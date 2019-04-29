Генерал Власов vs Доктрина победного триумфализма России

В то время, когда благородная ярость могучей волной вскипала в сердцах подавляющего большинства советских граждан, порядка 120 тысяч военнослужащих (из них 4,5 тысячи офицеров) вдруг не захотели умирать с именем Иосифа Сталина на устах, и перешли на сторону противника воевать под знамёна РОА.

Всего же на стороне врага воевало порядка 1 млн 150 тыс. граждан Советского Союза, из которых русскими были примерно полмиллиона.

Ни до, ни после Русская императорская армия, РККА, Советская Армия или Вооруженные силы Российской Федерации никогда не знали столь массовой поддержки противника. Но в кинолентах и книгах об этом факте, мы предпочитаем не вспоминать.

Тема генерала Власова и РОА ­– чёрное пятно в истории Великой Отечественной войны. О предателе, который пророчески заявлял в своих речах: «Наступит день, и мы увидим наш флаг над Кремлём!» не написано книг и не будет снято пафосных сериалов.

Почему? Сам факт существования РОА и столь массовой поддержки вражеской армии подрывает нашу систему координат, фундаментом которой был и остаётся (с небольшим перерывом на 90-е) «победный триумфализм» – краеугольный камень величия нашего народа.

Весьма скромный уровень жизни россиян компенсируется сегодня искусственно нагнетаемой с экранов телевизоров истерией о величии нации, которая может сплотиться, восстать супротив западного мира и «повторить».

Это не просто часть нашей идеологии. Это и есть наша идеология!

Поэтому советская власть, традиционно слагавшая легенды о правильных военачальниках, лица которых и сегодня сурово смотрят на нас, когда мы гуляем по старому Арбату, вытравила биографию Власова откуда только могла. А власть российская, не взирая на формальное отсутствие цензуры, тоже предпочитает про «синдром РОА» не распространяться.

О детстве Власова известно крайне мало. Заслуживает, разве что, минимального внимания биография отца, в честь которого он был назван. Андрей Владимирович Власов был обычным крестьянином села Ломакино Покровской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии. В меру зажиточным. И не в меру работящим.

Хозяйственный. Рукастый. Талантливый или, вернее, мастеровитый портной, обшивавший жителей Ломакино. Он успел послужить в Русской Императорской армии. За свои заслуги вышел в отставку не простым солдатом, а унтер-офицером.

На примерно 20 Га земли, принадлежавшей Власову-старшему, располагалось не менее пяти ульев. Сельчане питали искреннее уважение к работящему соседу, в одеждах которого они проживали свою нехитрую жизнь, а затем ложились в гроб. Он уважал далеко не каждого, а лишь тех, кто, как и он, вставал рано и ложился поздно — словом, был работягой.

Власов-старший, являвшийся ктитором (старостой местной церкви) искренне верил, что земля должна принадлежать не колхозам и совхозам, в которые его заставили вступить в разгар коллективизации, когда стало очевидно, что идеи Ленина-Сталина не состоятельны и никчёмны при наличии в стране работящего крестьянина-единоличника, а тем, кто её любит и умеет на ней работать.

Типичный середняк!

Его сын окончил сельскую школу, два курса Нижегородской духовной семинарии. Когда стало очевидно, что новая власть не будет испытывать никакого пиетета к духовенству, скорей, напротив, будет методично гноить монахов и батюшек в лагерях и ставить к стенке, Андрей Андреевич сделал отчаянную попытку стать агрономом, но был призван в РККА.

Он прошёл гражданскую войну. Прошёл так, что был рекомендован в Академию Генерального штаба Красной Армии, которую успешно окончил.

После этого Власов-младший был направлен в Ленинградский округ, где его карьера могла пресечься, так и не начавшись. Виной всему «неосторожный роман».

«Дама сердца» будущего генерала не к месту оказалась в положении. Понимая, что зорко следящие за нравственностью красных командиров партийные органы не простят ему оплошности, Власов сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы незаконнорожденный ребёнок не появился на свет.

Вскоре его назначили командиром полка, которым он командовал менее года, после чего Власову была доверена целая дивизия.

