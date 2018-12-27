Настоящий Брат
Сергей Бодров. Кадр из фильма «Брат» (1997)

Сергей Бодров. Кадр из фильма «Брат» (1997)

Сегодня русскому актеру, режиссеру и телеведущему Сергею Бодрову исполнилось бы 47 лет

Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в семье кинорежиссера Сергея Бодрова и искусствоведа Валентины Николаевны. Учился в школе с углубленным французским языком. Сережа с юности снимался в фильмах отца, но когда сообщил о желании получить кинематографическое образование, отец выступил против, заявив, что кино как страсти нужно отдаваться без остатка.

Поэтому Бодров-младший поступил на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ, его специализацией была живопись венецианского Возрождения. Институт окончил с красным дипломом, несколько лет изучал искусство в Италии, а в 1998 году, уже став известным актером, защитил кандидатскую диссертацию по венецианской живописи.

Полноценный дебют в отцовской ленте «Кавказский пленник», где Сергей исполнил роль солдата-срочника, проходившего службу на Кавказе и попавшего в плен, стал триумфальным. Фильм был отмечен рядом российских и зарубежных кинопремий.

Но настоящий прорыв актер совершил в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», которые стали не просто символом целой эпохи, но отражением российской действительности. Тогда в стране зарождался тренд «бакса», поддерживать который новые русские и ребята в малиновых пиджаках готовы были любыми методами.

Главный герой фильма Данила Багров убедительно доказывает, что сила в другом. Его слова «сила – в правде» в какой-то мере соответствуют словам, приписываемым Александру Невскому - «Бог не в силе, а в правде».

Данила не боится называть вещи своими именами, и хотя многие его реплики сегодня старательно вычищают из транслируемых по телевидению «Брат» и «Брат-2», в народный обиход они вошли прочно.

Среди других фильмов Бодрова следует отметить «Восток-Запад», «Войну» и первую режиссерскую работу «Сестры».

Бодров погиб вместе со съемочной группой в Кармадонском ущелье на съемках фильма «Связной» 20 сентября 2002 года. Со дня его трагической смерти прошло почти 15 лет, но Сергей Бодров по-прежнему один из самых любимых российских актеров, а для современного поколения он свой человек – «вечно молодой».

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