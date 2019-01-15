Битва у Пловдива

В начале 1878 года Русско-турецкая война приближалась к финалу. Позади были переправа с боями через Дунай, героическая оборона Шипкинского перевала и многомесячная осада Плевны.

В последние дни декабря 1877 года русские войска перешли заснеженные Балканские горы. Ударным авангардом — свыше 70 тысяч штыков и сабель — командовал генерал Иосиф Гурко, один из самых решительных и успешных военачальников той войны.

Турки искренне считали, что в разгар зимы заметенные снегами тропки на горных перевалах будут непроходимы. Шесть суток солдаты Гурко сражались не с противником, а с природой и ландшафтом, прорываясь сквозь занесенные перевалы, замороженные и продуваемые горными ветрами. В авангарде шли гвардейские Преображенский и Семеновский полки вместе с Кавказской казачьей бригадой.

Мороз был такой, что на солдатские сапоги приходилось надевать еще одну обувь — наскоро сделанные «галоши» из буйволиных шкур мехом внутрь. Зачастую пушки, иные грузы и даже лошадей переносили на руках. Спали прямо в снегу, завернувшись в войлок. На одной из таких ночевок на ноги уснувшего Гурко, не заметив его под снегом, уселся кто-то из солдат. Утомленный генерал даже не проснулся. Когда один из его ординарцев сказал, что рядовой сидит на генерале, солдат долго не верил…

4 января 1878 года русские, наконец спустившись с балканских круч, заняли Софию, столицу будущей независимой Болгарии. Турки, никак не ожидавшие появления русских, бежали, почти не оказывая сопротивления. Геурк-пашу, как называли они генерала Гурко, османы хорошо знали — на милость русских бросили не только часть пушек, но и госпитали с ранеными.

У ворот Софии русских освободителей встречали толпы народа во главе с православным духовенством. Речь генерала Гурко перед жителями была короткой: «Бог поможет нам освободить силой русского оружия и остальную часть Болгарии!»

Не ожидавшие прорыва, турки отступали со всех перевалов Балканских гор, чтобы, собравшись вместе у Адрианополя (ныне город Эдирне), надежно прикрыть столицу — Стамбул. Гурко принял решение: не дать противнику собрать вместе все силы, перехватив часть отступающих у древнего города Филиппополя (ныне болгарский Пловдив).

На подступах к нему солдаты Гурко настигли и атаковали 50-тысячное турецкое войско. Сражение началось в 8 часов утра 3 января (15 января по новому стилю) 1878 года. Турки, понимая, что здесь решается судьба войны, дрались упорно. Русским пришлось атаковать турецкие полевые укрепления, переходя под неприятельским огнем вброд реку Марицу, по которой плыла каша из кусков льда.

В ночь на 4 (16) января в Пловдив (Филиппополь) незаметно для турок пробилось несколько эскадронов русских улан, захвативших здание городского вокзала, где был приготовлен пышный ужин для главнокомандующего Сулейман-паши и его штаба. К утру весь город уже был в руках русских, но упорные бои в окрестностях продолжались еще сутки.

Почти 30 тысяч отступающих турок были отрезаны от дороги на Стамбул и пытались с боями пробиться к своим. Особенно упорно дрались «арабы» — так русские солдаты называли полки османской армии, сформированные в Египте. «Арабы» были хорошо обучены и вооружены самым современным оружием — многозарядными американскими винтовками, тогда как у русских были однозарядные ружья-берданки.

Однако, несмотря на упорное сопротивление и новейшее вооружение, турецкие войска были разгромлены. По итогам трех суток боев под Пловдивом, начавшихся 15 января 1878 года, неприятель понес большие потери — 20 тысяч убитых и раненых. Вся турецкая артиллерия, 114 пушек, досталась русским.

Замысел турецкого командования создать новую прочную линию обороны на подступах к Стамбулу был разрушен, а судьба Русско-турецкой войны — решена.

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