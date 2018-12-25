Тургояк: К прекрасному озеру зимой и летом

Тургояк – одно из самых чистых озер в России, оно находится на высоте 320 метров над уровнем моря неподалеку от Уральских гор. Береговая линия – 27 километров, вокруг Тургояка не раз организовывались однодневные походы.

Зимой здесь проходят соревнования по сноукайтингу, а летом – крупные турниры по парусному спорту. Но огромную часть туристов Тургояк привлекает именно своей красотой.

Чем заняться зимой?

Озеро у многих ассоциируется с купанием, но и зимой на Тургояке вряд ли будет скучно.

По льду можно прогуляться до острова Веры, чтобы полюбоваться наследием прошлого. Взобраться на горы (есть много маршрутов, не требующих специальной обуви и подготовки) и сверху полюбоваться и озером, и городом в долине. Покататься на тюбингах, коньках, лыжах (обычных и горных), сноуборде.

В нескольких километрах расположен горнолыжный комплекс «Солнечная долина», принимающий соревнования мирового уровня. Прямо в городе – «Райдер». На озере развлекательный комплекс – «Крутики». Все они имеют довольно удобные сайты, где описана стоимость услуг и проката оборудования.

Одна из традиционных зимних забав – купание в проруби (думаю, больше понравится тем, кто остановился в домике с баней или хотя бы заранее договорился о ее посещении прямо на берегу).

В Миассе можно посетить Краеведческий музей и музей Ильменского заповедника.

Если вы любите большой спорт, то легко сможете приурочить поездку на озеро к одним из ежегодных соревнований, проходящих в этих местах. Естественно, на этот период жилье лучше тоже бронировать заранее.

А летом?

Конечно, самое очевидное – это купаться в Тургояке. Поскольку озеро горное, обычно вода прогревается только к июлю и холодная уже в сентябре. Закаленные туристы купаются и раньше, но для комфортного отдыха желательно, чтобы жара постояла хотя бы пару недель.

Отдыхать можно на городском пляже, куда ходит общественный транспорт, но многие предпочитают забраться подальше, туда, где меньше народу.

Многие турбазы имеют красивые чистые пляжи и собственные развлекательные программы для отдыхающих. Есть санатории, где можно поправить здоровье. Работает прокат катамаранов и лодок, а кто-то договаривается об аренде целой яхты!

Немало туристов совмещает отдых на Тургояке и поход на Таганай (примерно 50 км от озера) или посещение природного парка «Зюраткуль».

Большая часть развлечений – на свежем воздухе. Отличный вариант для тех, кто устал от офиса, пробок, выхлопных газов, или просто любит активный отдых.

Где остановиться?

На берегу Тургояка расположено множество туристических баз различного уровня: в недорогих домиках без горячей воды и отопления (странно это читать зимой, а летом они востребованы) можно разместиться и за 500–700 рублей в сутки на человека, а элитные номера стоят примерно в 10 раз дороже.

У приезжих популярен отельный комплекс «Фон-Град», который предлагает не только номера в здании, напоминающем средневековый замок, но и SPA-программы. Однако и цены соответствующие: неделя проживания сравнима по стоимости с отдыхом в недорогой турецкой «пятерке».

Хорошо развит частный сектор: сдаются и маленькие деревянные домики, и коттеджи для больших компаний с каминами, саунами, огромными площадками для шашлыков и барбекю. Разброс цен примерно тот же, что и на турбазах.

Любители городской жизни могут остановиться в Миассе: чтобы до озера было ближе, выбирайте Северную часть (Машгородок). Отсюда дорога на такси займет 10–15 минут, на маршрутке или автобусе – менее получаса. Пешком – чуть дольше. Место в хостеле – около 500 рублей в сутки, двухместный номер в отеле – около 2000 (эконом-вариант).

Летом найти жилье бывает непросто: бюджетное, для больших компаний, у самой воды разбирают обычно в первую очередь. Много отдыхающих приезжает из области на выходные, так что отдых лучше планировать заранее.

Как добраться?

Самолетом до Челябинска или Екатеринбурга, оттуда на общественном транспорте до Миасса (из Челябинска – чуть более 100 км, постоянно ходят автобусы, реже – электрички, из Екатеринбурга – около 200 км, около 10 автобусных рейсов в день, несколько проходящих поездов).

Поездом из Москвы и многих крупных городов до Миасса.

Из Миасса до самого популярного пляжа круглый год ходит городской транспорт, до других точек на озере по разумной цене (100–300 рублей) довезет такси.

Автор: Алла Овчинникова, simply-blog.ru

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