Перспективного красного командира отправили туда, куда отправляют не каждого – за пределы Союза. Одним из наиболее сложных и важных зарубежных направлений был Китай, где Андрей Андреевич проводит трагические для многих военачальников годы — 1937-й и 1938-й.

Следует отметить, что советские военные специалисты в эти годы работали как на стороне Мао Цзе Дуна, так и в войсках Чан Кайши. Работа советской разведки в обоих противоборствующих лагерях была обусловлена беспрецедентным интересом к установлению контроля над китайской территорией.

Власов трудился в не Бог весть какой должности советника начальника учебного отдела на стороне Чан Кайши. Связи с военным и политическим руководством одного из противоборствующих китайских лагерей он не имел.

Некто Покровский, непосредственный руководитель и куратор Власова от ГРУ, позднее в откровенном разговоре с исследователями биографии Андрея Андреевича Власова будет приводить впоследствии данные о приобретении этим советским военачальником на рынке… юных китаянок.

Стоимость 1 особи была примерно равна 10% оклада работающего в КНР красного командира. Возраст девочек-наложниц, обслуживавших интересы Андрея Власова, не отказывавшего себе в простых мужских удовольствиях педофилического толка, сначала колебался в районе 15-16 лет. А потом… и вовсе пробил 10-летнюю отметку: одной из его гейш было всего 9.

Нервы Покровского не выдержали, и он предложил Власову угомониться. Но «эпикуреец по жизни», живший на полную катушку, посмотрел на него недоумённо:

— А какая разница? Если их не куплю я, их купит кто-то другой.

Шила в мешке не утаишь. И Власова отозвали из Китая. Впрочем, на «конвейер» посылать уличённого в любви к юным китаянкам командира никто не спешил.

Проштрафившийся в заграничной командировке военачальник назначается командиром 99-й дивизии в Киевском военном округе, которым командовал Георгий Константинович Жуков. Эту должность Власов получает виртуозно, настрочив в ходе инспектирования этой дивизии донос на её тогдашнего командира. Причина? Военачальник, по мнению Андрея Андреевича, излишне интересовался… военными стратегиями Вермахта.

В ходе проведения окружных учений «дивизия Власова», принятая им незадолго до этого у талантливого и перспективного командира, арестованного вскоре после Власовского доноса, была признана лучшей. Такой вердикт вынес нарком обороны Семён Константинович Тимошенко. Сам Андрей Андреевич власов стал «лучшим командиром дивизии». За заслуги в подготовке и воспитании личного состава дивизии он был представлен к Ордену Красной Звезды.

Исследователи его биографии никак не могут взять в толк, почему вместо Ордена Красной Звезды Власов, в итоге, получил орден Ленина – высший орден в СССР. Впрочем, объяснение этому всё же, есть.

Такому блестящему карьерному старту и высоким наградам Власов обязан первому секретарю ЦК Коммунистической партии Украины Никите Сергеевичу Хрущёву. Власов «умел ходить меж струй дождя».

Он компенсировал свои личные недочёты и «подвиги», выделяя лучший комендантский взвод на обслуживание расположенных под Киевом дач Тимошенко и Хрущёва.

Когда встал вопрос о назначении Власова на должность командующего 37-й армии те, кому он небезосновательно стремился угодить и перед кем лебезил, составили ему наилучшую протекцию.

Аттестация Власова, датированная ноябрём 1940 года, была блестящей. Не за горами было выдвижение на новую должность.

Грянула война

РККА терпела одно сокрушительное поражение за другим. Сотни тысяч бойцов, оказавшихся в окружении, попадали в плен. Многие, отчаянно пытаясь сохранить себе жизнь, шли на сотрудничество с немцами и вступали добровольцами в армию врага.

За допущенные просчёты многие военачальники поплатились жизнью. Но только не Власов, хотя именно из-за его стратегической ошибки немцам удалось форсировать Днепр на прикрываемом вверенным Андрею Андреевичу воинским подразделением участке.

Власову удаётся очень удачно выйти из окружения. Стартовав под Киевом и пройдя порядка 500 км, он сдался своим под Курском. Жутчайшее фиаско? Да. Но Власова… ждут новые назначения вместо расстрела!

