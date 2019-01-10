Пётр Плетнёв - друг Пушкина и учитель Александра II
Алексей Тыранов. Портрет Петра Плетнёва (1836)

Алексей Тыранов. Портрет Петра Плетнёва (1836)

Своему другу Александр Сергеевич посвятил роман «Евгений Онегин»

Пётр Александрович родился в 1791 году в Тверской губернии, его отец Александр Петрович служил дьяконом. В Бежецком духовном училище и Тверской семинарии получил духовное образование, светское – в Главном педагогическом институте. Преподавал словесность в ряде учебных заведений столицы.

Очень близко сошелся с Пушкиным, Кюхельбекером, Жуковским и Гоголем. Завоевал их расположение своим деликатным, услужливым и отзывчивым отношением. Пушкин очень ценил дружбу с Петром Александровичем, он занимался вопросами издания пушкинских книг и делал это на безвозмездной основе.

Когда Пушкин находился в ссылке в Михайловском, Пётр Александрович не прерывал связи с ним, хотя рисковал карьерой и положением. Многие произведения Пушкина были напечатаны и дошли до нашего времени благодаря Петру Александровичу. «Кормильцем» и «благодетелем» называл великий русский поэт Плетнёва. Ему он посвятил роман «Евгений Онегин»  

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя…

Плетнёв тоже писал, его стихи впервые были опубликованы в 1820-х годах в ряде литературных журналов. Как отмечают критики, «при гладкости стиха местами не лишены изящества и поэтического огонька». Но больше он известен как крупный историк и критик русской литературы.

В своих работах он рассматривал вопросы о национальных особенностях литературы, о значении народной стихии, критик уже тогда предвидел, что русской литературе предстоит стать на народную почву. Говоря о творчестве Жуковского, он первым назвал 20-е годы XIX века – золотым веком русской словесности: «Это первый поэт золотого века нашей словесности (если непременно надобно, чтобы каждая словесность имела свой золотой век)…».

Плетнёв одним из первых в России обратился к жанру биографического очерка. Написал биографии, посвященные Пушкину, Баратынскому, Крылову и Жуковскому.

По рекомендации Жуковского Плетнёв был назначен преподавателем русского языка и словесности наследнику цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, и другим особам царского дома.

В 1832 году занимал кафедру русской словесности в Санкт-Петербургском университете, с 1840 до 1861 года – ректор университета.

Последние годы жизни Пётр Александрович провел в Париже, здесь он скончался 10 января 1866 года. Кончину «милого, незабвенного Плетнёва» с болью воспринял Пётр Вяземский. «… Бывают и такие потери, после которых остается он [человек] совершенно нищим», - напишет он в память о своем друге. 

Теги:
Места: Россия
Ясский мир: Как Крым и Кубань окончательно стали русскими Далее в рубрике Ясский мир: Как Крым и Кубань окончательно стали русскимиРусско-турецкая война XVIII столетия показала миру колоссальные возможности армии и флота России Читайте в рубрике «Культура» Шурка из «Калины красной» умер в Беларуси в нищетеЗамечательный русский актёр не был удостоен даже посмертного некролога Шурка из «Калины красной» умер в Беларуси в нищете

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО