ТОП-5 самых новогодних направлений России

Россия действительно становится популярной среди наших же соотечественников.

Отсутствие валюты и языкового барьера, новые приятные впечатления от родной страны. Сейчас существует тенденция на что-то новое, неизведанное, а главное, находящееся в труднодоступных местах.

Зимой путешествия становятся особенно выгодными. Во-первых, скидки. В отличие от летнего сезона, все объекты размещения делают различные скидки и акции. Во-вторых, меньшее количество отдыхающих, отсутствие очередей. В-третьих, погода, да – да, именно она! Зима очень красивое время года, все санатории и загородные отели расположены в живописнейших местах, где гости смогут отдохнуть и телом, и душой. Четвертый пункт – разнообразие развлекательных мероприятий. Большинство объектов размещения предлагают активности от анимации до катания на квадроциклах или на санях.

Особенно выгодно путешествовать после основных праздников, когда отели и гостиницы пустеют.

Рассмотрим, к примеру, туры по «Золотому Кольцу» - этим уже никого не удивишь. Если путешественник живет в центральной части нашей страны, то скорей всего каждый пятый из них уже побывал хотя бы единожды во Владимире или Ярославле.

Великий Устюг

Что не скажешь про город северо-западной части России - Великий Устюг.

Отмечается существенный рост продаж новогодних туров по сравнению с прошлым годом, на 50%! Отличительной чертой продаж, в целом, стали заметная стабильность спроса со стороны российских туристов и увеличение объёмов, по отношению к прошлому.

Новогодний период пользовался повышенным спросом среди наших соотечественников, что подтверждает положительная динамика продаж – увеличение роста на 23%. Интересно, что в этом году новогодние туры практически не «горели». В середине декабря 2018 года туры к Деду Морозу были очень востребованы.

Свою роль, в популяризации данного направления, сыграло несколько факторов. Во-первых, доступность ценовых предложений. Значительно удешевляет турпродукт и расширяет варианты выбора маршрутов для путешественников возможность самостоятельно добираться до отеля, без привязки к конкретному поезду. Кроме того, цены во многих объектах размещениях не поднимались по сравнению с предыдущим годом.

Что интересно - в 2018 году проекту «Великий Устюг - родина деда Мороза» исполняется 20 лет. В честь праздника в городе до конца года проходили крупные мероприятия, участвовали специально приглашенные артисты, тематические конкурсы и подарки. Этот фактор повысил туристический интерес в несколько раз.

Возвращаясь к теме «что-то новое, неизведанное, а главное находящееся в труднодоступных местах». Первое, что приходит на ум - озеро Байкал – это именно то, что можно рассказать по приезду домой!

Байкал

Чем же заняться на Байкале зимой? Чем угодно! От прогулочных маршрутов до рыбалки! Отдых на озере поистине впечатляет своими возможностями. Но самая главная «фишка», которой нет больше нигде - возможность покататься на коньках по замерзшему Байкалу. И не только! Всем желающим доступны также ледянки, джипы и многое другое. Озеро Байкал действительно очень популярное направление не только среди наших соотечественников, но и среди иностранных путешественников.

Однако отдых или экскурсионные поездки ассоциируются у людей скорее с летним временем года, чем с зимним периодом. Обусловлено это, в первую очередь, с погодными условиями. В Иркутске и в Улан-Удэ с октября по май достаточно холодно. К тому же в период активных экскурсионных бронирований и, тем более, новогодних праздников туристы предпочитают уехать в теплые страны. Именно поэтому спрос на Байкал летом гораздо выше, чем зимой.

Татарстан

Также стоит отметить и повышенной спрос на республику Татарстан, а именно на столицу. Спрос на туры в Казань на Новый Год, по сравнению с прошлым годом, незначительный - примерно 5%. Вырос интерес и на туры с посещением резиденции татарского Деда Мороза - Кыш Бабая, так как в этом году экскурсия уже включена в стоимость туров.

Запросов и бронирований экскурсионных поездок стало существенно больше. Но, говорить, что самостоятельных туристов из-за этого стало меньше – нельзя. Стоит отметить, что школьные и иностранные группы стали путешествовать активнее, чем раньше, именно это и дает значительный прирост в организованных продажах. Местные отели, и даже туроператоры, стали проявлять значительный интерес в сотрудничестве с ведущими игроками туристического рынка и их желание «работать» растет из года в год.

В завершение приводим ТОП-5 самых востребованных направлений на Новый Год, по версии Национального туроператора «Алеан»:

1 место. Краснодарский Край 28%

2 место. Регион КМВ. 26%

3 место. Республика Беларусь. 9,5%

4 место. Белокуриха. 7%

5 место. Подмосковье. 6%

Автор: Анастасия Соловьева

Далее в рубрике