свою деятельность, покорение воздушной стихии мыслилось многими как еще одно знамение грядущего торжества человеческого разума. Сын выдающегося православного врача И.А. Сикорского, внук сельского священника, Игорь Сикорский был абсолютно чужд подобных иллюзий.

Изобретатель, инженер, предприниматель, он был одновременно автором выдающихся богословских и философских работ, призванных дать ответ на вечные вопросы: «О молитве Господней», «Эволюция души», «Невидимая борьба»... Главную причину потрясших человечество трагедий Сикорский уверенно указывал «во внутреннем и глубоком беспорядке в духовной и моральной сферах жизни».

Достигнув успеха на чужбине, он никогда не отделял себя от России, и к нам, сегодняшним ее гражданам, обращен его призыв «...подумать о том, чтобы из того болота, в котором мы теперь увязли, выбраться на широкую дорогу, чтобы двигаться вперед».

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