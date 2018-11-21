113 лет назад Николай Коротков сообщил об изобретении звукового метода определения АД
113 лет назад Николай Коротков сообщил об изобретении звукового метода определения АД

Открытие русского хирурга способствовало успешному развитию учения о гипертонической болезни

21 ноября 1905 года русский хирург Николай Сергеевич Коротков (1874-1920) на докладе Императорской военно-медицинской академии сообщил о разработке нового способа измерения артериального давления.

Выпускник Московского университета со степенью «лекаря с отличием», прошедший интернатуру хирургической клиники при университете, Николай Коротков во время ихэтуаньского восстания служил врачом-добровольцем в Китае. Здесь он вместе с другими хирургами принимал, консультировал и оперировал русских солдат, участвующих в подавлении боксерского мятежа. За свой самоотверженный труд Николай Сергеевич был удостоен ордена Святой Анны III степени.

По возвращении в Россию продолжил медицинское образование. Свои значительно обогащенные знания применял во время русско-японской войны. Богатая практика дала хороший материал для подготовки докторской диссертации.

Выполняя экспериментальную работу по коллатеральному кровообращению, он выслушал с помощью фонендоскопа звуковую гамму над периферическими артериями при их сдавлении, и обнаружил звуки, которые при определенных условиях изменялись строго закономерно.

Открытие русского хирурга ознаменовало новую эпоху в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека. Открытый аускультативный метод определения АД послужил мощным толчком в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых людей и больных с различными заболеваниями. Именно этому открытию мы обязаны успешным развитием новой главы в кардиологии – учению о гипертонической болезни.

Докторская диссертация Николая Короткова «Опыт определения силы артериальных коллатералей» (1910) имела огромное значение для развития сердечно-сосудистой хирургии. Многие ученые считают, что за труды в кардиологии Короткову по праву принадлежит право именоваться основоположником современной сосудистой хирургии.

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