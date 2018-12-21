Любимый певец Иосифа Сталина

Иван Семёнович Козловский родился 11 марта 1900 года в селе Мартьяновка Киевской губернии в простой крестьянской семье. Любовь к музыке Ваня позаимствовал от отца Семёна Осиповича, который замечательно пел и играл на венской гармонике.

Козловский, обладавший исключительным слухом и красивым голосом, был принят на клирос Киевского Михайловского монастыря, а затем в хор Троицкого народного дома, позже стал солистом Большого академического хора. Учился в Киевской учительской семинарии.

Первым наставником Ивана был Александр Кошиц, известный духовный композитор и дирижер. По протекции Кошица поступил на вокальный факультет Киевского музыкально-драматического института к одному из лучших педагогов Елене Муравьевой. Окончив в 1920 году с отличием институт, служил в инженерных войсках РККА.

С 1922 года – в труппе Полтавского оперного театра, здесь Козловский исполняет партии Ленского и Синодала («Демон»), Дубровского и Ионтека («Галька»), Фауста, Герцога («Риголетто»), Альфреда («Травиата»), Петро и Левко («Наталка-Полтавка» и «Утопленница») и формируется как оперный певец.

Выступал в труппах Харьковского и Свердловского оперного театров, в 26 лет он уже на сцене Большого театра. Здесь Козловский блистательно исполнял партии Юродивого («Борис Годунов»), Ленского («Евгений Онегин»), Альфреда (Травиата»), Берендея («Снегурочка»), Герцога (Риголетто»). За 28 лет Иван Семёнович исполнил более полусотни партий из знаменитых опер.

Талант Козловского не мог остаться незамеченным, его выступления получили высокую оценку драматурга Владимира Немировича-Данченко, оперного режиссера Бориса Покровского, великого оперного певца Федора Шаляпина, который пренебрежительно относился к тенорам, считая их физическим недостатком, и самого Сталина. Иосиф Виссарионович слушал Козловского не только в Большом театре, иногда певца привозили к вождю народов и он пел только для него.

Кроме театральной сцены, Козловский выступал на разных площадках страны с концертной программой, репертуар включал программы из произведений Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Даргомыжского, Ференца Листа, Людвига ван Бетховена. Козловский великолепно исполнял русские и украинские народные песни. Во время войны выступал с концертными бригадами перед бойцами действующей армии.

Иван Семёнович не боялся включать в свой репертуар духовные песнопения, известны его соло во «Всенощном» Сергея Рахманинова, в «Разбойнике благоразумном» Павла Чеснокова, украинские рождественские колядки.

В 1969 году неожиданно для всех в Большом зале Московской консерватории он исполнил романс Рахманинова на стихи Мережковского «Христос воскрес». Выступая перед молодежью симфоджаза ЦДРИ в Москве, призывал молодых музыкантов не бояться трудностей: «Друзья мои, в жизни надо бояться трех вещей: Бога, дирекцию и... родственников!» Не зря Немирович-Данченко называл Козловского необычайно храбрым человеком.

Скончался Иван Семёнович 21 декабря 1993 года в Москве.

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