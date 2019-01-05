Покорение Антарктиды началось с освоения Берега Правды

Шестой материк был открыт в 1820 году русскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеным, но комплексное изучение и освоение Антарктиды началось лишь в 1950-х годах.

В рамках подготовки Международного геофизического года в СССР была создана Комплексная Антарктическая экспедиция, ее руководителем назначен опытный полярник доктор географических наук, Герой Советского Союза Михаил Сомов, ранее руководивший дрейфующей станицей «Северный полюс-2». Целью экспедиции было создание исследовательской станции на побережье, сезонной полевой базы в центральной области материка и определение новых районов для китобойного промысла.

Экспедиция стартовала 30 ноября 1955 года из Калининграда, первым шел флагман дизель-электроход «Обь», следом вышли дизель-электроход «Лена» и рефрижератор № 7. Общий вес грузов составил порядка 9 тысячи тонн.

5 января 1956 года флагман вошел в море Дейвиса, в районе бухты Фарр полярники произвели высадку на берег, который назвали в честь главной советской газеты берегом Правды. Полярников встречали пингвины.

Авангард из восьми человек во главе с аэрометеорологом альпинистом Александром Гусевым, пройдя некоторую часть пути на лыжах, обнаружил, что находится не на материке, а на огромной льдине. Возводить здесь станцию было нельзя.

Определив с помощью авиации пригодное для возведения место, произвели выгрузку с борта «Оби» стройматериалов и экспедиционного оборудования и на тракторах с прицепными санями доставили на место постройки. Меньше чем за месяц станция была готова, 13 января 1956 года над ней уже реял советский флаг.

Станция получила название «Мирный» в честь одного их легендарных кораблей, которым управлял Михаил Лазарев, а сами полярники, несущие здесь вахту, называли себя мирянами.

Спустя месяц в 375 километрах от «Мирного» советские полярники основали станцию «Пионерскую», а через год, совершив сложнейший поход вглубь материка, на расстоянии 1410 километров от «Мирного», в районе Южного геомагнитного полюса – станцию «Восток».

Со временем отечественные исследователи и ученые прочно обоснуются в Антарктиде, откроют несколько станций и даже возведут православный храм.

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