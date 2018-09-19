В «Физтехпарке» обсудили особенности образования в России в XXI веке
В «Физтехпарке» обсудили особенности образования в России в XXI веке

В Москве за одним столом собрались представители новых технологий и стартапов

В IT-парке «Физтехпарк» 19 сентября прошёл бизнес-завтрак, посвящённый технологическим трендам в образовании, куда были приглашены предприниматели, эксперты и инвесторы, чтобы встретиться в неформальной обстановке и обсудить особенности образования в XXI веке.

Перед гостями выступили представители компаний Re-Ingineering Futures, «Красный Циркуль» и другие.

Речь шла об интеграции традиционного образования и альтернативных способов обучения, soft skills и hard skills, контекстном обучении, разбрались, чему учиться в условиях информационного перенасыщения, узнали о востребованных специальностях 2018 и обсудили новые образовательные IT-проекты.

Также перед гостями выступили с питчами представители стартапов, среди которых SkillHUB - платформа, которая позволяет оптимизировать цены на повышение квалификации сотрудников, совершенствовать отработку навыков и сокращать время обучения; стартап «Умная подача документов в ВУЗ», представляющий полное сопровождение поступления в вуз от подбора вузов до подачи оригинальных документов и стартап HintEd, который поможет сэкономить время сотрудников при помощи интерактивных сценариев — помощников для наиболее часто используемых функций информационных систем.

Среди выступивших спикеров на завтраке выступили Екатерина Лукша, член российской форсайт-группы Re-Ingineering Futures и Дмитрий Филимонов, директор по продукту и маркетингу «Красный Циркуль».

Модератором встречи выступил Тарас Пустовой, заведующий лабораторий инновационных образовательных технологий МФТИ, руководитель проекта «Видеолекторий МФТИ».

«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы.

Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.

Теги:
События: наука
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