Русское наследие Флоренции

В этом году флорентийский историко-благотворительный проект Artigianato e Palazzo («Ремесло и дворец») отмечает юбилей – 25 лет.

И главной миссией ежегодной выставки, которая традиционно проходит в знаменитом саду Корсини, станет сбор средств на срочное восстановление и сохранение великого культурного и художественного наследия русской диаспоры, проживавшей во Флоренции в XIX-XX веках.

Под сводами старинных оранжерей и вдоль прекрасных геометрических аллей итальянского сада соберутся ремесленники – хранители вековых секретов и традиций. Одна из основателей проекта, княгиня Джорджана Корсини отмечает, что их главная цель - знакомить жителей города и его гостей с традиционным итальянским ремесленным мастерством, а также всецело развивать российско - итальянские отношения.

- Каждый год вырученные нами средства идут на реставрацию флорентийских объектов культуры и архитектуры, - говорит она. - Так, в 2018 году нам удалось собрать 50 тыс. евро и ренновировать Фарфоровую мануфактуру Ричарда Джинори. В этот раз планка повысилась: нужны 308 тыс. евро, чтобы подновить русские артефакты: православный храм Рождества Христова и Николая Чудотворца, иконы Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, интерьер Демидовых в музее Фредерика Стибберта и могилы на кладбище XIX века Agli Allori. Надо отметить, что на кладбище покоятся более 300 россиян, живших во Флоренции: аристократов, художников, скульпторов, писателей, коллекционеров. Именно здесь прослеживается история России…

Бутурлины и Демидовы

Если вы не впервые во Флоренции или вам выпала возможность провести в этом городе не один день, пройдите еще раз по улицам и площадям и погрузитесь в воспоминания о великих соотечественниках, бывавших в этих местах.

Итальянская сторона подчеркивает: трудно переоценить историческое и культурное значение присутствия русской диаспоры. Ее потомки стали частью многих аристократических домов Италии, таких как Боргеза, Корсини, Пуччи и другие.

Флоренция стала настоящим центром притяжения русской аристократии и интеллигенции

Особенно здесь известны такие фамилии, как Бутурлины и Демидовы.

Богачи Демидовы, в честь которых флорентийцы впоследствии даже назвали площадь и улицу, выделяли огромные средства на реставрацию великих памятников Флоренции, а граф Дмитрий Бутурлин, известный библиофил и эрудит стал первым русским человеком, переехавшим «на постоянное жительство» в Италию приблизительно в 1817 году, сразу после наполеоновских войн. Он прочно обосновался во Флоренции и со временем, его семья растворилась в итальянском мире и приняла католичество.

Николай Демидов выделял средства на больницы, помогал бедным, был увлеченным коллекционером предметов изобразительного искусства. Его сын Анатолий жертвовал средства на восстановление фасада собора Санта-Кроче, а племянник выделял деньги на реставрационные работы и возведение фасада кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Коренные москвичи Бутурлины, потеряв свою огромную библиотеку после пожара 1812 года, начали вновь собирать новую коллекцию книг в роскошном ренессансном особняке Палаццо Монтаути-Никколини в самом центре города. На карте Флоренции до недавнего времени этот особняк обозначался не иначе как Palazzo Buturlin, а на фасаде остался герб графа Дмитрия Петровича.

Сегодня здесь расположилась дорогая гостиница, где сохранились все интерьеры XIX века

Дом Бутурлиных был хлебосольным и открытым как для итальянцев, так и для соотечественников. Завсегдатаями дома были О. Кипренский, К. Брюллов, С. Щедрин. Портреты Бутурлиных, написанные ими, хранятся ныне в частных собраниях Италии.

Русские волны

Вообще, русские заинтересовались Флоренцией и впервые попали сюда в далеком 1439 году. Это было связано с важным религиозным событием — Флорентийской унией, неудавшейся попыткой объединить русскую и католическую церкви. Первой «волной» стали русские паломники, которые лишь бегло осматривали город, а затем спешили в Рим и Бари, а также русские интеллигенты, которых завораживали мастера Возрождения и гений Данте.

Второй волной русских стали так называемые «дачники», которые надолго приезжали сюда для поправки здоровья, да так и оставались здесь жить, занимаясь меценатством и коллекционированием. А третьей – русские поэты и писатели от Достоевского, Бродского, Тарковского и другие, которые, так или иначе, оставили во Флоренции свой след.

Сегодня здесь останавливаются многочисленные туристы, толпами отдающие «дань Давиду» и разборчивые путешественники, которые ищут в своих поездках не только связь с общемировым прошлым, но и с родными корнями.