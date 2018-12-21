Россиян познакомят с арктическими деликатесами
Россиян познакомят с арктическими деликатесами

На фестивале «Вкус Арктики» гостям впервые подадут блюда Заполярной кухни

В городе Кировск 22 декабря пройдет 12-й мобильный фестиваль региональной кухни федерального проекта Ростуризма  «Гастрономическая карта России» - «Вкус Арктики».

Впервые в арктической зоне России при поддержке правительства Мурманской области, администрации города Кировска и Центра Кластерного Развития Мурманской области будет представлена региональная кухня Заполярья.

Гости фестиваля смогут попробовать стритфуд-версии блюд «арктической кухни». Посетителей гастрономического праздника будут угощать мурманской треской «Северное сияние» с туломским картофелем, «царской солянкой» с мясом лося, можжевеловой ягодой и подосиновиками.

Кроме того, на фестивале будут представлены сморреброд с малосоленой треской, бургер с томленной олениной и уха с лососем и крабом от самого молодого шеф-повара Мурманской области Алены Карповой. Также можно будет попробовать перловку с томленой олениной, бургеры с олениной и брусничным соусом «Арктический завтрак», салат с печенью мурманской трески.

В меню фестиваля также фиш-бургер «Налим», мясо лося с грибным соусом и брусничным соусом, а также «рыбацкая» уха из озерной рыбы.

Владелец самой северной базы отдыха региона в известном за пределами России селе Териберка – предложит шашлык из зубатки, бутерброды с печенью мурманской трески, уху из краба, лосося и трески, а лавка арктических деликатесов – одного из крупнейших производителей на Кольском полуострове по заготовке и переработке оленины.

Место: ГЛК «Большой Вудъявр», город Кировск. Время: 12:00 – 18:00 (местное).

Теги:
Места: Россия
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