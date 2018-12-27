Имеретинский курорт, лечебная Мацеста и прибрежный чай
Имеретинский курорт, лечебная Мацеста и прибрежный чай

В Сочи можно отдыхать в любое время года

Море, горы и пальмы в снегу. Сочи уже перестал быть местом, где отдыхают исключительно летом. В каждом из сезонов есть свои развлечения, которые становятся все более популярными. Большой Сочи - один из самых модных всесезонных курортов России.

Олимпийская деревня, пляжи на побережье и экстремальные аттракционы Сочи-Парка - каждый найдет себе развлечение. После проведения в городе мировых спортивных соревнований там осталась прекрасная инфраструктура. Отели самых разных уровней, апартаменты, рестораны и развлекательные центры. 

Среди новых чудес Сочи появился поющий фонтан. Ежевечернее шоу собирает огромное количество туристов и местных жителей. Диаметр чаши – 75 метров, пушки настолько сильные, что способны выпускать струи на высоту 70 метров, также есть те, которые поднимают жидкость на 30 метров. Управляют фонтаном таким образом, чтобы вода меняла свою высоту в такт музыке и освещению. Находится сооружение в Олимпийском парке, расписание лучше уточнять на сайте, есть периоды, когда проводятся профилактические работы.

Однако, если аттракционы и шоппинг не главное в отдыхе, то Сочи может предложить несколько невероятно красивых мест, которые стоит увидеть.

Старым символом города, пока еще не было объектов, связанных с Олимпиадой, уже являлась Мацеста. Это бальнеологический курорт с сероводородными ваннами. А также невероятная скульптура, расположенная на возвышении. Процедуры там в первую очередь показаны людям с проблемами органов движения. Больные коленки, ступни, суставы на руках, даже после одной ванны результат будет заметный. Правда, запах не слишком приятный, все же в составе сероводород. Курс лечения можно обсудить с медиками уже на месте.

Для длительных прогулок есть дендрарий. Его основали в конце 19 века, и на данный момент он занимает площадь в 48 га. На территории собрана коллекция из более 1800 экзотических и редких растений. В дополнение к пешему марафону можно использовать подвесную канатную дорогу и немного полетать над верхушками деревьев.

Ради разнообразия еще стоит увидеть плантацию самого северного в мире чая. Любимый напиток выращивают недалеко от Сочи возле поселка Солох-Аул. Впервые, кусты чая там высадили в 1904 году, когда Иуда Кошман принял решение, что климат подходящий и ничего ему не мешает попробовать. Защищать в будущем знаменитый краснодарский чай пришлось и от погоды, и от местных купцов, торгующих привозным чаем.  Сейчас в Солох-Ауле построены чайные домики, из которых можно наблюдать огромные живописные пространства и, конечно, попробовать самые лучшие сорта чая.

Жить в регионе туристы предпочитают в Имеретинском курорте, в ГК «Бархатные сезоны» или в центре города.

«Средняя цена тура на Имеретинский курорт – в 2018 году составила 27 тысяч рублей за тур, куда стандартно входят перелет, проживание, трансфер и страховка», - рассказывает генеральный директор сервиса онлайн бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин.

«Бархатные сезоны обойдутся немного дороже – в среднем 29 тысяч рублей за тур. В центре города цены ощутимо выше – 49 тысяч рублей в среднем за тур при покупке онлайн».

Сейчас очень много рейсов летают в Сочи как чартерных, так и регулярных, поэтому можно подобрать очень выгодные варианты. Место, где остановиться целиком зависит от вашей намеченной для себя программы.

Если говорить о времени пребывания, то оптимальным будет 4-5 дней. За это время можно все увидеть и подышать свежим морским воздухом.

Теги:
Места: Россия
Пятигорск - первая здравница СССР и России Далее в рубрике Пятигорск - первая здравница СССР и РоссииКавказ до сих пор остается самым царственным местом для отдыха

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО