Центр Руси - Владимир исторический

Город Владимир хорошо известен в России, но все же мы попытаемся более подробно рассказать о нем как о городе, где можно провести прекрасный уикенд.

В первую очередь город известен своей богатой историей (когда-то номинальная и официальная столица Руси), связанными с ней реликвиями и белокаменным зодчеством.

Впервые город уминается в 990 году в летописном известии об основании князем Владимиром города, названного его именем, на реке Клязьме. А около 1108 года в нем уже возводил крепость Владимир Мономах.

Дмитриевский собор - известный своей белокаменной резьбой, Успенский - сохранивший настенные росписи Андрея Рублева. И, конечно же, самая популярная достопримечательность, с которой у многих ассоциируется наш город – Золотые ворота. В стародавние времена они служили парадным въездом в город для князей и их свиты, возвращавшихся домой с победой, а также для иностранных послов и дорогих гостей.

Не менее интересна для туристов будет и более поздняя застройка XVI-XX веков, которой представлен практически весь исторический центр от Соборной до Театральной площади. Сам по себе центр пускай и небольшой, но очень красивый и всегда празднично украшен к Новогодним праздникам.

Хочется также отметить новую пешеходную зону вдоль улицы Георгиевская. Гуляя по ней, вы увидите бронзовые памятники, цветочные инсталляции и несколько смотровых площадок (город расположен на холмах, поэтому из многих точек открывается умопомрачительный вид). Ночью улица и все её украшения подсвечиваются.

Обязательно советуем всем включить в свою программу посещение ботанического парка «Патриаршие сады». Особенно это место впечатляет весной и летом, когда работают фонтаны и пышно цветет все многообразие растительности, а также в золотую осень.

В городе есть множество музеев, где можно окунуться в историю Владимирского края.

Главный – «Исторический музей» с обширной коллекцией, начиная со времен древних поселенцев. Музей «Старый Владимир», расположенный в здании бывшей водонапорной башни, который расскажет о быте горожан с конца XIX до начала XX века. Также он имеет обзорную площадку с панорамой на 360 градусов.

Музейный комплекс «Палаты» кроме несколько постоянных экспозиций, включая те, которые будут интересны детям, также принимает различные выставки. Музей братьев Столетовых познакомит с жизнью двух знаменитых горожан, а музейный комплекс внутри главной достопримечательности - Золотых ворот - покажет жизнь во времена древней Руси.

Основные особенности города - это холмистая местность и историческая архитектура. Стоит также отметить, что Владимир - очень зеленый город, в нем множество деревьев и парков, а в теплое время года он просто утопает в растительности.

Где остановиться

Как город, не обделенный вниманием туристов, Владимир может предоставить множество мест, где можно остановится на ночлег.

Три гиганта: «Гостиница Владимир», «АМАКС Золотое кольцо» и «Князь Владимир». Кроме стандартной возможности переночевать предоставляют множество разных услуг, включая рестораны, spa и конференц-залы. Цены в районе 3000-9000 рублей в сутки.

Бюджетным вариантом станут хостелы и небольшие гостиницы, многие из которых находятся в исторической части города, например: хостел «Воздух» или гостиница «Застава». Здесь ночь будет стоить в районе 800–2000 рублей.

Если же вы захотите прикоснуться к природе, во Владимире есть множество загородных отелей: «Русская деревня», «Велес», «Парк-отель Доброград» (цены в среднем от 5000 рублей за ночь).

Менталитет

Местные жители порадуют вас своим гостеприимством. Открытые и доброжелательные горожане всегда готовы помочь, показать, подcказать, и дать дружеский совет. Поэтому не стесняйтесь подойти, если, у вас возникнет вопрос - где перекусить, или где купить сувениры.

Автор: Глеб Глазков - эксперт WhatWhere.World

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