Альма-матер русских военных инженеров

С 31 мая 2006 года в соответствии с президентским указом «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» 21 января является памятным Днем инженерных войск. Примечательно, что именно с этой даты начинается годовой список военных праздников и памятных дней, и это в немалой степени отражает ту роль, которую в последние три века играют в армейских делах военные инженеры.

Согласно уставу, инженерные войска «предназначены для решения задач инженерного обеспечения боя». В переводе с сухого уставного языка это означает, что на плечи военных инженеров ложится колоссальная работа! Они занимаются ремонтом и эксплуатацией инженерной техники всех типов, инженерной разведкой местности и объектов, минированием и разминированием, создают невзрывные заграждения и препятствия, ведут устройство военных дорог в любой местности, строительство мостов и обустройство переправ, возводят фортификационные сооружения, от полевых до углубленных командных пунктов, отвечают за маскировку войск и техники от оптической и радиоразведки противника и, кроме того, занимаются добычей и очисткой воды для армии и обеспечивают войска электроэнергией, в том числе разворачивая полевые электросети.

Конечно, все эти обязанности инженерные войска начали выполнять не с первых дней своего существования, а постепенно. И то сказать: первых русских военных инженеров было совсем немного. За первую четверть века своего существования российские инженерные войска доросли в численности всего лишь до трех с половиной сотен человек: 12 штаб-офицеров, 67 обер-офицеров и 274 кондукторов. А начиналось все с еще меньшего числа людей, которых в 1701 году приняли в только что открывшуюся Школу Пушкарского приказа.

Указ о создании этого военно-учебного заведения — первого в России! — был подписан Петром I как раз 21 (10) января 1701 года. Оригинальный указ, увы, в архивах не сохранился, зато в отчете Приказа артиллерии (такое название Пушкарский приказ получил в 1701-м) за 1701–1705 годы есть другой документ, в котором сказано: «В 1701-м году Генваря в 10 день по имянному великого государя указу … велено на новом пушечном дворе построить деревянные школы и в тех школах учить пушкарских и иных посторонних чинов людей детей их словесной письменной грамоте цифирью и иной инженерном наукам с прилежаньем и выучась без указу с Москвы не съехать, также в иной чин кроме артиллерии не отлучаться, и кормить и поить их в вышеписанных же школах». В том же указе Петр особо отмечал, что «инженеры зело потребны суть при атаке или обороне, какова места и надлежит таких иметь, которы не токмо фортификацию основательно разумели и в том уже служили, но и чтоб мужественны были, понеже сей чин паче иных опасности подвержен есть».

Школа Пушкарского приказа была двухлетней и состояла из трех классов, каждый из которых последовательно готовил слушателей к постижению инженерной науки. Поскольку далеко не все дворянские и иные недоросли попадали в школу, в нужной степени владея грамотой, то первый класс — «школа словесная» — восполнял именно этот пробел. Следующий класс назывался «школа цифирная», и там обучались математике. Третий класс — «школа инженерная» — давал уже углубленные знания именно в сфере военно-инженерного и артиллерийского дела.

Уже через год стало ясно, что подготовку артиллеристов и военных инженеров нужно вести по разным программам, и 19 июля 1702 года «школу инженерную» разделили на два класса: «пушкарский» и «инженерный». В инженерный в том же году перевели 24 человека — и именно это число, пожалуй, надо считать первым достоверно известным числом российских военных инженеров.

16 января 1712 года Петр повелел «Школу инженерную умножить, а именно: сыскать мастера из русских, который бы учил цифири, или на Сухареву башню (в Школу математических и навигацких наук. — РП) для сего учения посылать, а когда арифметику окончат, учить геометрию столько, сколько до инженерства надлежит; а потом отдавать инженеру учить фортификацию и держать всегда полное число 100 человек или 150, из коих две трети или по нужде были из дворянских людей». Но поскольку и ста военных инженеров в год для быстро растущей русской армии было явно недостаточно, в 1719 году по петровскому указу создается Санкт-Петербургская инженерная школа, с которой в 1723 году объединяют переведенную в столицу московскую инженерную школу.

В 1722 году в Табели о рангах офицеры инженерных войск были поставлены на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии, что неудивительно, учитывая, насколько велики были требования к их образовательному уровню. Об этом же прямо говорилось в документах Военной коллегии: «Инженерные и минерные офицеры как в рангах, так и в окладах от армейских офицеров отличены для того, что они прочих офицеров, кои только одинарною шпагою служат, наукой превосходят... Которые офицеры инженерству искусные, прежде оных до высших чинов производятся». Это касалось и действующих офицеров других специальностей: чтобы подтолкнуть их к овладению тонкостями инженерного дела, успехи в обучении увязывались с повышением в чине: «Зело нужно, дабы офицеры знали инженерство, того и унтер-офицерам оному обучатца, а егда и то не будет знать, то выше чинами производитца не будет». Чтобы организовать такое обучение без отрыва от службы, с 1722 года при каждом армейском полку была введена должность обер-офицера инженера. Он не только был, по сути, полковым инженером и руководителем всех инженерных работ, но и отвечал за инженерную подготовку других офицеров.

100 летие школы пушкарского приказа (сейчас Александровское военное училище). Фото: Предоставлено М. Золотаревым/russkiymir.ru

Русские военные инженеры сыграли колоссальную роль во всех войнах, которые довелось вести России после 1701 года. Во время Отечественной войны 1812 года только на первом этапе, во время отступления от западных границ они возвели 178 мостов и отремонтировали 1920 верст дорог, обеспечив свободу маневра русской армии. Во время обороны Севастополя в ходе Крымской войны 1853–1856 годов саперы под командованием талантливейшего военного инженера Эдуарда Тотлебена создали уникальную систему укреплений, почти год обеспечивавшую неприступность русских позиций. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов военные инженеры добились удивительно результата: во время обороны Шипкинского перевала несколько атак войск Сулейман-паши было отражено вообще без применения артиллерии и ружейного огня, исключительно за счет электроуправляемых фугасов.

Колоссальную роль сыграли инженерные войска и во время Первой мировой войны, накануне которой в русской армии было 30 саперных батальонов, 27 инженерных и телеграфных парков и 7 отдельных саперных рот, сведенные в 7 саперных бригад. И, конечно, без героизма и повседневного мужества военных инженеров была бы невозможна победа в Великой Отечественной. К концу войны в составе Красной армии насчитывалось 98 инженерно-саперных и 11 понтонно-мостовых бригад, 7 инженерно-танковых полков, 11 понтонно-мостовых полков, 6 огнеметно-танковых полков, 1042 инженерных и саперных и 87 понтонно-мостовых батальонов (в том числе в составе бригад), а также 94 отдельных роты и 28 отдельных отрядов различного назначения. Они установили более 70 млн противотанковых и противопехотных мин, разминировали 765 тысяч кв. км территории и 400 тысяч км путей, построили 11 тысяч мостов и оборудовали около 500 тысяч км путей. Свыше 100 000 солдат, сержантов, офицеров и генералов инженерных войск Красной армии награждены орденами и медалями, 655 из них стали Героями Советского Союза, 294 — полными кавалерами ордена Славы, а 201 инженерная часть и соединение преобразованы в гвардейские.

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