Стать популярным у Марокко не получается

Королевство Марокко, которое пока не принадлежит к массовым и популярным у наших сограждан туристическим направлениям, в последние годы отчаянно сражается за российский кошелек. Но пока это не очень получается.

И если официальные марокканские источники отчитываются 55 тысячами российских туристов за последний год - то реальная статистика намного скромнее.

Так, по данным Федеральной пограничной службы России в 2016-ом году Марокко посетили 33 тысяч российских туристов, в 2017-ом - чуть более 21 тысячи (падение составило почти 40%), а по данным все тех же российских пограничников - в прошлом году наших туристов в Марокко стало еще меньше: чуть более 13 тысяч, то есть в 4 раза меньше, чем было заявлено.

В целом, российская доля от общего иностранного турпотока в Марокко крайне мала: чуть более 0, 1%

Изменится ли ситуация?

Возможно в нынешнем году ситуация чуть-чуть улучшится. Во-первых, на рынок так и не вышел сильный игрок – Египет, а во- вторых – между национальным авиаперевозчиком страны, авиакомпанией Royal Air Maroc и российской авиакомпанией S7 Airlines недавно было заключено кодшеринговое соглашение.

Это означает, что теперь жители 12 российских регионов смогут летать в марокканскую Касабланку, пересаживаясь в Москве. По единому билету. По нему же наши сограждане смогут из Касабланки лететь либо в самый известный марокканский морской курорт - Агадир, либо в самый популярный и раскрученный город Марракеш. Правда, пока цены на авиабилеты из Москвы в Касабланку не так уж дешевы - от 450 евро.

Козыри

Эксперты отмечают - у этой страны есть несколько козырей: солнце, море, разнородность ландшафта: от пляжей до гор и пустыни Сахара и интереснейшие исторические достопримечательности. Здесь созданы широкие возможности талассотерапии и имеется богатый выбор экскурсионных маршрутов. Но.

Недостаточное продвижение, дорогие авиабилеты и практически полное отсутствие рекламы - главные причины крайне малого российского турпотока в эту страну.

- При таких высоких ценах на авиабилеты вряд ли можно будет говорить в ближайшие годы о Марокко как о массовом в России туристическом направлении, - отмечает Артур Мурадян, генеральный директор туркомпании «Спейс трэвел».

- Эта страна пока лишь для обеспеченных туристов, - добавляет генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов. – Практически каждый год заявляется о неких планах по новым чартерным цепочкам, но они потом не сбываются.

Так, под сомнение ставится и заявленный в конце прошлого года чартер на север страны, в город Сафи.

Что надо помнить при посещении

Среди плюсов Марокко специалисты называют отсутствие визы и небольшое количество соотечественников (Срок безвизового пребывания — всего 90 дней с момента пересечения границы. Для легального проживания более чем 3 месяца нужна заранее оформленная виза).

При этом довольно суровые требования и уголовная ответственность за нарушение правил приличия, вплоть до вызывающего внешнего вида (на взгляд местных) может привести к печальным последствиям.

Марокко - исламская страна.

Особенно эта информация касается женщин - здесь лучше всего придерживаться скромного гардероба. Не стоит носить мини-юбки, шорты и топы

Надо помнить, что туристы в Марокко – объекты пристального внимания и все хотят на них заработать. Приставание и попрошайничество в туристических местах являются серьезными проблемами. Если навязчивый помощник продолжает преследовать, можно пригрозить ему полицией - обычно это помогает. Другой вариант - просто не реагировать, и есть надежда, что «помогайка» вскоре потеряет к вам интерес.

Не стоит проявлять видимый интерес ни к чему, что происходит на улице, иначе к вам сразу пристанут

Любая невинная услуга, например предложение сфотографировать или сфотографироваться вместе не может быть бесплатной. Если ваш ответ положительный – то лучше сразу готовить деньги.