Сербия: Увидеть и полюбить

Вот уже несколько лет Сербия для россиян остается одним из приоритетных направлений для отдыха и путешествий.

Совместная история наложила отпечаток не только на отношения между двумя странами, но и на культурную и духовную жизнь поистине «братских» народов. В свое время для русских эмигрантов переселение в Сербию стало тяжелым испытанием, а для сербов – великим благом.

Сербия для русских часто становилась убежищем, а Россия для сербов – второй родиной.

Так, благодаря артистам русского балета, Сергею Дягилеву и Нине Кирсановой, в Белграде был создан балетный ансамбль Национального театра, где в 1923 году состоялась премьера балета «Щелкунчик».

Одним из самых влиятельных представителей реализма межвоенного периода стал художник Степан Колесников, который расписал потолок в Национальном театре.

Невозможно представить себе, как выглядел бы Белград, если бы ни русский архитектор и главный градостроитель Ялты, – Николай Краснов.

Приехав в столицу Сербии в апреле 1922 года, он изменил лицо Белграда до неузнаваемости. Его «перу» принадлежит Парламент и Правительство Сербии, Министерство иностранных дел, Центральный архив, Мост короля Александра.

Не смотря на то, что русские оставили заметный след, – сегодня выросло поколение молодых людей, потерявших целостность и ценность этих исторических отношений.

И, по словам, директора Туристической организации Сербии Марии Лабович:

«следуя мудрости изречения, сегодня пришло время не разбрасывать, а собирать камни для блага будущих поколений»

На сегодняшний день Россия входит в первую десятку среди стран, откуда зафиксированы наибольшие туристические потоки. В прошлом году Сербию посетили более 1,5 млн. иностранных туристов, что на 7% больше, чем годом ранее.

«Туристический поток из России за 2017 год увеличился на 14% и вернулся к цифре докризисного 2014 года – около 50000 туристов. В отличие от соседних Хорватии и Черногории, имеющих выходы к морю и морские курорты, – Сербия страна не морская. Зато здесь много достопримечательностей, термальных источников, прекрасная кухня и интереснейшие события», – комментирует Мария.

«Очень важно, что для посещения Сербии виза россиянам не нужна, – это позволяет «в последнюю минуту» принять решение о посещении страны. Хотя бы на выходные. А посмотреть здесь есть что.

Наша страна может предложить туристам богатейшее культурно-историческое наследие с уникальными природными и культурными достопримечательностями, в том числе старинными православными церквями и монастырями, многие из которых вошли в состав всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Заслуживают интереса также водные круизы по Дунаю, протекающему по территории 10 государств и 4-х столиц, летний музыкальный фестиваль Exit, активный отдых в горах и на озерах.

Бурная ночная жизнь, бальнеологические и горнолыжные курорты, гастрономические и винные туры, национальные парки и природные заповедники, и сельский туризм, и паломнические туры – всё это помогает узнать и полюбить Сербию навсегда».

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