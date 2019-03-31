Тайвань – свежее направление для российского туриста
Тайвань – свежее направление для российского туриста

В Москве открылся информационный центр азиатской страны

Уже этой весной, благодаря прямому сообщению из Москвы и Владивостока до Тайбэя  российским туристам будет проще спланировать тур в экзотический Тайвань.

В 2018 году этот остров, по данным статистики, посетили 11 млн зарубежных туристов, из них - 10,4 тысячи – россиян.

Это на 12,5% больше, чем годом ранее

На торжественном открытии информационного центра (офис расположен по адресу Олимпийский проспект, 14),  глава делегации Тайваня - генеральный секретарь Туристического бюро Эрик Лин отметил, что пока его страна, как туристическое направление в России не очень известно. Но введение безвизового режима и прямого сообщения это положение должно исправить.

Тайвань готов предложить гостям из России привлекательный пляжный отдых, великолепную гастрономию, интересную культурную программу и качественные оздоровительные программы. Здесь гармонично сосуществуют древние храмы и небоскребы, чайные плантации и горы, бесконечные песчаные пляжи и памятники культуры.

Омываемый Восточно-Китайским морем и Тихим океаном, остров часто именуют Зеленым, так как 70% его территории – это леса и чайные плантации.

Кстати, чай Улун, который здесь произрастает, считается одним из лучших в мире

На острове более 270 гор, которые достигают отметки 3000 метров над уровнем моря, а гора Юйшань высотой 3952 метра считается самой высокой во всей Юго-Восточной Азии.

Помимо природных достопримечательностей не менее впечатляющи - культурные. Тот же Музей императорского дворца, где хранится самая большая в мире коллекция китайского искусства – в ней почти 650 тысяч предметов.

- Российские туристы – особые: они любят море, но и охотно совершают экскурсии, - говорит Эрик Лин. – Из «активностей» мы можем предложить и сплав по рекам, и рыбную ловлю, прогулки по горам и велосипедные маршруты. У нас находятся морские термальные источники, в которых можно купаться, и более ста геотермальных источников, многие из которых обладают терапевтическими свойствами. У нас очень «концентрированный» остров. Отдых получается насыщенным и запоминающимся, а за один день можно увидеть массу достопримечательностей.

Славится Тайвань и своими ночными рынками, интересными фестивалями и мероприятиями. Например, ежегодный Фестиваль бумажных фонарей, пользующийся огромной популярностью во всем мире.

Остров – настоящий рай для гурманов: местная здоровая кухня и деликатесы очень нравятся иностранцам

И все это, а также гостеприимство тайваньцев, объединяются в новый рекламный слоган страны – «Тайвань – Сердце Азии».

Кстати, Тайвань можно посещать как отдельное направление, а можно комбинировать, например, с Гонконгом (1,5 часа на самолете), Сингапуром (4,5 часа) или другими азиатскими направлениями.

Глава представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юнм напомнил, что россиянам сейчас не нужна виза для поездки на Тайвань, в то время как для поездки в Китай виза нужна. Правительство острова ввело безвизовый режим для россиян в 2018 году, он будет действовать до 31 июля 2019 года.

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