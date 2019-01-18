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Борис Раушенбах - основатель советской космонавтики
Борис Раушенбах - основатель советской космонавтики

Человек, создавший школу космической навигации, обратился к богословским вопросам

Борис Викторович Раушенбах родился 5 (18) января 1915 года в Петрограде. Он принадлежал к старинному немецкому роду, приехавшему в Россию в XVIII веке по приглашению Екатерины II.

Отец занимал руководящую должность на обувной фабрике «Скороход». Мать занималась домашним хозяйством и воспитанием детей – Бориса и Елены. В семье на равных сосуществовали как русский, так и немецкий языки. Детям также преподавали французский. Уже в детстве Борис «увлекался всем, что летает, участвовал во всех детских кружках, связанных с полетами». О том, что он свяжет свою жизнь с авиацией, мальчик знал с восьми лет.

Поскольку семья принадлежала к кальвинистскому исповеданию, Бориса отдали в протестантскую «Реформирте-шуле». Для получения рабочего стажа, необходимого при поступлении в институт, Раушенбах пошел работать столяром-сборщиком на Ленинградский авиационный завод №23.

В 1932 году он поступает в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, где начинает заниматься проектированием и испытанием летательных аппаратов. Испытания планеров проводились в Коктебеле, здесь состоялось знакомство Бориса Раушенбаха с Сергеем Королевым, впоследствии переросшее в многолетнее плодотворное сотрудничество.

В 1937 году Борис Викторович переезжает работать в Москву. «Высшие силы позаботились обо мне и отправили в Москву, чтобы меня в тот раз не схватили с моей национальностью, с моей выразительной фамилией: немец, да еще проник в авиационную промышленность! Конечно, с целью вредительства, не иначе». Королев берет его в Ховринский институт №3, где Раушенбах приступает к работе над усовершенствованием ракетной техники.

Однако арест, которого удалось избежать в разгар репрессий, последовал в годы войны, вместе с другими этническими немцами он оказался в трудовом лагере на Урале, где продолжал выполнять заказы, связанные с ракетной техникой. Условия содержания заключенных были ужасными: «В самом начале попавшие в отряд жили под навесом без стен, а морозы на северном Урале 30-40 градусов! В иной день умирало по десять человек».

В 1948 году ученый благодаря ходатайству Мстислава Келдыша возвращается в Москву и под его руководством начинает работать над проблемами вибрационного горения и акустических колебаний в прямоточных двигателях. В 1955 году он вместе со своей командой переходит к Королеву и приступает к работе над системами управления космическими аппаратами.

«Королев встретил меня так, как будто мы не расставались, сразу заговорил о деле: нужна система, которая позволила бы космическому объекту сохранять строго определенное положение относительно Земли и других небесных тел». Раушенбах взялся за решение задачи, которой до него никто не занимался.

Кроме того он принимает участие в запусках первых спутников Земли, в фотографировании обратной стороны Луны, в формировании отряда космонавтов и подготовке первого полета человека в космос. Раушенбах оказался последним человеком, с которым общался Юрий Гагарин.

В 1966 году начинается академическая карьера Раушенбаха: его избирают членом-корреспондентом, а в 1986 году ― действительным членом Академии наук СССР. В то же время ученый начинает преподавать на физтехе МГУ.

Не прекращая исследований, связанных с ракетной техникой, ученый обращается к древнерусской иконописи. В 1975 году издает «Пространственные построения в древнерусской живописи», в 1980 году - «Пространственные построения в живописи», в 1986 году - «Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы», в 1994 году - «Геометрия картины и зрительное восприятие». Книги посвящены церковному искусству – иконописи, но, чтобы их пропустила цензура, они обозначены как исследования по древнерусской живописи.

В канун 1000-летия Крещения Руси, Раушенбах стал единственным светским автором, который не побоялся написать очерк о Крещении Руси, примечательно, что его опубликовал журнал «Коммунист».

В конце жизни Раушенбах, перешедший в Православие, большое внимание уделял изучению догматических вопросов. «В богословии меня интересует логическая сторона, - отмечал он, - и мне удалось доказать одно положение, которое до сих пор не было известно … четко сформулировав логические свойства Троицы, я вышел на математический объект, полностью соответствующий перечисленным свойствам, - это самый обычный вектор с его тремя ортогональными составляющими».

Богословская работа ученого «Логика троичности» была опубликована в официальном церковном издании – Журнале Московской Патриархии. Сам Патриарх Алексий II высоко отмечал таланты Раушенбаха, сравнивая его с мудрецами эпохи Возрождения.

Скончался выдающийся ученый 27 марта 2001 года. 

Теги:
Места: Россия
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