Роза Хутор: Инструкция по применению
Роза Хутор: Инструкция по применению

Покататься на лыжах и поправить здоровье можно на южных склонах России

С каждым годом в России становится все больше и больше туристических зон, которые могут сравниться с европейскими. И по уровню сервиса, и по качеству инфраструктуры. Так, традиционными местами для зимнего отдыха стали горнолыжные курорты Красной Поляны, Сибирский Шерегеш и Кавказский Домбай.  

Ввиду частоты рейсов в Сочи одним из самых популярных мест стал краснополянский курорт «Роза Хутор». Оно и понятно: здесь самые интересные на Красной Поляне трассы, есть развлечения даже для тех, кто не катается, а главное - можно отдохнуть и очень экономно, и «шикануть», ни в чем себе не отказывая. Главное определиться, что в приоритете: гедонизм или все-таки каталка, хоть и со спартанскими условиями.

Тариф «студенческий»

Те, кто ставят каталку на первое место, оценят отели с опцией ski inn-ski out, когда выйдя из отеля можно оказаться прямо на склоне. Расположены они в горной Олимпийской деревне «Роза Плато» на высоте 1100 метров - в основном это объекты, где жили спортсмены, после Олимпиады их переоборудовали в гостиницы 3* и 4*.

Например, там же расположен первый в России отель для райдеров Riders Lodge, к которому прилегает очень атмосферная кофейня , где по вечерам проходят кинопоказы и уютные посиделки. 

Riders Lodge – это целое комьюнити райдеров, которые приезжают по несколько раз за сезон, однако на пике сезона цены соответствующие - ночь в отеле обойдется где-то в 6 тысяч рублей.

Ближе к концу сезона - от 3 тысяч рублей.  Впрочем, есть отели подешевле, и даже хостелы с очень демократичными ценами,  но от них до подъемника придется добираться пешком, либо на шаттле, которые регулярно курсируют от каждого отеля.

Вообще, сезонность - важный фактор ценообразования на курорте, и важно уметь ориентироваться в скачках тарифов, ведь иногда суммы за одни и те же услуги отличаются на 20-30% с разницей в 2-3 дня. 

Самые высокие цены - где-то с 29 декабря до окончания новогодних праздников 7 января, хотя зачастую снег выпадает раньше, и можно успеть покататься по пухляку до новогоднего скачка. Например, в этом году уже с 22 декабря можно было кататься до высоты 1100,  дневной ски-пасс стоил 2950 рублей, а с 29 декабря - 3650 рублей.

Уже с середины января по начало апреля цены снижаются, но самые выгодные цены на ски-пассы начинаются с начала апреля - от 1 950 рублей.

Примерно в эти же даты - в конце марта - начале апреля на Розе Хутор проводится не по-зимнему жаркий и яркий карнавал «BoogelWoogel» 2018, когда сотни человек одновременно спускаются с горы в купальниках и красочных костюмах.

Со стороны - это полное безумие, но с каждым годом фестиваль собирает все больше народу, и гремит все громче, оставляя тысячи эффектных снимков в соцсетях, собирающих миллионы лайков.

Так что, если хочется сэкономить и получить яркие впечатления, то весна -- лучшее время для отдыха на Розе Хутор.

Калькулятор

Билеты из Москвы в обе стороны начинаются от 3,5 тысяч рублей (в зависимости от даты бронирования), жилье в долине Розы Хутор (высота 540 метров  - от 2,5 тысяч рублей за двоих), ски-пассы - от 1950 рублей за день, и 5100 рублей за 3 дня подряд.

Если снять апартаменты, то готовить можно дома, но в округе полно бюджетного общепита - начиная от McDonalds, заканчивая демократичными  кафе с местной едой. Итого, самый бюджетный отдых на Розе Хутор на 5 дней на двоих (при условии, что оба катаются, и едут со своим оборудованием) составит в районе 25-35 тысяч рублей.

Рай для гедониста

Совсем другую программу можно составить для ценителей комфортного отдыха -- не хуже чем в Австрии, но на порядок дешевле. Уровень сервиса и цен - как в Москве, но без привычной столичной суеты. Вместо привычных пробок - видом на заснеженные горы, вместо городского шума - мерное журчание Мзымты и кристально чистый воздух, от которого несколько минут кружится голова.

Так, для тех, кто хотел бы не только покататься, но и поправить здоровье, идеальный вариант -- бальнео-отель Rosa Springs на «Роза Плато». Здесь тоже есть опция ski inn-ski out, а сняв ботинки, можно сразу отправиться в СПА (сауна, хамам, парная, бассейн) или на массаж - снимать напряжение, накопившееся за день катания.

Помимо этого, проконсультировавшись с врачом, можно получить курс успокаивающих ванн, грязелечения, электрофореза и прочих санаторных процедур. Ночь в двухместном номере начинается от 12 тысяч рублей.

Для тех, кто не мыслит отдыха без светских тусовок и гурме-ресторанов, селиться стоит в Долине на 540 метрах. Так, ночь в пятизвездочном отеле Radisson Rosa Khutor  обойдется от 15 тысяч рублей. Завтрак по системе «шведский стол» здесь шикарный, но за него придется доплатить - 1,5 тысячи рублей за человека.

Впрочем, альтернативы есть  - в начале сезона тут открылась любимая москвичами «Кофемания» с привычным латте на кокосовом молоке и фирменными сырниками.

После дня катания (а то и вместо него) можно отправиться в банный комплекс espas - здесь в настоящей парилке профессионал будет орудовать несколькими вениками одновременно, то и дело меняя ароматы в парной - от мандарина до лаванды.

После парилки можно «повариться» в чане над костром под открытым небом, а после  отправиться на  «прогулку в облаках» - так называется самая популярная процедура - одновременный массаж головы и стоп с элементами точечного и энергетического массажа.

Шопинг на курорте неважный, разве что стоит обратить внимание на бренд «Краснополянская косметика» - шампуни, крема, скрабы без парабенов, сульфатов и прочей химии, которые производятся на основе местных растений.

Зато есть, куда выгуливать наряды. В фаворе - два ресторана - White Rabbit Family: Red Fox, где стоит попробовать хотя бы пару знаковых коктейлей, и «Сахалин», который определенно придется по вкусу любителям морепродуктов.

Продолжить вечер можно в «Роза Холл» - каждый сезон на курорт с выступлениями приезжают самые разные артисты -- от королей эстрады до звезд балета и русского рэпа.

Калькулятор

Билеты из Москвы регулярными рейсами Аэрофлота стоят примерно 8 тысяч рублей на человека (к тому же, всегда можно сделать апгрейд до бизнес-класса за мили), 5 дней в пятизвездочном отеле встанут примерно в 60 тысяч рублей (учитывая скидку при раннем бронировании).

Поход в банный комплекс обойдется в среднем в 7 тысяч рублей, 5 дней катания - в зависимости от сезона - от 14 тысяч на человека, плюс - рестораны, концерты и прочие развлечения, самое непредсказуемое из которых - казино. Тут уж то ли потратишь, то ли заработаешь на выигрышах.

Словом, бюджет определяется тем уровнем комфорта и азарта, который каждый определяет сам, но в среднем стоит ориентироваться на ценник от 110 тысяч рублей на двоих на 5 дней.

Теги:
Места: Россия
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