Дмитрий Лихачев - выдающийся русский филолог и культуролог
Дмитрий Лихачев - выдающийся русский филолог и культуролог

Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения человека, которого называли «совестью нации»

Дмитрий Сергеевич родился 15 ноября (по старому стилю) 1906 году в Санкт-Петербурге. Его прадед и дед были почетными гражданами города, дед Михаил Михайлович был купцом и старостой Владимирского собора. Отец, Сергей Михайлович не пошел по стопам отца и деда, он получил техническое образование, работал инженером-электриком, мать Вера Семеновна Коняева происходила из купеческой семьи.

Дмитрий учился в Гимназии императорского Человеколюбивого общества, в гимназии и реальном училище Карла Мая и Советской единой трудовой школе. В 1928 году окончил Ленинградский государственный университет, здесь он учился одновременно на романо-германской (диплом по Шекспиру в России в XVIII веке) и славяно-русской секциях (диплом «Повести о патриархе Никоне»).

В 1928 году за доклад «О некоторых преимуществах старой русской орфографии», прочитанный в студенческом кружке, в нем он раскритиковал реформу русской орфографии 1918 года, назвав ее действием «врага Церкви Христовой и народа российского», был арестован и осужден на 5 лет. Наказание отбывал на Соловках, в трагически известном СЛОНе, позже был переведен в Белбалтлаг, участвовал в строительстве Беломоро-Балтийского канала.

После освобождения в 1932 году вернулся в Ленинград, работал литературным редактором и корректором в разных издательствах, с 1938 года и до конца своих дней был сотрудником Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР Сектора древнерусской литературы.

Здесь же в Ленинграде, вместе с семьей встретил начало Великой Отечественной войны, в блокаду написал книгу «Оборона древнерусских городов», весной 1942 года был эвакуирован в Казань.

После войны читал спецкурсы «История культуры Древней Руси», «История русского летописания», «Палеография» на историческом факультете Ленинградского государственного университета.

Дмитрий Сергеевич внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы. Ему принадлежат фундаментальные исследования по литературным памятникам «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника». Среди его основных трудов — «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (1947), «Человек в литературе Древней Руси» (1958), «Поэтика древнерусской литературы» (1967), «Художественное наследие Древней Руси и современность» (1971), «Заметки о русском» (1981). О важном и глубоком Лихачев писал простым и понятным языком.

Академику удалось собрать и организовать команду по изучению древнерусской литературы.

Лихачев публиковал тексты об исконной русской культуре и православной вере в то время, когда последняя была запрещена. Публикации проходили под видом науки, но Лихачеву удавалось не просто выпустить в печать «религиозный» текст, но даже соблюсти в ряде случаев правильное написание религиозных терминов, так слово Бог, которое в советское время писалось со строчной (маленькой) буквы, Лихачев ставил в начало предложения и оно уже писалось с прописной (большой). И таких маленьких «хитростей» академик придумывал много.

Лихачев был иностранным членом или членом-корреспондентом академий наук ряда стран и почетным доктором в ряде зарубежных университетов.

Дмитрий Лихачев был неформальным интеллектуальным лидером страны, его называли «совестью нации», когда наступила перестройка, многие хотели сделать его флагманом собственных идеологий, но он никогда не принадлежал ни к какому политическому течению.

Лихачев прожил долгую жизнь, Фазиль Искандер как-то пошутил по этому поводу: он хотел пережить советскую власть и сделал это.

Скончался Дмитрий Сергеевич 30 сентября 1999 года, его запомнили как человека, который хотел сделать этот миру лучше. 

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