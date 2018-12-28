Треть российских туристов не покупает сувениры в поездках

Главные атрибуты отпуска — впечатления, фотографии и, конечно, сувениры. Редкий турист, побывав в новой стране, не привезет домой магнит, тарелочку или статуэтку.

Сервис путешествий Tutu.ru спросил у туристов: «Вы покупаете сувениры в поездках? Что чаще всего привозите?».

В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек.

Большинство (69%) возвращаются из путешествия не с пустыми руками. Из них 23% признались, что обязательно покупают магнит на холодильник, 22% — везут домой что-то из еды или местных специй. 16% признались, что покупают памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и тому подобное). Менее популярными оказались варианты: «покупаю что-то из одежды или обуви» (6%) и «покупаю украшения» (2%).

А 31% ответили, что не покупают сувениры, так как им жалко на это денег.

Ранее сервис Tutu.ru опросил более 6,2 тысячи путешественников, чтобы выяснить, какую сумму денег они обычно тратят на отпуск.

Выяснилось, что 12% россиян отдых обходится более, чем в 500 тысяч рублей. Еще 5% респондентов тратят на отпуск от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом 19% опрошенных заявили, что средние затраты на отдых у них не превышают 20 тысяч рублей, еще 15% заявили, что укладываются в 40 тысяч рублей.

Ранее две трети клиентов сервиса рассказали, что предпочитают брать отпуск летом. Еще 15% опрошенных заявили, что отдыхают осенью, по 9% респондентов пришлось на зиму и весну.

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