Конъюнктурные способности Власова, его умение находить общий язык с вышестоящими, идя по головам тех, кто стоял ниже или был ровней ему, являлись его главным талантом.

Зимой 1941 года, когда немецкие войска вплотную подходят к Москве, Сталин назначает командующим формируемой в Подмосковье 20-й армией генерала Власова «с его подмоченной репутацией». И опять с подачи товарищей Хрущева и Тимошенко.

Предложенная Жуковым альтернативная кандидатура полковника Сандалова, бывшего начальника штабов Центрального и Брянского фронтов, не проходит. Хотя именно этот человек, занимавшийся, собственно, формированием 20-й армии, был идеален для этой роли.

Именно здесь, под Москвой, немцам был нанесён первый сокрушительный удар, в ходе которого оказываются убиты или пленены порядка 100 тысяч немцев. И вклад в эту первую победу войск 20-й армии, которой официально командовал Власов, нельзя сбрасывать со счетов. Но есть ли в том заслуга самого Андрея Андреевича?

Именно 20-я армия генерал-майора Власова не только отбила наступление немцев, но и перешла в контрнаступление, освободив Солнечногорск и Волоколамск, что вызвало симпатии верховного главнокомандующего к товарищу Власову.

Газеты разразились бравурными четверостишиями:

«Говорили пушки басом,

Гром военных грохотал

Генерал товарищ Власов

Немцам перцу поддавал».

Портреты Власова, повышенного Сталиным в звании до генерал-лейтенанта, фигурировали в «Известиях». Он был удостоен личной аудиенции вождя, в ходе которой, по заверениям самого Власова, Иосиф Виссарионович одобрил ряд предложений перспективного молодого военачальника.

Авторитет после встреч Власова со Сталиным 11 февраля и 8 марта 1942 года в круг видных военных деятелей СССР стремительно растёт. По возвращении из Кремля он прозрачно даёт понять коллегам, что влиятелен и способен вершить судьбы. Превознести любого или, опять-таки, любого смешать с грязью.

Неужели Власов на деле был гениальным военачальником?

Нет. В критические моменты он отлёживался в госпитале, а реальное руководство контрнаступлением осуществлял всё тот же Сандалов, впоследствии утверждавший, что Власов, имевший заключение о воспалении среднего уха, прохлаждался в гостинице Центрального дома красной армии, где его сопровождали адъютант и… облюбованная им барышня-повариха по фамилии Воронова.

Попытки Сандалова добиться директив и указаний от командующего встречали искреннее непонимание Власова, полагавшего, что оперативное управление армией должно быть в ведении того, кто её формировал. То есть, Сандалова! А лавры? Разумеется, Власову. Везение — да и только!

Но везение Власова завершилось весьма трагически, когда он, в роли заместителя командующего войсками Волховского фронта, получил «персональный карт-бланш» на командование находившейся в критическом положении Второй ударной армией.

Кому как не умелому красному командиру можно было доверить «Вторую» после того, как 20 апреля 1942 года прежний командующий (генерал Клыков) в крайне тяжёлом состоянии отправился в тыл?

Власов и вверенная ему армия, почти утратившая способность сражаться, оказались в кольце, из которого предпринимали безуспешные попытки вырваться вплоть до июня 1942 года. Коммуникации армии были отрезаны врагом. Через небольшой коридор, пролегающий по лесам и болотам, эвакуировали измождённых (после ежесуточных 50 г сухарей на протяжении нескольких недель) и раненных бойцов.

А вскоре немцами был ликвидирован и коридор.

Всё, что происходило дальше, — есть история выбора человека, которому парадоксально везло в этой жизни вплоть до убийственного лета 1942 года, когда Госпожа Удача показала ему свой «глубокий тыл».

Вместе со своей любовницей-поварихой Вороновой Андрей Власов, обезумевший от усталости и голода, изначально отказывавшийся бросить своих солдат, но в итоге бросивший их, оказался в деревеньке староверов со странным названием Туховежи.

