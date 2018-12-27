Имеретинский курорт, лечебная Мацеста и прибрежный чай

Море, горы и пальмы в снегу. Сочи уже перестал быть местом, где отдыхают исключительно летом. В каждом из сезонов есть свои развлечения, которые становятся все более популярными. Большой Сочи - один из самых модных всесезонных курортов России.

Олимпийская деревня, пляжи на побережье и экстремальные аттракционы Сочи-Парка - каждый найдет себе развлечение. После проведения в городе мировых спортивных соревнований там осталась прекрасная инфраструктура. Отели самых разных уровней, апартаменты, рестораны и развлекательные центры.

Среди новых чудес Сочи появился поющий фонтан. Ежевечернее шоу собирает огромное количество туристов и местных жителей. Диаметр чаши – 75 метров, пушки настолько сильные, что способны выпускать струи на высоту 70 метров, также есть те, которые поднимают жидкость на 30 метров. Управляют фонтаном таким образом, чтобы вода меняла свою высоту в такт музыке и освещению. Находится сооружение в Олимпийском парке, расписание лучше уточнять на сайте, есть периоды, когда проводятся профилактические работы.

Однако, если аттракционы и шоппинг не главное в отдыхе, то Сочи может предложить несколько невероятно красивых мест, которые стоит увидеть.

Старым символом города, пока еще не было объектов, связанных с Олимпиадой, уже являлась Мацеста. Это бальнеологический курорт с сероводородными ваннами. А также невероятная скульптура, расположенная на возвышении. Процедуры там в первую очередь показаны людям с проблемами органов движения. Больные коленки, ступни, суставы на руках, даже после одной ванны результат будет заметный. Правда, запах не слишком приятный, все же в составе сероводород. Курс лечения можно обсудить с медиками уже на месте.

Для длительных прогулок есть дендрарий. Его основали в конце 19 века, и на данный момент он занимает площадь в 48 га. На территории собрана коллекция из более 1800 экзотических и редких растений. В дополнение к пешему марафону можно использовать подвесную канатную дорогу и немного полетать над верхушками деревьев.

Ради разнообразия еще стоит увидеть плантацию самого северного в мире чая. Любимый напиток выращивают недалеко от Сочи возле поселка Солох-Аул. Впервые, кусты чая там высадили в 1904 году, когда Иуда Кошман принял решение, что климат подходящий и ничего ему не мешает попробовать. Защищать в будущем знаменитый краснодарский чай пришлось и от погоды, и от местных купцов, торгующих привозным чаем. Сейчас в Солох-Ауле построены чайные домики, из которых можно наблюдать огромные живописные пространства и, конечно, попробовать самые лучшие сорта чая.

Жить в регионе туристы предпочитают в Имеретинском курорте, в ГК «Бархатные сезоны» или в центре города.

«Средняя цена тура на Имеретинский курорт – в 2018 году составила 27 тысяч рублей за тур, куда стандартно входят перелет, проживание, трансфер и страховка», - рассказывает генеральный директор сервиса онлайн бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин.

«Бархатные сезоны обойдутся немного дороже – в среднем 29 тысяч рублей за тур. В центре города цены ощутимо выше – 49 тысяч рублей в среднем за тур при покупке онлайн».

Сейчас очень много рейсов летают в Сочи как чартерных, так и регулярных, поэтому можно подобрать очень выгодные варианты. Место, где остановиться целиком зависит от вашей намеченной для себя программы.

Если говорить о времени пребывания, то оптимальным будет 4-5 дней. За это время можно все увидеть и подышать свежим морским воздухом.

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