Ялта — место где вершилась история России

Многогранный город с тысячей лиц. Для одних Ялта — это воспоминания молодости, для других — культовое кино, а третьи привыкли о ней думать как об одном из лучших российских курортов. Туристическим местом этот город стал еще в начале XIX века. И уже более 200 лет сюда приезжают поправить здоровье и приятно провести время.

Ялта — это не просто небольшой город-порт на южном берегу Крыма. Так называют огромную прибрежную территорию от Фороса до Краснокаменки протяженностью более 70 километров с красивыми пляжами и историческими достопримечательностями. В этих местах любили отдыхать русские цари, аристократы и известные писатели. С тех пор многое изменилось, но побережье не утратило своих притягательности и очарования. Мы привыкли, что посещение берегов Черного моря — это летнее приключение, однако сюда есть смысл заглянуть и на новогодние праздники, чтобы увидеть зимнюю Ялту, которой восхищались Антон Чехов и Лев Толстой.

И все же именно в теплое время Ялта — это райское место, сравнимое со средиземноморскими курортами. Мягкий климат, прозрачное море и склоны гор в сизой дымке. После пары дней на пляже захочется прогуляться по окрестностям, чтобы погрузиться в историю и культуру.

«По популярности у туристов Ялта находится на втором месте после Алушты, - говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. - Туристы активно едут сюда не только чтобы полежать на пляже, но и за интересными экскурсиями и природными красотами”.

Первое место у туристов занимает Ливадия, она находится всего в трех километрах от города. Дворцово-парковый комплекс до революции был резиденцией семьи Романовых, а в советский период принимал Ялтинскую конференцию, где решалась судьба всего человечества после Второй мировой войны.

Подробности исторических событий может рассказать экскурсовод, но его, возможно, придется дожидаться. Повествование длится полтора часа, но если группа уже набрана, то придется чуть дольше погулять по парковым дорожкам или узнавать подробности на исторических ресурсах. С взрослых за экскурсию попросят 400 рублей, студенты и пенсионеры могут осмотреть дворцовый комплекс за 250. В самом музее активно ведут страничку в соцсети «ВКонтакте», там можно узнать обо всех мероприятиях заранее. Главное, не стремитесь приехать сюда на машине. Дорога сложная, парковку найти непросто. Гораздо удобнее заплатить небольшие деньги за такси.

Следующим пунктом выбирайте Массандровский парк и завод вин «Массандра». Хотя некоторые и жалуются на качество местной продукции, изменившееся с советского времени, дегустация все равно почему-то оставляет в восторге даже самых привередливых ценителей вин. Главной достопримечательностью местной линейки считается Мускат белый Красного Камня.

Это сладкое десертное вино, одно из лучших такого типа в России. Больше пары бокалов за вечер его не пьют. Прогулка по парку покажется волшебной и без дегустации: местные жители говорят, что Массандровский парк в последние годы стал более ухоженным, полтора-два часа пролетят здесь незаметно. Можно заглянуть в дворцы Воронцовых и Александра III — в этом случае прогулка продлится еще пару часов.

Самой большой известностью в регионе пользуется дом-музей великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Слабое здоровье заставляло его проводить много времени в теплых краях.

Возможно, такое вынужденное уединение, оторванность от бурной жизни Петербурга и Москвы и помогли создать произведения, сохраняющие свою актуальность до сих пор. Писатель проводил время не только в своем доме, ставшем музеем, он также жил в Гурзуфе и на даче Омюр. Дому-музею в Ялте в этом году исполняется 98 лет, и это культурное учреждение с историей умеет удивлять своих посетителей. Особенно туристы хвалят экскурсоводов, говоря, что раньше не могли даже догадаться о событиях, происходивших со знаменитым писателем на берегу Черного моря.

“Вообще Ялта - один из самых дорогих в Крыму курортов, отдых здесь по стоимости сопоставим с турецким. Средний чек на туры в Ялту в этом летнем сезоне с перелетом и проживанием составляет около 85 000 рублей, - говорит Дарья Торопова - И все же многие туристы, выбирая Крым, стараются попасть именно в Ялту из-за развитой инфраструктуры и множества развлечений”.

В Ялте приятно не только лежать на пляже. Вечером можно прогуляться по длинной красивой набережной со множеством приятных кафе и ресторанов. В Ялте можно найти любую кухню — от средиземноморской до грузинской и японской. Особенной популярностью в последнее время стали пользоваться местные устрицы. Они немного меньше, чем французские, но по вкусу вполне достойные. Главное, взять на вооружение правило любителей этой экзотической еды — устрицы не едят в месяцы, где в названии нет буквы «р». Так что с мая по август включительно следует быть с этими моллюсками очень осторожными, и если их вам все же предлагают, то лучше поинтересоваться у официанта, нет ли в этом какого-то риска.

Если вы предпочитаете отдых вне привычного туристического сезона, когда как раз для устриц самое время, то нельзя забывать о гостинице «Интурист». Там есть большой открытый бассейн с подогреваемой морской водой. Поплавать тут приятно, даже если температура воздуха приближается к нулю градусов.

Кстати, именно в холодный период Ялта становится культовым местом, напоминающим о позднем советском периоде. Именно здесь Сергей Соловьев снимал свой известный фильм «Асса». Перед поездкой стоит обязательно пересмотреть его и освежить в памяти. Это живая история рока, который в стране только начинал выходить из подполья. На контрасте будет весело смотреться современный фильм об отдыхе в Ялте в высокий сезон «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», снятый в одном из самых дорогих и комфортабельных отелей Крыма «Мрия». Актеры киноленты — резиденты Comedy Club, которые всю дорогу дурачатся, попадая в нелепые и часто очень глупые ситуации. Хотя, по мнению большинства туристов, настоящий отдых должен быть именно таким — беззаботным. И в Ялте он возможен.

Автор: Мария Соколова