Научная программа «Формула БИОТЕХ 2018» выявила победителей

На прошлой неделе завершилась образовательно-акселерационная программа «Формула БИОТЕХ 2018» и стали известны ее проекты-победители.

По мнению жюри, в состав которого вошли эксперты отрасли, представители ведущих институтов развития, индустриальных партнеров программы – средних и крупных российских предприятий, работающих в сфере биотехнологий, – лучшим в рамках программы стал проект, создавший систему для теплиц на основе регулируемых светодиодных светильников.

Вторым – проект «Сервис экспресс-тестирования токсичности косметики».

Бронзовым чемпионом «Формулы» назван медицинский стартап, занимающийся разработкой прототипа раневого покрытия, останавливающего кровотечения.

Все разработки стали решением задач, поставленных перед участниками индустриальными партнерами программы.

Помимо разработок тройки победителей на финале были представлены следующие проекты: экспресс-тест определения растительных жиров в продуктах питания; косметика на основе экстрактов грибов; генетический тест на определение спектра инфекционных заболеваний в гинекологии; набор генетических тестов для косметологии; проект в области управляемой регенерации; проект прибора, позволяющего «разгрузить» сердце у пациентов, ожидающих его пересадку, и другие.

Программа, организованная Научным парком МГУ и компанией «Иннопрактика», стартовала в январе 2018 года. Для работы над решением кейсов от крупнейших игроков биотех-рынка были сформированы проектные группы из 200 молодых ученых и предпринимателей, отобранных из более чем 500 претендентов.

Участниками акселерационной программы стали выпускники, аспиранты и студенты последних курсов 25 вузов страны, в том числе ведущих университетов Москвы (МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана). Из 40 проектов до финала дошли 13 лучших.

Программе «Формула» почти 14 лет. За это время обучение в ней прошли более трех тысяч человек, было разработано свыше 350 бизнес-концепций инновационных идей, подготовлено около 170 бизнес-планов.

Выпускниками программы создано и работает более 100 высокотехнологичных компаний.

В будущем модель программы «Формула БИОТЕХ» может быть масштабирована на площадках других технопарков, разработки участников программы могут найти применение в различных отраслях экономики.

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