Там Андрей Андреевич постучался в дом к местному старосте, рассчитывая вместе с Вороновой на помощь и укрытие. Имевший более-менее интеллигентную внешность Андрей Андреевич на ходу сплёл басню о том, что он является сельским учителем-беженцем, а Воронова – его супруга.

Смекнувший, что к чему, староста, надо полагать, питал к большевикам и, тем паче, красным генералам, такую же любовь, как отец Власова к тем, кто заставил его пройти через «очистительное горнило» коллективизации.

Предоставив Власову и Вороновой кров и дом, староста поспешил в местное отделение полиции, где радостно сообщил, что какой-то подозрительный человек (с большой вероятностью «краснопёрый») со своей бабой залетел в его избу.

Немецкие власти щедро вознаградили старосту за обстоятельный донос одной коровой, 10-ю пачками «махры», 2-мя бутылками водки и почётной грамотой, которую тот повесил на стену и не снимал до прихода красных.

Немцы, которым Андрей Андреевич не стал вешать лапшу о своем учительском происхождении, не поверили тому, что перед ними генерал-лейтенант Красной Армии, пока не увидели документы.

Позже в Винницком военном лагере для военнопленных Андрею Андреевичу будет предоставлена колода карт и общество таких же страдальцев, с которыми он коротал вечера за игрой в преферанс. Однажды, в тот самый момент, когда он намеревался объявить мизер, на его плечо легла рука.

То была рука возможного реванша за постигшую его неудачу.

— Здравствуйте, голубчик, — ласково произнёс Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельдт, обрусевший немец, которому власть советов отказала в возможности жить на его российской родине, а власть Адольфа Гитлера предоставила возможность не только вернуться на историческую, но и возглавить лагерь военнопленных. Там этот некогда доблестный Офицер русской армии, участник Белого движения, произведённый лично Юденичем в капитаны, следил за тем, чтобы русских сильно не обижали.

Именно Штрик-Штрикфельдт, в душе презиравший политику Гитлера на Востоке, предложил Власову невероятное: пойти ва-банк и сделать позорный и бездарный плен добровольным переходом на путь борьбы с большевизмом.

Всё будет почти как в фильме «Интервенция», который снимут ровно спустя четверть столетия.

— Они предложат папиросу и жизнь. Папиросу можно взять, а вот от жизни придётся отказаться, — инструктировал герой Владимира Семёновича Высоцкого тех, кому не суждено было умереть предателем.

Власов не мог отказаться от жизни

Он её очень любил. И ему, сыну церковного старосты, вовсе не грезившему ни карьерой военного, ни бредовыми идеями коммунизма, было, по большому счёту, наплевать, как выпутываться их этой ситуации. Однако ситуация располагала.

Власов прекрасно понимал, что бездарно проигранная операция, которая была доверена ему свыше, даже если допустить возвращение к своим, обернётся для него на сей раз инфернальными допросами и расстрелом.

Ведь был же расстрелян или замучен в тюрьмах в период 1937-1938 года весь цвет командиров и бойцов РККА и РКВМФ. Канули в Лету все эти восхитительные Тухачевские и Блюхеры, Якиры и Уборевичи, рядом с которыми меркли преувеличенные благодаря товарищу Хрущёву и наркому Тимошенко таланты и способности Власова!

А тут ещё этот проникнутый тоской питерской дореволюционной интеллигенции, убелённый сединами Штрик-Штрикфельдт с его «моментом истины».

Заключался он во вполне аргументированной доктрине «Один черт другого не лучше». И речь, как вы понимаете, шла о Сталине и Гитлере, с именами которых на устах (или просто в мозжечке) умирали солдаты по обе стороны фронта.

Слова «Новая Россия», которые спустя полвека будет свободно произносить каждый разворовывающий наследие советской страны прихватизатор или отправляющий своих детей учиться в дальнее зарубежье политикан, тогда, в 1943-м, из уст Штрик-Штрикфельдта прозвучали для Андрея Власова очень заманчиво.

