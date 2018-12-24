Леонтий Коренной. Русский солдат - пример для французов

В ходе знаменитой Лейпцигской «битвы народов» 4 октября 1813 года совершил свой подвиг гренадер лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной, прославившийся на всю Россию.

Первого своего «Георгия» русский богатырь заслужил за проявленную в Бородинском сражении храбрость. В один из критических моментов боя для финляндцев потребовалось во что бы то ни стало удержать в течение нескольких часов до прихода помощи позицию на опушке леса. Тогда Коренной собрал вокруг себя пятерых однополчан и засел на лесной опушке, сумев отстоять занятую позицию. Все шестеро получили самую желанную солдатскую награду — знак отличия Военного ордена.

В знаменитой «битве народов» под Лейпцигом Коренному довелось совершить ещё более славный подвиг. Когда батальон лейб-гвардии Финляндского полка был атакован значительно превосходящими силами противника и начал с боем отходить, часть батальона оказалась прижатой к высокой каменной ограде. Место боевой схватки у каменной стены оказалось тесным. Большинство солдат батальона быстро перебрались через стену.

Но почти все офицеры были ранены в бою и не смогли преодолеть каменную преграду, к которой французы прижали остатки батальона. Тогда Леонтий Коренной помог перебраться через неё батальонному командиру и раненым офицерам, а сам с горсткой храбрецов остался прикрывать отступающих товарищей.

Когда сломался штык, солдат взял ружьё за ствол и стал отбиваться прикладом. Французы, удивляясь храбрости русского, кричали ему, чтобы он сдавался.

Получив 18 штыковых ран, он все же был повержен, но французские солдаты, стоявшие над павшим героем, из уважения к храбрецу не решились добить его.

Посетивший раненных император Наполеон, прознав о подвиге Коренного, был поражён. И на другой день имя русского гвардейца попало в приказ по французской армии, изданный за подписью Наполеона. В нём Коренной назывался героем и образцом для подражания и примером французским солдатам. А после того, как солдат смог стать на ноги, опять же по личному приказу Наполеона, он был отпущен из плена.

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