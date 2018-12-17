Леонид Броневой – выдающийся актер театра и кино
Леонид Броневой в роли Мюллера. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Леонид Броневой в роли Мюллера. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Визитной карточкой актера стала роль Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Отец актера Самуил Иосифович, по образованию юрист, служил в экономическом отделе НКВД Украины и сделал неплохую карьеру, но в 1937 году разделил судьбу многих других советских людей – был репрессирован и осужден на 10 лет лагерей.

Жену и сына Самуила Иосифовича сослали в Кировскую область, здесь они прожили больше трех лет. Затем были кратковременное возвращение в Киев, и эвакуация из-за начавшейся войны в Казахстан. Лёне в эти годы пришлось отложить в сторону смычок, в Киеве он учился в музыкальной школе при Киевской консерватории у известного профессора Давида Бертье, и заняться подработкой, работал помощником пекаря, в пошивочной мастерской кукольного театра и др. По окончании семилетки поступил в Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского, в большинство учебных заведений вход Броневому, как сыну «врага народа» был закрыт.

По окончании в 1950 году института Леонид Сергеевич играл на сценах провинциальных театров, Магнитогорского, Оренбургского, Грозненского, Иркутского и Воронежского. В это же время актер окончил Школу-студию МХАТ, куда поступил с первого раза и был зачислен сразу на третий курс.

В столицу он вернулся лишь в 1962 году, Броневого приняли в театр на Малой Бронной, где он быстро стал ведущим актером. В довольно зрелом возрасте он дебютирует в кино в биографическом фильме «Товарищ Арсений» о революционере Михаиле Фрунзе, здесь он сыграл полковника жандармерии. Но известен Броневой стал после роли группенфюрера СС Генриха Мюллера в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

Мюллер в исполнении Броневого не лишен обаяния, поговаривали даже, что образ фашиста актер сделал слишком привлекательным, но именно этой ролью актер больше всего запомнился зрителю. Среди других культовых советских картин с участием Броневого - «Формула любви», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнгхаузен», в общей сложности в театре и кино Леонид Сергеевич сыграл более 120 ролей в театре и кино.

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Места: Россия
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