И Власов согласился. Он просто не мог не согласиться, пустив себе пулю в лоб, потому что

категорически не хотел умирать за Сталина

был уникальнейшим военачальником (растлителем малолетних китаянок и просто эпикурейцем), которого должны были поставить к стенке по заслугам, но… не поставили, потому что всю жизнь ему просто очень и очень везло.

И Власов дал манифест, в котором призывал «каждого честного русского человека стать на борьбу против Сталина и его клики»

«Доктрина Штрик-Штрикфельдта» была настолько убедительна, а любовь к Сталину и дутым идеям большевиков настолько искусственна, ничтожна, эфемерна, что Власов создал целую армию из отчаявшихся пленных, очень хорошо укомплектовав её командным составом.

В подчинении этого генерал-лейтенанта, повышенного уже немецким командованием до генерал-полковника, были:

5 генерал-майоров

1 комбриг

1 бригадный комиссар

28 полковников

28 подполковников РККА и даже один флота

Капитан I ранга.

Вдобавок ещё тысячи и тысячи офицеров и солдат, которые сделали выбор в пользу жизни, а не смерти во имя победы одной тирании над другой.

Но то была самая грандиозная авантюра в жизни Власова (похлеще создания китайского гарема), так как о полноценном формировании Русской освободительной армии под командованием генерала Власова (РОА) можно было говорить только к 1944 году. В 1944-м не нужно было являться военным стратегом, чтобы понимать, как закончится война.

И если у тех, кто отказывался надеть нашивки РОА, был шанс выжить в немецких лагерях, какими бы тяжёлыми не были в них условия бытия, то у тех, кто «увенчал ими свой славный боевой путь», шансы таяли на глазах. Товарищ Сталин, начинавший выигрывать в этой войне по очкам, никому и ничего не забыл.

Для Гитлера РОА была, скорее, сугубо идеологическим мероприятием. В серьёзных боевых задачах армию Власова в Рейхе задействовать не собирались, и многие из тех, кто нацепил шевроны с триколором досрочно (до 1991), именно поэтому не были расстреляны. Отбыв длительные сроки в лагерях, они оказывались на свободе, чтобы всегда помнить о своём позорном «власовском» прошлом.

Глупо считать, что в РОА были сплошь белоэмигранты и те, кого коснулась волна репрессий. Они, безусловно, были в огромном количестве. Но зашкаливало и количество идейных коммунистов, не успевших умереть с именем Сталина на устах по разного рода уважительным причинам. В отличие от Власова, чуравшегося немецкой формы и носившего его знаменитый френч без опознавательных знаков и даже без шеврона РОА, эти люди не брезговали мундирами противника.

Когда заканчивалась война

В апреле 1945 года Власову готов был протянуть руку помощи испанский диктатор Франко, присылавший за ним самолёт. Власов не захотел оставить своих солдат из РОА.

У него был ещё один шанс спастись, когда (уже в оккупационной зоне!) капитан армии США Р. Донахью фактически вторично протянет ему билет в иной мир — документы, с помощью которых Андрей Андреевич сможет бежать. И вторично, Власов откажется бросить солдат и офицеров его вполне себе потешного войска.

Он будет захвачен бойцами 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского по дороге в штаб 3-й армии США, где он планировал предпринять отчаянную попытку добиться политического укрытия для солдат и офицеров Вооружённых сил Комитета освобождения народов России.

А дальше? Суд, в ходе которого Власов признает, что «смалодушничал». Смертный приговор и казнь через повешение с последующей кремацией гигантского двухметрового тела и выбросом пепла в безымянный ров Донского монастыря.

Почему и, главное, чем нам сегодня интересен генерал Власов, как персонаж? Человек, умело делавший вид одержимости идеями коммунизма, с уверенностью шёл по карьерной лестнице благодаря самой надёжной карьерной стратегии на Руси – по блату, через «кумовство» и спекуляции личными отношениями.

Так «продвигается» сегодня в верха на различных участках «фронта» огромное количество наших современников, строящих из себя «истинных патриотов России» и брызжущих кипящей слюной в адрес «либералов».

Какова будет их модель поведения в экстремальной ситуации, и будут ли они готовы умереть за идею «победного триумфализма», на которой стоит сегодня РФ?

Вопрос риторический.