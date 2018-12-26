Пятигорск - первая здравница СССР и России

Кавказские Минеральные Воды всегда были местом, куда люди с удовольствием приезжали отдохнуть, поправить здоровье или просто познакомиться с местным жизненным укладом, с богатой историей, следуя по следам наших выдающихся классиков, таких как М.Ю. Лермонтов и многих других.

Пятигорск же, являясь столицей здравницы России, является самым популярным и наиболее часто посещаемым городом региона. В этой статье предлагаю посмотреть на город изнутри и узнать, какие есть плюсы у данного курорта и во сколько может обойтись его посещение.

Город Пятигорск считается жемчужиной Кавказа. Очень многие любят приезжать сюда из-за его местоположения – город очень зеленый, уютный, почти из любой его точки виднеется красавец Бештау, находящийся чуть в стороне от города, а в одном из самых лучших районов Пятигорска стоит и гора Машук – излюбленное место, как жителей города, так и отдыхающих.

Дело в том, что на склонах Машука располагаются многие достопримечательности столицы Кавказских Минеральных Вод, например, место дуэли М.Ю. Лермонтова, Ворота Солнца, Эолова арфа и знаменитое озеро «Провал» с не так давно установленным рядом с ним памятником Остапу Бендеру. На горе Машук есть несколько пешеходных маршрутов, можно также подняться и на вершину, откуда открываются потрясающие виды, как на город, так и на весь Кавказский хребет, где находится самая высокая точка не только России, но и Европы – гора Эльбрус.

Если же рассматривать другие знаменитые достопримечательности, то в Пятигорск приезжают ради его нарзанных галерей, санаториев, парка «Цветник», театра Оперетты и, так называемых, мест Лермонтова.

Здесь даже проводится отдельная экскурсия с одноименным названием, в которой демонстрируют уже упомянутое выше место дуэли поэта, его дом, грот, дом Дианы, беседку Дианы и многое другое – в общем, все те места, где Михаил Юрьевич имел привычку проводить время. Еще очень многие отдыхающие любят подняться к символу не только Пятигорска, но и всех Кавказских Минеральных Вод в целом – к скульптуре орла, которая сжимает в когтистых лапах змею. Не все знают, но скульптура эта стала символом неспроста.

Дело в том, что орел в этом случае символизирует здоровье каждого приезжающего сюда, а змея – все недуги, которые он оставляет позади после отдыха и лечения в этих краях. В городе есть несколько парков, множество скверов, а курортная часть города радует своим спокойствие и умиротворенностью – здесь действительно можно отдохнуть душой, расслабиться и насладиться приятной глазу архитектурой.

В том случае, если хочется более современного и шумного отдыха, то стоит отправиться на главную пешеходную улицу Пятигорска – проспект Кирова. Здесь сосредоточены многие рестораны, кафе, кофейни, магазины, бутики, торгово-развлекательные центры и все прочее – заскучать не получится, каждый найдет себе занятие по душе.

Пятигорск – это не только город с богатой историей, где культурные объекты встречаются буквально повсюду, но еще и современный развивающийся культурный центр, это также студенческий город со многими учебными заведениями, одним из самых известных из которых является Пятигорский государственный университет (ПГУ) – многие его выпускники сейчас обрели известность по всей стране. Поэтому можно сказать, что город молодой – на улицах можно встретить большое количество молодежи, и она в этом городе очень активная.

Доказательством этому служит существующий при ПГУ один из крупнейших волонтерских центров страны, где постоянно трудятся сотни волонтеров, ежедневно организовывая множество интересных мероприятий не только для студентов, но и для жителей и гостей города, а также оказывая посильную помощь всем в ней нуждающимся. Несмотря на такое количество молодого населения, город еще и курортный, а это значит, что поправить здоровье сюда приезжают и люди старшего поколения, разбавляя собой молодежь. Они и становятся основными посетителями санаториев, где часто берут организованные экскурсии, а по вечерам предпочитают ходить в театры на замечательные постановки.

Для тех, кто приезжает в Пятигорск, город может предоставить широкий выбор жилья – от бюджетных хостелов до хороших отелей и гостиниц, где персонал приложит максимальное количество усилий для того, чтобы сделать ваш отдых незабываемым.

Например, в хостеле «Like» за размещение на одну ночь можно заплатить до 300 рублей, что под силу даже самому бюджетному путешественнику. Если же брать что-то более среднее по цене, то за 1000 рублей за ночь в «Доме у фонтана» вы уже можете снять шикарный номер прямо в историческом центре города.

А для тех, кто привык жить и путешествовать на широкую ногу, в Пятигорске можно снять номер за 10 000 или даже 20 000 рублей – но это уже скорее исключение, таких примеров здесь не очень много, зато за 4000-5000 рублей можно снять очень хороший и комфортабельный номер в санатории «Машук Аква-Терм», где вы будете наслаждаться всем – от видов из окна, до размеров и возможностей всего санаторного комплекса.

Если говорить в целом, то Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды - это отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты больших городов, поправить здоровье, насладиться природой, шикарными видами на горы, повидать, наконец, Эльбрус, узнать больше о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, и в полной мере ощутить всю романтику тех мест, о которых писал этот известный поэт. Пятигорск отлично подходит для тех, кто любит пешие прогулки, походы в горы, пикники и отдых на природе. Приезжайте, не пожалеете!

Автор: Наталья Кукушкина – эксперт WhatWhere.World

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